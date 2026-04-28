Kultuuriministeerium ja Eesti Olümpiakomitee kuulutasid pidulikul tänuüritusel välja „Spordisõber 2026“ aunimetuse saanud ettevõtted ja eraisikud. Tunnustuse pälvinud 8 ettevõtte ja 2 eraisiku hulga on ka AS Mistra-Autex. Raasiku ettevõtte esitas aasta spordisõbraks Eesti Käsipalliliit. Põhjenduskirjas märgiti, et Mistra-Autex on mitme hooaja vältel järjepidevalt ja sisuliselt toetanud Eesti spordi ja liikumisharrastuse arengut, eelkõige käsipalli. Ettevõtte toetus on aidanud kaasa Eesti naiste käsipallikoondise tegevuse stabiilsusele ning võimaldanud mitmel hooajal Balti mere liiga toimumist suurendades rahvusvahelist konkurentsi, tõstes võistluste taset ja parandades ala nähtavust. Lisaks toetab ettevõte Eesti käsipallimeeskonda, kes osaleb meeste Balti liigas, Eesti meistriliigas ja esiliigas ning esindab Eestit Euroopa karikavõistlustel. Tallinna Teletornis andsid kultuuriminister Heidy Purga ja Eesti Olümpiakomitee nüüd juba endine president Kersti Kaljulaid aasta spordisõbra laureaatidele üle tänuauhinnad – kunstnik Kalli Seina klaasskulptuurid.