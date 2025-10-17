Möödunud kolmapäeval, 8. oktoobril toimus Kehra spordihoones Eesti käsipallimeistrivõistluste mäng HC Kehra ja HC Viimsi vahel. Võistluse vaheajal tänasid sihtasutuse Anija Valla Spordimaailm nõukogu esimees ja vallavanem neid, kes panustasid Kehra spordihoone renoveerimisse.
Suvel oli spordihoone 2 kuud külastajaile suletud, sest 20 aastat tagasi valminud majas renoveeriti esmakordselt siseruume – põhjalikult uuendati pesu- ja riietusruume, sauna ning WC-sid. Anija Valla Spordimaailma nõukogu esimees Rene Kaalo selgitas, et pesuruumidest ja saunast lõhuti välja kogu sisu kuni betoonseinteni, kus puudusid tänapäeva nõuetele vastavad hüdroisolatsioon ja niiskustõkked. Uue välimuse ja sisu said ka riietusruumid, samuti WCd, kus vahetati remondi käigus kõik tualettpotid ja kraanikausid. Teisel korrusel asendati uuega amortiseerunud ventilatsiooniseade, mis oli spordihoone ehitamise ajal valesti ühendatud.
Renoveerija leidmiseks kuulutas Anija vallavalitsus mais välja riigihanke. Hange nurjus, sest ühtegi pakkumist ei tehtud. Kordushankesse, mis kestis 3.-19. juunini, esitati 4 pakkumist. Neist parimaks tunnistati OÜ Rimark, kelle pakkumine oli Rene Kaalo sõnul poole soodsam, kui teistel ehitusfirmadel – 131 699 eurot.
„Hanget välja kuulutades oli eesmärk, et tööd lõppeksid 31. augustiks, enne uue kooliaasta algust. Kuna esimene hange nurjus, lükkus ehitamise algus kuu aja võrra edasi. Ehitajal oli aega 8. oktoobrini, kuid palusime pingutada ja aitasime ka ise kaasa, et kõige vajalikum ehk riietus- ja pesuruumid saaksid valmis võimalikult ruttu. See õnnestus, septembri teisel nädalal saime koolilapsed spordihoonesse lubada. Lõpetamata jäid veel ventilatsioonitööd ja sauna renoveerimine, nüüd on ka need tööd lõppenud,“ rääkis Spordimaailma nõukogu esimees.
Spordihoone fuajee ja koridori seintel on nüüd seinamaalingud, renoveeritud ruumides uus värvilahendus. Sisekujunduse autor on Eesti Kunstiakadeemia tudeng Carmen Kaalo, sportlasi ja spordimänge kujutavad maalingud tegid Vahur Agar ja Helena Hanni. Maalingutel on kujutatud spordialasid, millega Kehras peamiselt tegeletakse: käsipall, võrkpall, jalgpall, korvpall, orienteerumine. Fuajeesse on lisatud HC Kehra karikad, seintel on pilte käsipallist ja sportivatest lastest, riietusruumide seintel tuntud sportlaste tsitaadid.
„Meil oli ideede kogumiseks töörühm, lisaks minule Priit Pajus, Tanel Laanmäe ja teisi, kõik pakkusid välja ideid, kuidas teha spordihoone mõistliku raha eest ägedaks. Eesmärk on innustada lapsi veel rohkem sporti tegema,“ lausus Rene Kaalo.
Sisekujunduslike tööde eest tasus HC Kehra, kes sai sponsorite abiga sauna maakiviseina, sportlaste jaoks pesuruumi külmatünni ning Caparolilt värvid. Spordimaailma juhi sõnul oli tegu kogukondliku projektiga, palju tehti vabatahtlikus korras, abiks olid veel Indrek Lillsoo ja Anu Kaalo.
Anija vallavalitsuse tänukirja pälvisid renoveerimisprojekti vedaja, Spordimaailma endine tegevjuht Tanel Laanmäe, projekti eelarve koostaja Kristiina Paloots, ehitaja esindaja Marko Kaalo, sisekujunduse ja seinamaalingute autorid ning sauna kiviseina teinud OÜ Eesti Kivi tegevjuht Priit Raudkivi ja külmatünni annetanud Awero OÜ tegevjuht Jalmar Flink.
Rene Kaalo kinnitas, et tagasiside uuenenud spordihoone kohta on olnud eranditult positiivne – nii tema kui administraatorid on kuulnud vaid kiidusõnu.
Eelmisel aastal tellitud ehitusekspertiisi järgi läheb kogu spordihoone renoveerimine maksma ligikaudu 600 000 eurot. Spordimaailma juhi sõnul on kavas seda teha 2-4 aasta jooksul. Järgmises etapis plaanitakse renoveerida välisfassaad, jõusaal ja suure saali katus.
Praegu käivad Kehra spordihoones erakorralised tööd – parandatakse sissekäigu ja seminariruumide katust, mis lasi läbi.