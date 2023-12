Sõnumitoojas 13. detsembril

• KAI­SA LIN­NO esi­nes USAs kü­la­lis­lah­ku­se ja tu­ris­mi tea­dus­kon­ve­rent­sil;

• Kuu­sa­lu val­la aas­ta noo­re no­mi­nen­ti­de vas­tu­võtt;

• Jumin­da pool­saa­rel hooldab elekt­ri­lii­ne he­li­kop­te­r;

• Kuu­sa­lu val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia;

• Kuu­sa­lu val­la sot­siaalt­rans­por­di han­ge;

• Aeg­vii­du las­teaia aia­rüh­mad ko­li­sid rah­va­maj­ja;

• Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ja Ter­vi­se­de­poo lii­de­tak­se ühi­se juh­ti­mi­se al­la;

• Algas Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kurss;

• Ani­ja val­la las­te ja pe­re­de spet­sia­list on KRIS­TE TIIS­LER;

• Ani­ja val­la las­te hoo­le­kan­des­pet­sia­list on LEE­NA MA­SING;

• Ani­ja ja Raa­si­ku val­las tu­leb kin­nis­tuo­ma­ni­kel saa­ta pilt oma bio­jäät­me­te kom­post­rist;

• Pika­ve­re mõi­sa­par­gi val­gus­peost said osa sa­jad ini­me­sed;

• Raasiku Mistra käsipallimeeskond tuli Eesti karikavõitjaks;

• Kui­das saab köö­gi­jäät­me­test bio­gaas?;

• Toi­du­jäät­me­te tek­ke vä­hen­da­mi­ne on olu­li­ne;

• Üle-ees­ti­li­ne Lea­der-se­mi­nar.

Ostke värske ajaleht!

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 20. detsembril.