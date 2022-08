Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas ala­tes 1. sep­temb­rist va­bas­ta­da las­teaia ko­ha­ta­su maks­mi­sest pe­red, kel­le laps ja vä­he­malt üks va­ne­ma­test on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud.

Ko­ha­ta­su kao­ta­mi­ne Kuu­sa­lu val­las ela­va­te­le ja seal­se­tes las­teae­da­des käi­va­te las­te va­ne­ma­te­le hil­je­malt 2022. aas­ta sü­gi­sest on kir­jas va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du ja EK­RE koa­lit­sioo­ni sõl­mi­tud val­la juh­ti­mi­se le­pin­gus. Vo­li­ko­gus olid ko­ha­ta­su kao­ta­mi­se ot­su­se poolt 11 koa­lit­sioo­ni ehk va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du, EK­RE ja Kes­ke­ra­kon­na lii­get ning va­li­mis­lii­du Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu esin­da­ja, vas­tu olid 6 vo­li­nik­ku opo­sit­sioo­nist, 1 jäi era­poo­le­tuks.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt sel­gi­tas kol­ma­päe­val, 17. au­gus­til vo­li­ko­gu is­tun­gil, et ala­tes 1. sep­temb­rist 2019 keh­tib Kuu­sa­lu val­la koo­lieel­se­tes las­tea­su­tus­tes osa­lus­ta­su 36 eu­rot, mil­lest 23 eu­rot on ko­ha- ja 13 eu­rot õp­pe­ta­su. Mää­ru­se­ga va­bas­ta­tak­se 23 eu­ro suu­ru­sest ko­ha­ta­sust Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke­na rah­vas­ti­ku­re­gist­ris­se kan­tud va­ne­mad, kel­le lap­sed käi­vad Kuu­sa­lu val­la koo­lieel­se­tes las­tea­su­tus­tes. En­di­selt tu­leb ka neil ta­su­da õp­pe­ta­su ja las­te toit­lus­ta­mi­se eest. Val­la­va­ne­ma sõ­nul oli aru­te­lu all, et soo­dus­tu­se saa­mi­seks peak­sid val­lae­la­ni­ke re­gist­ris ole­ma lap­se mõ­le­mad va­ne­mad, kuid sel ju­hul te­kib me­net­le­mi­seks lii­ga pal­ju eri­su­si. Val­laee­lar­ve jaoks tä­hen­dab ko­ha­ta­su kao­ta­mi­ne, et sel­le aas­ta lõ­pu­ni jääb ee­lar­ves­se lae­ku­ma­ta 30 544 eu­rot.

