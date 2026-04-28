Kul­tuu­ri­mi­nis­tee­rium ja Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee kuu­lu­ta­sid pi­du­li­kul tä­nuü­ri­tu­sel väl­ja „Spor­di­sõ­ber 2026“ au­ni­me­tu­se saanud et­te­võt­ted ja erai­si­kud. Tun­nus­tu­se päl­vi­nud 8 et­te­võt­te ja 2 erai­si­ku hul­ga on ka AS Mist­ra-Au­tex. Raa­si­ku et­te­võt­te esi­tas aas­ta spor­di­sõb­raks Ees­ti Kä­si­pal­li­liit. Põh­jen­dus­kir­jas mär­gi­ti, et Mist­ra-Au­tex on mit­me hooa­ja väl­tel jär­je­pi­de­valt ja si­su­li­selt toe­ta­nud Ees­ti spor­di ja lii­ku­mis­har­ras­tu­se aren­gut, eel­kõi­ge kä­si­pal­li. Et­te­võt­te toe­tus on ai­da­nud kaa­sa Ees­ti nais­te kä­si­pal­li­koon­di­se te­ge­vu­se sta­biil­su­se­le ning või­mal­da­nud mit­mel hoo­ajal Bal­ti me­re lii­ga toi­mu­mist suu­ren­da­des rah­vus­va­he­list kon­ku­rent­si, tõs­tes võist­lus­te ta­set ja pa­ran­da­des ala näh­ta­vust. Li­saks toe­tab et­te­võ­te Ees­ti kä­si­pal­li­mees­kon­da, kes osa­leb mees­te Bal­ti lii­gas, Ees­ti meist­ri­lii­gas ja esi­lii­gas ning esin­dab Ees­tit Eu­roo­pa ka­ri­ka­võist­lus­tel. Tal­lin­na Te­le­tor­nis and­sid kul­tuu­ri­mi­nis­ter Hei­dy Pur­ga ja Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee nüüd ju­ba en­di­ne pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid aas­ta spor­di­sõb­ra lau­reaa­ti­de­le üle tä­nuau­hin­nad – kunst­nik Kal­li Sei­na klaas­skulp­tuu­rid.