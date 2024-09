Kuu­sa­lu val­las on järg­mi­seks viieks õp­peaas­taks kin­ni­ta­tud õpi­las­lii­ni­de ve­da­ja­teks kolm ko­ha­lik­ku et­te­võ­tet – OÜ Aluk­vik veab õpi­la­si koo­li ja ta­ga­si ka­hel lii­nil, OÜ Re­va­lia­link nel­jal lii­nil ja OÜ Tu­li­silm ka­hek­sal lii­nil. Aas­taid õpi­las­lii­ne tee­nin­da­nud OÜ Ar­la Sõi­dud enam õpi­las­veo­ga ei jät­ka, eel­mi­sel pe­rioo­dil ve­das et­te­võ­te Kuu­sa­lu val­la õpi­la­si ka­hek­sal lii­nil. Kok­ku oli Kuu­sa­lu val­las eel­mi­sel han­ke­pe­rioo­dil 16 õpi­las­lii­ni, uue han­ke­ga vä­hen­da­ti lii­ne ka­he võr­ra. Uue han­ke tu­le­mu­se­na ku­ju­neb al­ga­val koo­liaas­tal Kuu­sa­lu val­la õpi­las­lii­ni­de ko­gu­mak­su­mu­seks koos keh­ti­va käi­be­mak­su­ga 647 000 eu­rot, eel­mi­sel aas­tal ku­lus Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest õpi­las­lii­ni­de­le kok­ku 453 858 eu­rot. Bus­si­lii­ni­de ko­gu­maht on li­gi 770 ki­lo­meet­rit päe­vas. Koo­li­bus­sid sõi­da­vad koo­li­de töö­ta­mi­se ajal, ei sõi­da nä­da­la­va­he­tus­tel, riik­li­kel pü­ha­del ega koo­li­va­heae­ga­del.

OÜ-le Aluk­vik ta­su­tak­se lii­ni­del 2 ja 9 hom­mi­kul Här­ma­ko­su-Kuu­sa­lu-Sõit­me-Kuu­sa­lu ning õh­tul Kuu­sa­lu-Sõit­me-Kuu­sa­lu-Här­ma­ko­su õpi­las­te ve­da­mi­sel iga ki­lo­meet­ri eest 2,30 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta, koos prae­gu keh­ti­va käi­be­mak­su­ga 2,80 eu­rot.

OÜ Re­va­lia­link sõi­du­ki­lo­meet­ri mak­su­mus on hom­mi­ku­sel lii­nil 3 Ju­min­da-Lee­si-Kuu­sa­lu-Kol­ga 3,39 eu­rot ki­lo­meet­ri eest il­ma käi­be­mak­su­ta ja koos prae­gu­se käi­be­mak­su­ga 4,14 eu­rot, hom­mi­ku­sel lii­nil 4 Pu­di­soo-Ta­pur­la-Lok­sa-Pu­di­soo-Kol­ga il­ma käi­be­mak­su­ta 4,36 eu­rot ja koos käi­be­mak­su­ga 5,32 eu­rot ning õh­tu­sel lii­nil 10 Kuu­sa­lu-Pu­di­soo-Kol­ga-Kuu­sa­lu il­ma käi­be­mak­su­ta 4,22 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 5,15 eu­rot ki­lo­meet­ri eest. Õh­tu­sel lii­nil 14 Vi­ha­soo-Kol­ga-Sõit­me-Kuu­sa­lu õpi­las­veo eest saab fir­ma il­ma käi­be­mak­su­ta 3,92 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 4,78 eu­rot igast lä­bi­tud ki­lo­meet­rist.

OÜ-le Tu­li­silm ta­su­tak­se hom­mi­ku­se lii­ni 6 Nõm­me­ves­ki-Vi­ha­soo-Lok­sa-Nõm­me­ves­ki-Kõn­nu-Kol­ga õpi­las­veo iga ki­lo­meet­ri eest il­ma käi­be­mak­su­ta 4,76 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 5,80 eu­rot. Õh­tu­sel lii­nil 11 Lok­sa-Ka­sis­pea-Vi­ha­soo-Lok­sa-Lee­si-Kol­ga-Lee­si-Lok­sa on õpi­las­veo ki­lo­meet­ri hind il­ma käi­be­mak­su­ta 2,87 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 3,50 eu­rot ning õh­tu­sel lii­nil 12 Lok­sa-Ka­sis­pea-Vi­ha­soo-Nõm­me­ves­ki-Kol­ga­kü­la-Kol­ga-Kõn­nu-Kot­ka-Vi­ha­soo-Tam­mis­pea on il­ma käi­be­mak­su­ta 3,11 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 3,79 eu­rot.

