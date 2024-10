Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tun­nus­tas aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja ja ha­ri­du­se sõb­ra no­mi­nen­te.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kut­sus nel­ja­päe­val, 3. ok­toob­ril val­la ha­ri­dus­töö­ta­jad koo­li­dest, las­teae­da­dest, tu­gi­kes­ku­sest ja noor­te­kes­ku­sest Kol­ga­kü­la rah­va­maj­ja peo­le. Kut­se­le oli mär­gi­tud, et pi­du pee­tak­se rah­vus­li­kus stii­lis, ning osa kü­la­li­si saa­bus rah­va­rõi­vas­tes või sti­li­see­ri­tud riie­tu­ses.

Osa­le­jaid oli 100, Kuu­sa­lu val­las on ha­ri­dus­töö­ta­jaid kok­ku enam kui 300. Rah­va­ma­jas pa­ku­ti pi­du­lis­te­le soo­ja õh­tu­söö­ki ja tor­ti.

Peol esi­nes ning õpe­tas va­nu tant­se an­sam­bel La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud ee­sot­sas ju­hen­da­ja Vii­vi Voo­ran­di­ga, kes asu­tas an­samb­li koos Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku, maest­ro Vel­jo Tor­mi­se­ga 49 aas­tat ta­ga­si. An­samb­li liik­med on Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Kad­ri­na val­last ja Rak­ve­rest. Ko­gu õh­tul väl­tel mu­sit­see­ri­nud rah­va­muu­si­kud alus­ta­sid pi­du tra­dit­sioo­ni­li­se re­gi­vär­si­li­se ter­vi­tus­lau­lu­ga, mil­le sõ­nad kir­ju­tas eest­laul­ja Viivi Voo­rand Kuu­sa­lu val­la kõi­gi ha­ri­du­sa­su­tus­te koh­ta.

Lõ­bus mee­le­la­hu­tus oli ka va­lik­vas­tus­te­ga hu­moo­ri­kas vik­to­riin Os­kar Lut­su „Ke­va­de“ koh­ta.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les ter­vi­tus­kõ­nes, et teh­no­loo­gia are­neb, aga ma­si­nad ei suu­da õpe­ta­da hoo­li­vust, abi­val­mi­dust või kui­das seis­ta oma õi­gus­te eest ene­se­kind­lalt, sa­mas tei­si aus­ta­des: „Ini­me­seks ole­mi­se õpe­tu­sest on saa­nud õp­peai­ne, kus ole­me teh­no­loo­giast tu­ge­va­mad. Se­da tu­ge­vust tu­leb ka­su­ta­da.“

Peol tun­nus­ta­ti Kuu­sa­lu val­la aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja ja ha­ri­du­se sõb­ra no­mi­nen­te, kan­di­daa­te said esi­ta­da nii al­la­su­tu­sed kui ka val­lae­la­ni­kud. Val­la aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja ja aas­ta ha­ri­du­se sõ­ber kuu­lu­ta­tak­se väl­ja jaa­nua­ris, Kuu­sa­lu val­la tä­nu­peol.

No­mi­nen­did pa­lu­ti la­va et­te, sa­mal ajal kos­tis sal­ves­tus nen­de tut­vus­tu­seks et­te loe­tud teks­ti­ga. Kõi­gi­le kin­gi­ti lill ja Triin Põll­maa ke­raa­mi­li­ne vaas.

Aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja 21 no­mi­nen­ti

Kuu­sa­lu val­la aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja tiit­li­le esi­ta­ti 21 kan­di­daa­ti.

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia õp­pe­juht Mar­ge Hinn ju­hib ja toe­tab kõi­gis rüh­ma­des pro­jekt­õ­pet, mis on pi­de­vas aren­gus.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja He­len Vald­ma loob in­nus­ta­vat õpi­kesk­kon­da ra­ken­da­des mit­me­ke­si­seid õpe­ta­mis­mee­to­deid, na­gu prak­ti­li­sed te­ge­vu­sed, loo­vad üle­san­ded ja di­gi­taal­se­te va­hen­di­te ka­su­ta­mi­ne.

