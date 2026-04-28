Kuusalu vallavalitsus korraldab ka tänavu Navicup rakenduse abil orienteerumismängu, mis seekord kannab nime „Kuusalu kõnnib ringi“ – et motiveerida inimesi rohkem jalgsi liikuma. Seekordsed orienteerumispunktid on jaotatud 17 rajale, mis asuvad mitmel pool Kuusalu vallas. Rajad on nii kergliiklusteedel alevikes kui ka metsades ja rabades. Kõige pikem rada on Jussi järve ääres – üle 5 kilomeetri, pikad on ka Kuusalu Lauritsa rada ja Kiiu-Kuusalu ring ning kõige lühemad on Kolgaküla muusikarada ja Tsitre mõisapargi puude rada, mõlemad ligi 1 kilomeetril. Kokku on matkakilomeetreid ligikaudu 50 ja orienteerumispunkte 165. Orienteerumismäng algab 1. mail ja kestab 30. septembrini. Valla kommunikatsioonispetsialisti Ere Uibo sõnul on osalema oodatud oma valla ja naabervaldade elanikud, aga ka kõik teised huvilised: „Orienteerumispunktide kohta on Navicup rakenduses tutvustav tekst ja osadel ka pilt. On temaatilisi matkaradu, mis pühendatud kindlale valdkonnale – näiteks anekdootide, aukodanike, vanasõnade, merepääste, ka vaimse tervise rada. Auhinnad on ka seekord kohalikelt ettevõtetelt. Kes soovib panustada auhinnafondi, palume võtta ühendust.“ Auhinna saavad kõik osalejad, kes on läbinud vähemalt 60 orienteerumispunkti. Orienteerumismängu korraldusrühmas on vallamaja töötajad Ere Uibo, Anu Kirsman, Veronika Laende, Madis Praks, Alvi Karp, Kristiina-Raivi Vilepalju, Helle Soots, Jane Malm, Kalli-Marion Sass, Lii Välkmann, Õnne Arba ja Peep Abel.