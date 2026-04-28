Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab ka tä­na­vu Na­vi­cup ra­ken­du­se abil orien­tee­ru­mis­män­gu, mis see­kord kan­nab ni­me „Kuu­sa­lu kõn­nib rin­gi“ – et mo­ti­vee­ri­da ini­me­si roh­kem jalg­si lii­ku­ma. See­kord­sed orien­tee­ru­mis­punk­tid on jao­ta­tud 17 ra­ja­le, mis asu­vad mit­mel pool Kuu­sa­lu val­las. Ra­jad on nii kerg­liik­lus­tee­del ale­vi­kes kui ka met­sa­des ja ra­ba­des. Kõi­ge pi­kem ra­da on Jus­si jär­ve ää­res – üle 5 ki­lo­meet­ri, pi­kad on ka Kuu­sa­lu Lau­rit­sa ra­da ja Kiiu-Kuu­sa­lu ring ning kõi­ge lü­he­mad on Kol­ga­kü­la muu­si­ka­ra­da ja Tsit­re mõi­sa­par­gi puu­de ra­da, mõ­le­mad li­gi 1 ki­lo­meet­ril. Kok­ku on mat­ka­ki­lo­meet­reid li­gi­kau­du 50 ja orien­tee­ru­mis­punk­te 165. Orien­tee­ru­mis­mäng al­gab 1. mail ja kes­tab 30. sep­temb­ri­ni. Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti Ere Ui­bo sõ­nul on osa­le­ma oo­da­tud oma val­la ja naa­ber­val­da­de ela­ni­kud, aga ka kõik tei­sed hu­vi­li­sed: „Orien­tee­ru­mis­punk­ti­de koh­ta on Na­vi­cup ra­ken­du­ses tut­vus­tav tekst ja osa­del ka pilt. On te­maa­ti­li­si mat­ka­ra­du, mis pü­hen­da­tud kind­la­le vald­kon­na­le – näi­teks anek­doo­ti­de, au­ko­da­ni­ke, va­na­sõ­na­de, me­re­pääs­te, ka vaim­se ter­vi­se ra­da. Au­hin­nad on ka see­kord ko­ha­li­kelt et­te­võ­te­telt. Kes soo­vib pa­nus­ta­da au­hin­na­fon­di, pa­lu­me võt­ta ühen­dust.“ Au­hin­na saa­vad kõik osa­le­jad, kes on lä­bi­nud vä­he­malt 60 orien­tee­ru­mis­punk­ti. Orien­tee­ru­mis­män­gu kor­ral­dus­rüh­mas on val­la­ma­ja töö­ta­jad Ere Ui­bo, Anu Kirs­man, Ve­ro­ni­ka Laen­de, Ma­dis Praks, Al­vi Karp, Kris­tii­na-Rai­vi Vi­le­pal­ju, Hel­le Soots, Ja­ne Malm, Kal­li-Ma­rion Sass, Lii Välk­mann, Õn­ne Ar­ba ja Peep Abel.