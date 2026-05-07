Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 13 poolt-, 1 vas­tu- ja 1 era­poo­le­tu hää­le­ga Kuu­sa­lu val­la klii­ma- ja ener­gia­ka­va, mis oli märt­sis ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul. Is­tun­gil li­sa­ti Hin­nu Sea­far­mi oma­ni­ke et­te­pa­ne­kul klii­ma­ka­vas­se bio­gaa­si toot­mi­se aren­da­mi­se ja bio­gaa­si­jaa­ma ra­ja­mi­se või­ma­lus­te uu­ri­mi­ne. Val­la aren­dus­juht And­res Põd­ra sel­gi­tas is­tun­gil, et klii­ma­ka­va on ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le soo­vi­tus­lik, ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le täit­mi­seks. Jaan Velst­röm va­li­mis­lii­dust Ter­ve Kuu­sa­lu Vald tea­tas, et klii­ma­ka­va on si­sult utoo­pi­li­ne: „Nõu­ko­gu­de ajal pi­di 1980nda­tel aas­ta­tel saa­bu­ma kom­mu­nism, kas on mõ­tet suun­du­da uue­le rin­gi­le?“. Su­lev Vald­maa Isa­maa ni­me­kir­jast tun­nus­tas, et ka­vas on pöö­ra­tud tä­he­le­pa­nu tu­ris­mi aren­da­mi­se­le. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab kol­ma­päe­va, 13. mai õh­tul Kuu­sa­lu vallama­jas klii­ma- ja ener­gia­ka­va tut­vus­ta­va se­mi­na­ri.