Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Saun­ja kü­la­va­ne­maks Alar Pil­ve­mä­gi. Sau­nja kü­la oli aas­taid kü­la­va­ne­ma­ta. Koo­so­lek kü­la­va­ne­ma va­li­mi­seks toi­mus 19. ap­ril­lil. Sel­lest võt­sid osa 32 ela­nik­ku, neist vo­li­tus­te­ga 6. Val­la esin­da­ja­na osa­les Ma­re Sir­kas. Ain­sa­na kan­di­daa­diks esi­ta­tud Alar Pil­ve­mä­gi poolt olid kõik osa­le­nud kü­lae­la­ni­kud. Kin­ni­ti ka kol­me­liik­me­li­ne kü­la­ko­gu: Jan­no Luus, Liia Koe­mets ja Ma­re Sir­kas. Kõ­ne all oli ka val­lalt eral­da­ta­va kü­la­ra­ha ka­su­ta­mi­ne ning ot­sus­ta­ti, et se­da ka­su­ta­tak­se kü­lap­lat­sil ka­tu­sea­lu­se ja korv­pal­lip­lat­si ning li­pu­var­da kor­ras­ta­mi­seks.