Val­la­va­lit­sus tun­nis­tas viie lii­ni osas rii­gi­han­ke tu­le­mu­sed keh­te­tuks, sest ei vas­ta­nud han­ke alus­do­ku­men­ti­des esi­ta­tud tin­gi­mus­te­le – OÜ Tu­li­silm esi­ta­tud pak­ku­mu­sed üle­ta­sid eel­da­ta­vat mak­su­must mit­me­kord­selt. Han­ke­ko­mis­jon kor­ral­das nen­de­le lii­ni­de­le ve­da­ja leid­mi­seks väl­ja­kuu­lu­ta­mi­se­ta lä­bi­rää­ki­mis­te­ga han­ke. Et­te­pa­nek pak­ku­mus­te esi­ta­mi­seks saa­de­ti kõi­gi­le kol­me­le fir­ma­le. Pak­ku­mu­sed te­gi ain­sa­na OÜ Tu­li­silm.

Sel­le han­ke tu­le­mu­se­na ku­ju­nes OÜ Tu­li­silm pak­ku­mi­ne kok­ku 50 000 eu­ro võr­ra väik­se­maks ning val­la­va­lit­sus kin­ni­tas et­te­võt­te ve­da­jaks ka neil viiel õpi­las­lii­nil. Hom­mi­ku­se lii­ni 1 Ki­vi­sil­la-Saun­ja-Ko­da­soo-Valk­la-Kuu­sa­lu-Kiiu-Kuu­sa­lu ki­lo­meet­ri hind on il­ma käi­be­mak­su­ta 6,44 eu­rot, koos keh­ti­va käi­be­mak­su­ga 7,85 eu­rot. Hom­mi­ku­se lii­ni 5 Park­si-Kõn­nu-Si­gu­la-Kuu­sa­lu-Ka­ha­la-Kol­ga-Kol­ga­kü­la-Vi­ha­soo ki­lo­meet­ri hind on il­ma käi­be­mak­su­ta 3,58 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 4,36 eu­rot ning hom­mi­ku­sel lii­nil 7 Tam­mis­pea-Ka­sis­pea-Lok­sa-Kasis­pea-Tam­mis­pea-Vi­ha­soo-(nel­ja­päe­vi­ti eda­si ka Kol­ga-Vi­ha­soo) il­ma käi­be­mak­su­ta 6,80 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 8,29 eu­rot. Õh­tus­tel lii­ni­del 8 A ja B Kuu­sa­lu-Kiiu ning Kuu­sa­lu-Valk­la-Ko­da­soo-Saun­ja-Ki­vi­sil­la on lii­ni­ki­lo­meet­ri mak­su­mus il­ma käi­be­mak­su­ta 6,44 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 7,85 eu­rot. Õh­tu­sel lii­nil 13 Kuu­sa­lu-Si­gu­la-Kol­ga-Hirv­li on õpi­las­veo hind il­ma käi­be­mak­su­ta 6,78 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 8,27 eu­rot ki­lo­meet­ri eest.

Kuu­sa­lu val­la hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel rää­kis, et mars­ruu­ti­de kok­ku­pa­nek ku­ju­nes tä­na­vu­seks rii­gi­han­keks päris kee­ru­li­se­ks, sest se­ni­se kel­la 8.10 ase­mel al­ga­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­lis tun­nid uuel õp­pe­aas­tal kell 8.40. Kol­ga koo­lis on tun­nid ala­nud aas­taid kell 9 ja uuest õp­peaas­tast al­ga­vad kell 9 ka Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­lis, Lok­sa güm­naa­siu­mis al­gab koo­li­päev en­di­selt kell 8.

„Uue õp­peaas­ta koo­li­bus­si­lii­ni­de ko­gu­mak­su­mus on ar­vu­ta­tud keh­ti­va käi­be­mak­su­ga, mis on 22 prot­sen­ti. Kui ala­tes jaa­nua­rist tõu­seb käi­be­maks 24 prot­sen­di­ni, ku­ju­neb ko­gu­sum­ma sel­le võr­ra suu­re­maks. Ka ole­me lap­se­va­ne­ma­telt saa­nud veel­gi taot­lu­si uu­te lii­ni­de loo­mi­seks, näi­teks hom­mi­kul Tam­mis­pea-Kuu­sa­lu ja ta­ga­si Kuu­sa­lu-Tam­mis­pea,“ üt­les ta.

Li­saks ta­sub Kuu­sa­lu vald koos Jõe­läht­me val­la­ga Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­le bus­si­lii­ni­de J4, J7, J8 ja J12 eest, neil lii­ni­del too­vad bus­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­si Jõe­läht­me val­last ja Kuu­sa­lu val­la osa­dest kü­la­dest.

Kuu­sa­lu val­la õpi­las­lii­ni­de täp­sed mars­ruu­did ja kel­laa­jad leiab val­la ko­du­le­helt.