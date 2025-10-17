Möö­du­nud kol­ma­päe­val, 8. ok­toob­ril toi­mu­s Keh­ra spor­di­hoo­nes Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te mäng HC Keh­ra ja HC Viim­si vahel. Võistluse va­he­ajal tä­na­sid sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm nõu­ko­gu esi­mees ja val­la­va­nem neid, kes pa­nus­ta­sid Keh­ra spor­di­hoo­ne re­no­vee­ri­mis­se.

Su­vel oli spor­di­hoo­ne 2 kuud kü­las­ta­jai­le su­le­tud, sest 20 aas­tat ta­ga­si val­mi­nud ma­jas re­no­vee­ri­ti es­ma­kord­selt si­se­ruu­me – põh­ja­li­kult uuen­da­ti pe­su- ja riie­tus­ruu­me, sau­na ning WC-sid. Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma nõu­ko­gu esi­mees Re­ne Kaa­lo sel­gi­tas, et pe­su­ruu­mi­dest ja sau­nast lõ­hu­ti väl­ja ko­gu si­su ku­ni be­toon­sein­te­ni, kus puu­du­sid tä­na­päe­va nõue­te­le vas­ta­vad hüd­roi­so­lat­sioon ja niis­kus­tõk­ked. Uue vä­li­mu­se ja si­su said ka riie­tus­ruu­mid, sa­mu­ti WCd, kus va­he­ta­ti re­mon­di käi­gus kõik tua­lett­po­tid ja kraa­ni­kau­sid. Tei­sel kor­ru­sel asen­da­ti uue­ga amor­ti­see­ru­nud ven­ti­lat­sioo­ni­sea­de, mis oli spor­di­hoo­ne ehi­ta­mi­se ajal va­les­ti ühen­da­tud.

Re­no­vee­ri­ja leid­mi­seks kuu­lu­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus mais väl­ja rii­gi­han­ke. Han­ge nur­jus, sest üh­te­gi pak­ku­mist ei teh­tud. Kor­dus­han­kes­se, mis kes­tis 3.-19. juu­ni­ni, esi­ta­ti 4 pak­ku­mist. Neist pa­ri­maks tun­nis­ta­ti OÜ Ri­mark, kel­le pak­ku­mi­ne oli Re­ne Kaa­lo sõ­nul poo­le sood­sam, kui teis­tel ehi­tus­fir­ma­del – 131 699 eu­rot.

„Han­get väl­ja kuu­lu­ta­des oli ees­märk, et tööd lõp­pek­sid 31. au­gus­tiks, en­ne uue koo­liaas­ta al­gust. Ku­na esi­me­ne han­ge nur­jus, lük­kus ehi­ta­mi­se al­gus kuu aja võr­ra eda­si. Ehi­ta­jal oli ae­ga 8. ok­toob­ri­ni, kuid pa­lu­si­me pin­gu­ta­da ja ai­ta­si­me ka ise kaa­sa, et kõi­ge va­ja­li­kum ehk riie­tus- ja pe­su­ruu­mid saak­sid val­mis või­ma­li­kult rut­tu. See õn­nes­tus, sep­temb­ri tei­sel nä­da­lal sai­me koo­li­lap­sed spor­di­hoo­nes­se lu­ba­da. Lõ­pe­ta­ma­ta jäid veel ven­ti­lat­sioo­ni­tööd ja sau­na re­no­vee­ri­mi­ne, nüüd on ka need tööd lõp­pe­nud,“ rää­kis Spor­di­maail­ma nõu­ko­gu esi­mees.

Spor­di­hoo­ne fua­jee ja ko­ri­do­ri sein­tel on nüüd sei­na­maa­lin­gud, re­no­vee­ri­tud ruu­mi­des uus vär­vi­la­hen­dus. Si­se­ku­jun­du­se au­tor on Ees­ti Kuns­ti­a­ka­dee­mia tu­deng Car­men Kaa­lo, sport­la­si ja spor­di­män­ge ku­ju­ta­vad maa­lin­gud te­gid Va­hur Agar ja He­le­na Han­ni. Maa­lin­gu­tel on ku­ju­ta­tud spor­dia­la­sid, mil­le­ga Keh­ras pea­mi­selt te­gel­etak­se: kä­si­pall, võrk­pall, jalg­pall, korv­pall, orien­tee­ru­mi­ne. Fua­jees­se on li­sa­tud HC Keh­ra ka­ri­kad, sein­tel on pil­te kä­si­pal­list ja spor­ti­va­test las­test, riie­tus­ruu­mi­de sein­tel tun­tud sport­las­te tsi­taa­did.

„Meil oli idee­de ko­gu­mi­seks töö­rühm, li­saks mi­nu­le Priit Pa­jus, Ta­nel Laan­mäe ja tei­si, kõik pak­ku­sid väl­ja ideid, kui­das te­ha spor­di­hoo­ne mõist­li­ku ra­ha eest äge­daks. Ees­märk on in­nus­ta­da lap­si veel roh­kem spor­ti te­ge­ma,“ lau­sus Re­ne Kaa­lo.

Si­se­ku­jundus­li­ke töö­de eest ta­sus HC Keh­ra, kes sai spon­so­ri­te abi­ga sau­na maa­ki­vi­sei­na, sport­las­te jaoks pe­su­ruu­mi kül­ma­tün­ni ning Ca­pa­ro­lilt vär­vid. Spor­di­maail­ma ju­hi sõ­nul oli te­gu ko­gu­kond­li­ku pro­jek­ti­ga, pal­ju teh­ti va­ba­taht­li­kus kor­ras, abiks olid veel Ind­rek Lill­soo ja Anu Kaa­lo.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja päl­vi­sid re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti ve­da­ja, Spor­di­maail­ma en­di­ne te­gev­juht Ta­nel Laan­mäe, pro­jek­ti ee­lar­ve koos­ta­ja Kris­tii­na Pa­loots, ehi­ta­ja esin­da­ja Mar­ko Kaa­lo, si­se­ku­jun­du­se ja sei­na­maa­lin­gu­te au­to­rid ning sau­na ki­vi­sei­na tei­nud OÜ Ees­ti Ki­vi te­gev­juht Priit Raud­ki­vi ja kül­ma­tün­ni an­ne­ta­nud Awe­ro OÜ te­gev­juht Jal­mar Flink.

Re­ne Kaa­lo kin­ni­tas, et ta­ga­si­si­de uue­ne­nud spor­di­hoo­ne koh­ta on ol­nud eran­di­tult po­si­tiiv­ne – nii te­ma kui ad­mi­nist­raa­to­rid on kuul­nud vaid kii­du­sõ­nu.

Eel­mi­sel aas­tal tel­li­tud ehi­tu­seks­per­tii­si jär­gi lä­heb ko­gu spor­di­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­ne maks­ma li­gi­kau­du 600 000 eu­rot. Spor­di­maail­ma ju­hi sõ­nul on ka­vas se­da te­ha 2-4 aas­ta jook­sul. Järg­mi­ses eta­pis plaa­ni­tak­se re­no­vee­ri­da vä­lis­fas­saad, jõu­saal ja suu­re saa­li ka­tus.

Prae­gu käi­vad Keh­ra spor­di­hoo­nes era­kor­ra­li­sed tööd – pa­ran­da­tak­se sis­se­käi­gu ja se­mi­na­ri­ruu­mi­de ka­tust, mis la­si lä­bi.