Tei­se Kü­la Teat­ri mo­noe­ten­du­se „Ini­me­se hääl“ näit­le­ja PIL­LE SMIR­NO­VA pär­ja­ti El­vas toi­mu­nud fes­ti­va­lil Nais­mo­no­maa­ni tiit­li­ga ja sai ka pub­li­kup­ree­mia.

El­vas te­gut­sev har­ras­tust­rupp Lend­Tea­ter kor­ral­das möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 25.-27. ap­ril­lil üle-ees­ti­li­se mo­no­näi­den­di­te fes­ti­va­li Mo­no­maa­nia, mil­le kol­mest au­hin­nast kaks tu­lid Kuu­sa­lu val­da. Need päl­vi­s Kuu­sa­lu val­las Kõn­nu kü­las te­gut­se­va Tei­se Kü­la Teat­ri la­vas­ta­ja ja näit­le­ja Pil­le Smir­no­va, kes osa­les fes­ti­va­lil Jean Coc­teau mo­no­näi­den­di­ga „Ini­me­se hääl“. Mo­no­tü­ki la­vas­tas Ju­han Ku­bu Kol­gast. La­vas­tu­se esie­ten­dus oli mul­lu det­semb­ris Kõn­nu Vii­na­köö­gis.

Mo­no­maa­nia fes­ti­va­lil esi­ta­ti kol­me päe­va­ga 13 mo­no­näi­den­dit. Žüriis ol­nud Kat­rin Pärn, Me­ri­lin Viks ja Hen­rik Lain­voo tun­nus­ta­sid Pil­le Smir­no­va hin­ges­ta­tud ja tu­ge­vat emot­sio­naal­set män­gu ja la­vas­tu­se ter­vik­lik­kust.

Pil­le Smir­no­va rää­kis, et Mo­no­maa­nia fes­ti­val toi­mub üle aas­ta ning ta oleks taht­nud ju­ba eel­mi­sel kor­ral osa­le­da, kuid too­kord­ne mo­no­tükk oli lii­ga pikk: „Olen tä­nu­lik la­vas­ta­ja Ju­han Ku­bu­le, et nõus­tus mi­nu­ga koos töö­ta­ma. Žürii tun­nus­tas, et meie la­vas­tu­ses oli kõik häs­ti, ja aru­ta­si­me, kui­das se­da tük­ki veel vär­vi­ka­maks te­ha. Mo­no­tük­ki­de pu­hul hin­na­tak­se, kas näit­le­ja suu­dab pan­na saa­li­täit rah­vast end jäl­gi­ma ja te­ki­tab hu­vi. Ta­han se­da tük­ki veel män­gi­da ja min­na sel­le­ga ka kü­la­teat­ri­te fes­ti­va­li­le. Ju­han Ku­bu­ga ta­haks ka edas­pi­di koos­tööd te­ha.“

La­vas­ta­ja Ju­han Ku­bu: „Pil­le Smir­no­va on näit­le­ja­na suu­re­pä­ra­ne. La­vas­ta­jal on te­ma­ga vä­ga hea töö­ta­da, ta tu­leb häs­ti kaa­sa. Olen val­mis koos­tööd jät­ka­ma.“

Pil­le Smir­no­va oli El­vas fes­ti­va­lil kolm päe­va ko­hal ja vaa­tas ära kõik la­vas­tu­sed: „Oli lü­hi­ke­si ja pik­ki tük­ke, üks oli est­raa­di­ka­va ning loe­ti luu­le­tu­si. Vä­ga vah­va ja ter­vik­lik oli Keh­ra Nu­ku näit­le­ja ja la­vas­ta­ja Mar­git Aas­maa män­gi­tud „Pu­na­müt­si­ke“. See on imear­mas la­vas­tus ja las­te­le võiks vä­ga meel­di­da. Mar­git Aas­maa õhu­tab lap­si eten­du­ses kaa­sa rää­ki­ma.“

