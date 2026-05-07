PARANDUS – Kuusalu vallavalitsus korraldab kolmapäeva, 13. mai õhtul Kuusalu vallamajas kliima- ja energiakava tutvustava seminari.
Vallavolikogu kinnitas 13 poolt-, 1 vastu- ja 1 erapooletu häälega Kuusalu valla kliima- ja energiakava, mis oli märtsis avalikul väljapanekul. Istungil lisati Hinnu Seafarmi omanike ettepanekul kliimakavasse biogaasi tootmise arendamise ja biogaasijaama rajamise võimaluste uurimine. Valla arendusjuht Andres Põdra selgitas istungil, et kliimakava on kohalikele elanikele soovituslik, kohalikule omavalitsusele täitmiseks. Jaan Velström valimisliidust Terve Kuusalu Vald teatas, et kliimakava on sisult utoopiline: „Nõukogude ajal pidi 1980ndatel aastatel saabuma kommunism, kas on mõtet suunduda uuele ringile?“. Sulev Valdmaa Isamaa nimekirjast tunnustas, et kavas on pööratud tähelepanu turismi arendamisele. Kuusalu vallavalitsus korraldab kolmapäeva, 13. mai õhtul Kuusalu vallamajas kliima- ja energiakava tutvustava seminari.