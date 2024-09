Üle­möö­du­nud pü­ha­päe­val, 18. au­gus­til lõp­pes Slo­vak­kias nä­dal ae­ga kest­nud Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­te B-di­vis­jo­ni fi­naal­tur­niir kä­si­pal­lis U18 va­nusk­las­si­le ehk 2006. aas­tal sün­di­nud noor­mees­te­le. Ees­ti noor­te­koon­dis, kus män­gib ka Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi 4 män­gi­jat, lõ­pe­tas tur­nii­ri 6. ko­ha­ga.

Ees­ti koon­dis oli ühes alag­ru­pis Bos­nia ja Hert­se­go­vii­na, Lee­du ning Tür­gi mees­kon­da­de­ga. Esi­me­ne mäng Bos­nia mees­kon­na­le kao­ta­ti suu­relt 23:43, tei­ne mäng Tür­gi­le na­pilt 33:34 ja Lee­du­ga män­gi­ti vii­ki 28:28. Kui­gi alag­ru­pi­män­gud lõ­pe­ta­ti Lee­du­ga võrd­selt, jäi Ees­ti koondis keh­ve­ma vä­ra­va­te va­he tõt­tu nel­jan­daks. See tä­hen­das jät­ka­mist 5.-8. ko­ha pea­le. 29:26 võit tei­ses alag­ru­pis 3. ko­ha­le tul­nud Slo­vak­kia üle viis Ees­ti kä­si­pal­lu­rid 5.-6. ko­ha män­gus taas vas­ta­mi­si Lee­du­ga, kel­le­le see­kord kao­ta­ti 30:34.

Ees­ti koon­di­se 16 kä­si­pal­lu­rist on Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bist 4: Keh­ra noor­mees Os­kar Luks, Kris­to­fer Lie­de­mann Aru­kü­last ning tal­lin­la­sed Jaan Pirk ja vä­ra­va­vaht Mikk Kas­par Piir­sa­lu. Mees­kon­na üks tree­ner on Ind­rek Lill­soo Keh­rast.

„Ees­märk oli saa­vu­ta­tust kõr­gem, soo­vi­si­me tul­la tur­nii­ril kol­me pa­re­ma hul­ka. Ot­sus­tav oli alag­ru­pi­mäng Tür­gi vas­tu. Ku­na kao­ta­si­me ühe vä­ra­va­ga, jäi­me tur­nii­ri­ta­be­li alu­mis­se pool­de. Kuid sai­me män­gi­da võrd­se­te vas­tas­te­ga tu­ge­vaid män­ge, see an­dis kõ­vas­ti ko­ge­mu­si,“ üt­les Ind­rek Lill­soo.

Jaa­nua­ris võistles Ees­ti jä­rel­kas­vu­koon­dis Tšeh­his Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­te kva­li­fi­kat­sioo­nis, kus osa­le­sid 20 mees­kon­da, iga alag­ru­pi kaks pa­re­mat pää­se­sid A-di­vis­jo­ni. Ees­ti koon­dis sai kaks kao­tust ja ühe või­du – kao­ta­ti Uk­rai­na­le ja Tšeh­hi­le ning alis­ta­ti Tür­gi koon­dis. See an­dis alag­ru­pis 3. ko­ha ja või­ma­lu­se män­gi­da su­vel B-divisjoni fi­naa­lis. En­ne se­da oli mees­kond Kää­ri­kul laag­ris ning juu­lis või­tis Bal­ti me­re ka­ri­ka­võist­lus­tel Soo­me jä­rel ja Lee­du ees hõ­be­me­da­li.

Ind­rek Lill­soo rää­kis, et Ees­ti noortekoon­di­se va­li­kus­se kuu­lu­nud 30 noor­me­hest on Keh­ra klu­bist ol­nud 7-8. Koon­di­ses­se pää­se­nud va­li­ti väl­ja laag­ri­te ja kont­roll­män­gu­de põh­jal.

„Keh­ra poi­sid on Ees­ti koon­di­ses kan­dev jõud ja veel mit­mel meie klu­bi noor­me­hel on po­tent­siaa­li koon­di­ses­se pääseda,“ sõ­nas ta.

Keh­ra sel­le va­nu­se­käi­gu mees­kond tu­li tä­na­vu Ees­ti meist­riks, ko­duk­lu­bis män­gi­sid noo­red eel­mi­sel hooa­jal ka Ees­ti meist­ri­lii­gas ja esi­lii­gas.

Tree­ne­ri sõ­nul on nen­del noor­tel po­tent­siaal jõu­da tu­le­vi­kus Ees­ti mees­te koon­di­ses­se: „See ees­märk meil on, ole­neb, kui­das suu­da­me noo­red koos hoi­da ja kui­das nad edas­pi­di pa­nus­ta­vad. See on aas­ta­käik, kes hak­ka­vad güm­naa­siu­mi lõ­pe­ta­ma, siis te­hak­se va­li­kud, kes lä­heb üli­koo­li, kes kait­se­väk­ke.“

Ind­rek Lill­soo mär­kis, et ka vä­lisk­lu­bid ot­si­vad sel­li­seid ta­len­te ning Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel ole­vat mit­me män­gi­ja koh­ta kü­si­tud: „Prae­gu on pois­tel es­ma­täh­tis lõ­pe­ta­da güm­naa­sium, see­jä­rel saab te­ha järg­mi­si va­li­kuid.“