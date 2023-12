Pü­ha­päe­val, 3. det­semb­ril süü­da­ti jõu­lu­tu­led taas pi­du­li­kult Kol­ga ale­vi­kus las­teaia esi­sel plat­sil kas­va­val kuu­sel. Lam­bid on pai­gal­da­nud MTÜ Kol­ga Aren­dus, kes kor­ral­das ka ad­ven­di­tu­le süü­ta­mi­se ning pak­kus rah­va­le teed ja mee­koo­ki, esi­nes Jo­han Uus­ta­lu trom­pe­til. Kuu­sa­lu ale­vi­ku jõu­lu­tu­le­des kuusk asub ki­ri­ku aias, ku­hu on ka tä­na­vu pan­dud jõu­lu­sõim Jee­sus­lap­se, Joo­se­pi ja Maar­ja­ga. Kiiu ale­vi­kus on jõu­lu­tu­le­des Kiiu torn ja puu Kii­ge­põn­ni las­teaia juu­res.