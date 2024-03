Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sai eel­mi­sel nä­da­lal Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­selt tea­te, et Kuu­sa­lu kesk­koo­li li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­ta­mist toe­ta­tak­se 2 163 838,07 eu­ro­ga meet­mest „Ener­gia­tõ­hu­su­se ja taas­tu­v­ener­gia ka­su­tu­se eden­da­mi­ne ava­li­ku sek­to­ri hoo­ne­tes“. Riik toe­tab ehi­tu­se mak­su­mu­sest 59 prot­sen­di ula­tu­ses, pro­jek­ti abi­kõlb­li­ke ku­lu­de ko­gu­maht on 3 667 522,16 eu­rot, Kuu­sa­lu val­la oma­fi­nant­see­ring vä­he­malt 1 503 684,09 eu­rot. Ehi­tu­se eel­da­tav ko­gu­mak­su­mus on 4 mil­jo­nit eu­rot ja plaanitakse ellu viia aas­ta­tel 2024-2025.

Hoo­ne ar­hi­tek­tuu­ri­li­se la­hen­du­se koos­tas Kauss Ar­hi­tek­tuur OÜ, teh­tud on 2019. aas­ta kon­kur­si või­du­töö „Ree­de“ alu­sel ja sar­na­neb vä­li­selt algk­las­si­de Tä­pi­tii­va­ga. Vas­ta­valt es­kiis­pro­jek­ti­le lam­mu­ta­tak­se Kuu­sa­lu kesk­koo­li va­na spor­di­saal ja en­di­ne algk­las­si­de tiib, kok­ku 1572 ruut­meet­rit. Ase­me­le ehi­ta­tak­se uus A-ener­gia­klas­si­ga hoo­ne ehi­tu­sa­lu­se pin­na­ga 1540 ruut­meet­rit. Uu­de maj­ja tehakse la­bo­ri- ja teh­no­loo­gia­k­las­sid ning funkt­sio­naal­sed klas­si­ruu­mid.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les, et kõi­ge­pealt tu­leb kor­ral­da­da han­ge pro­jek­tee­ri­ja leid­mi­seks, kui kõik su­jub ja pro­jekt teh­tud, saab te­ha han­ke ehi­ta­ja leid­mi­seks ja aas­ta lõ­pus alus­ta­da ehi­tust et­te­val­mis­ta­va­te te­ge­vu­ste­ga. Ta li­sas, et oma­fi­nant­see­rin­guks on ka­vas võt­ta lae­nu, vas­tav lae­nu­või­me­kus on ole­mas. Val­la­va­lit­sus taot­leb Kuu­sa­lu kesk­koo­li jaoks toe­tust ka ava­li­ku sek­to­ri hoo­ne­te ener­gia­tõ­hu­su­se meet­mest, mil­lest toe­ta­tak­se ma­ja­de re­konst­ruee­ri­mist. Sel­lest meet­mest kü­si­tak­se toe­tust Kuu­sa­lu koo­li ad­mi­nist­ra­tiiv­ruu­mi­de ja lõu­na­pool­se tii­va re­konst­ruee­ri­mi­seks.