Pi­ret Vii­de on Kuu­sa­lu las­teaias Jus­si­ke töö­ta­nud õpe­ta­ja­na 22 aas­tat, ta on õp­pe­kas­va­tus­töös süs­teem­ne, põh­ja­lik ja nõud­lik, vä­ga hea lap­sest läh­tu­va kas­vu­kesk­kon­na ku­jun­da­ja.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Ree­li­ka Ki­vi­maa tun­nid on män­gu­li­sed ja lõ­bu­sad, tun­di­de lä­bi­vii­mi­se­le saa­vad kaa­sa rää­ki­da ka õpi­la­sed.

Kol­ga las­teaia õpe­ta­ja Ka­ti Ju­va­nen on sel­les ame­tis ol­nud 20 aas­tat, ta on leid­lik ja män­gu­li­ne, leiab lap­se­le so­bi­vai­ma õpe­ta­mis­vii­si.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik sai nel­ja aas­ta jook­sul hak­ka­ma koo­li­töö juh­ti­mi­se­ga ka ras­ke­tes si­tuat­sioo­ni­des – ko­roo­na ajal ja Tä­pi­tii­va ehi­tus­te­ge­vu­se käi­gus. Eel­mi­sel õp­peaas­tal oli suur väl­ja­kut­se uue õp­pe­ka­va et­te­val­mis­ta­mi­ne ja õp­pe­töö üm­ber kor­ral­da­mi­ne.

Õie Alt on ol­nud Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­li kuns­tiõ­pe­ta­ja üle 20 aas­ta, ta on jõu­lu- ja ke­vad­peo näi­den­di­te eest­ve­da­ja, Vi­ha­soo raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­na las­te lu­ge­mis­har­ju­mus­te ku­jun­da­ja.

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia õpe­ta­ja Ast­rit Vaim­la on seal töö­ta­nud ala­tes ava­mi­sest – 10 aas­tat. Es­malt oli as­sis­tent, hil­jem rüh­maõ­pe­ta­ja. Ta loob las­te­le mit­me­ke­si­se õpi­kesk­kon­na, on sport­lik, viib lap­si mat­ka­de­le ja õp­pe­käi­ku­de­le.

Kiiu Kii­ge­põn­ni as­sis­tent Sig­rid Sun­ter kuu­lub las­teaia väär­tu­sa­ren­du­se töög­rup­pi, pa­nus­tab pro­jek­ti­des­se ja aren­dus­­tege­vus­se.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpia­bi­rüh­ma­de õpe­ta­ja Rai­li Rand­maa ra­ken­da­ta­vad õpe­ta­mis­vii­sid on efek­tiiv­sed, tä­nu te­ma töö­le on õpe­ta­ja­tel suu­re klas­si­ga töö­ta­mi­ne liht­sam.

Ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Ing­rit Keer­ma on aas­taid juh­ti­nud Kuu­sa­lu kesk­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se ai­ne­sekt­sioo­ni ja kuu­lub va­ba­riik­lik­ku ai­ne­lii­tu, on pa­nus­ta­nud lii­du aren­gus­se. Te­ma õpi­la­sed on saa­nud au­hin­na­li­si koh­ti maa­kond­li­kel ja va­ba­riik­li­kel võist­lus­tel.

Kai­re Al­to­saar on töö­ta­nud Kuu­sa­lu las­teaias Jus­si­ke õpe­ta­ja­na 40 aas­tat. Ta viib ka lä­bi mee­le­ra­hu­rin­gi Pil­ve­pa­di ning la­vas­tas ke­va­del ka­hes koos­sei­sus „Mem­me­mu­si“, kus lei­ti kõi­gi­le las­te­le so­biv roll.

Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke rüh­ma­õ­pe­ta­ja An­ni­ka Soo­mer kor­ral­dab koos teis­te õpe­ta­ja­te­ga las­te­le hu­vi­ta­vaid üri­tu­si, ka kos­tüü­mi­päe­va ja män­gas­ja­päe­va, et­te­val­mis­tu­si on tei­nud ka väl­jas­pool tööae­ga.

