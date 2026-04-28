Kuusalu vallavalitsus kinnitas Saunja külavanemaks Alar Pilvemägi. Saunja küla oli aastaid külavanemata. Koosolek külavanema valimiseks toimus 19. aprillil. Sellest võtsid osa 32 elanikku, neist volitustega 6. Valla esindajana osales Mare Sirkas. Ainsana kandidaadiks esitatud Alar Pilvemägi poolt olid kõik osalenud külaelanikud. Kinniti ka kolmeliikmeline külakogu: Janno Luus, Liia Koemets ja Mare Sirkas. Kõne all oli ka vallalt eraldatava külaraha kasutamine ning otsustati, et seda kasutatakse külaplatsil katusealuse ja korvpalliplatsi ning lipuvarda korrastamiseks.