Kol­ga las­teaia õpe­ta­ja Mal­le Pi­pen­berg on kor­ral­da­nud las­te­ga mat­ku ja osa­le­nud KI­Ki pro­jek­ti­des, loo­nud män­gu­lis­te te­ge­vus­te­ga las­te aren­gut soo­dus­ta­va kesk­kon­na.

Kol­ga koo­li ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja Kris­ta Kukk on ka muu­si­ka­õpe­tu­se ja rüt­mi­ka õpe­ta­ja, ju­hen­dab rah­va­tant­su­rüh­mi Kol­ga koo­lis ja Kuu­sa­lu kesk­koo­lis. Ta on val­la rah­va­tant­su­kont­ser­ti­de üks kor­ral­da­ja.

Kol­ga koo­li loo­du­sai­ne­te õpe­ta­ja Kris­lin Ka­bin on leid­nud koo­li­le koos­töö­part­ne­reid, ta on maaet­te­võt­lu­se pro­jek­ti si­su si­du­nud lä­bi­mõel­dult õpe­ta­ta­va­ta ai­ne­te ja õpiees­mär­ki­de­ga.

Vel­lo Sats töö­tab Kuu­sa­lu kesk­koo­lis eri­va­ja­dus­te­ga õpi­las­te­ga ja an­nab geog­raa­fia­tun­de güm­naa­siu­mio­sas, ta teeb tööd en­da­le oma­selt suu­re põh­ja­lik­ku­se ja pü­hen­du­mu­se­ga.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li aja­loo ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Mer­ja Rumm on koo­li mä­lu­män­gu­võist­kon­da­de suu­na­ja ja aren­da­ja, koo­li õpi­las­te mä­lu­män­gu­võist­kon­nad pais­ta­vad sil­ma riik­li­kul ta­se­mel.

Kol­ga koo­li õp­pe­kor­ral­da­ja Bri­git­ta Vaik­re on ka ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja, ta on oma töös pü­hen­du­nud, ope­ra­tiiv­ne ja täp­ne, kol­lee­gid hin­da­vad kõr­gelt te­ma abi­val­mi­dust ja ta­het lei­da pa­rim la­hen­dus.

Je­ka­te­ri­na Ki­vi­meis­ter õpe­tab Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­lis akor­dio­ni, an­nab sol­fedžo ja muu­si­ka­loo tun­de. Te­ma akor­dio­niõ­pi­la­sed on kor­du­valt osa võt­nud lau­lu­pi­du­dest.

Ka­ja Mar­tin­son on juh­ti­nud Kol­ga las­teae­da 23 aas­tat, kaa­sa­nud ko­gu mees­kon­da las­te­aia te­ge­vu­se ana­lüü­si­mis­se ja ot­sus­tusp­rot­ses­si­des­se, on hea nõus­ta­ja ja men­tor. Ta on abi­val­mis ja hoo­liv kol­leeg, ava­tud suht­le­ja ja vä­ga hea kuu­la­ja.

Aas­ta ha­ri­du­se sõb­ra 9 no­mi­nen­ti

Val­la aas­ta ha­ri­du­se sõb­ra tiit­li­le esi­ta­ti 9 kan­di­daa­ti.

Me­ri­ke Sep­pa­go töö­tab Kol­ga las­teaias ko­ka­na 2008. aas­tast, ta on osa­le­nud ak­tiiv­selt PRIA pro­jek­ti­de koos­ta­mi­sel, töös ar­ves­tab las­te ja per­so­na­li et­te­pa­ne­ku­te­ga.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li pea­kokk El­ge Lätt on val­mis uu­teks väl­ja­kut­se­teks, pi­de­vat täius­ta­tak­se me­nüüd, toit­lus­ta­da tu­leb suur koo­li­pe­re – üle 600 õpi­la­se, ena­mik õpe­ta­jaid ja spor­di­kes­ku­se töö­ta­jaid. Vi­list­la­sed mai­ni­vad, et igat­se­vad ta­ga maits­vat koo­li­toi­tu.

Lam­ba­kas­va­tu­se­ga te­ge­le­va Sae­kal­da ta­lu pe­re­mees Kris­to Pärn on Kol­ga koo­li maaet­te­võt­lu­se pro­jek­ti el­lu­kut­su­ja ja ak­tiiv­ne koos­töö­part­ner, pro­jek­ti­ga tut­vus­ta­tak­se põ­hi­koo­li noor­te­le et­te­võt­lu­se­ga te­ge­le­mi­se või­ma­lu­si maal.

Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus- ja kä­si­töö­ta­lu pe­re­mees Prii­du Veer­sa­lu on maaet­te­võt­lu­se pro­jek­ti ak­tiiv­ne koos­töö­part­ner, õpi­la­sed on saa­nud osa­le­da Ii­sa­ka ta­lu kui et­te­võt­te prak­ti­lis­tes te­ge­vus­tes. Ta on ai­da­nud tõs­ta õpi­las­te tead­lik­kust toi­du toot­mi­se koh­ta.

Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­li ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja Ri­ta Vee­leid on sel­les ame­tis ol­nud 30 aas­tat, ta on võt­nud oma sü­da­meas­jaks las­te ter­vis­li­ku toi­tu­mi­se ja tur­va­li­se õpi­kesk­kon­na.

Eve Õun on töö­ta­nud Kuu­sa­lu las­teaias Jus­si­ke bee­bi­koo­li õpe­ta­ja­na 20 aas­tat, bee­bi­koo­lis osa­le­vad kord nä­da­las kuue kuu ku­ni kol­me aas­ta va­nu­sed ko­du­sed lap­sed koos va­ne­ma­te­ga.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Vii­vi Vunk on õpi­las­te lu­ge­misp­ro­jek­ti­de ja -tun­di­de eest­ve­da­ja, raa­ma­tu­test saa­vad tea­da ka need, kes mui­du har­ju­nud neist möö­da hii­li­ma.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li õp­pe­toe juht Maa­ri­ka Ro­hi koor­di­nee­rib õpi­la­se juh­tu­mi­põ­hist koo­li­si­sest võr­gus­ti­ku­tööd ja koos­tööd lap­se va­ne­ma­te­ga, ta on põh­ja­lik, ar­ves­tav, ai­tab kaa­sa po­si­tiiv­se­teks muu­tus­teks õpi­las­te ene­se­hin­nan­gus, mo­ti­vat­sioo­nis ja õpi­tu­le­mus­tes.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li hal­dus­juht Kris­ti Dan­juk ta­gab asu­tu­se tõ­hu­sa ja su­ju­va toi­mi­mi­se, kor­ral­dab hal­dust, koos­tab ee­lar­ve, koor­di­nee­rib pro­jek­te, pa­kub mees­kon­na­le va­ja­lik­ku ad­mi­nist­ra­tiiv­set ja lo­gis­ti­list tu­ge.

Tä­nu­ki­ri KRIS­TI TA­RI­KU­LE

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ja ­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son and­sid peol koo­li­di­rek­tor Kris­ti Ta­ri­ku­le val­la tä­nu­kir­ja pü­hen­du­nud töö eest Kuu­sa­lu kesk­koo­li juh­ti­mi­sel.

Ree­de, 4 ok­too­ber oli Kris­ti Ta­ri­ku vii­ma­ne töö­päev sel­les ame­tis. Ala­tes juu­list on ta töö­ta­nud ka Tal­lin­na Tee­nin­dus­koo­li ju­hi­na.

Kris­ti Ta­rik tä­nas ja oli se­da­võrd lii­gu­ta­tud, et ei suut­nud siis roh­kem lau­su­da. Peo lõ­pus tä­nas ta isik­li­kult val­la­va­ne­mat Ter­je Kraan­vel­ti, vo­li­ko­gu esi­meest Ul­ve Märt­so­nit ja juh­ti­vat ha­ri­duss­pet­sia­lis­ti Anu Kirs­ma­ni ning tõ­des, rah­va ees jäi üt­le­ma­ta, et on nei­le vä­ga tä­nu­lik toe­tu­se ja usal­du­se eest: „Ma ei ol­nud va­rem koo­li juh­ti­nud, te and­si­te või­ma­lu­se are­ne­da ja koo­lis uuen­du­si el­lu viia. Us­ku­ge, mit­te igas oma­va­lit­su­ses ei ol­da se­da­võrd toe­ta­vad.“