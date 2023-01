Kui möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val jäid pal­jud Kuu­sa­lu val­la kü­lad suu­re lu­me­sa­ju ja su­la tõt­tu elekt­ri­ta, olid vee­va­rus­tu­se­ta ka OÜ Kuu­sa­lu Soo­ju­se osad klien­did kü­la­des. Elekt­ri­voo­lu­ta jäi sa­mu­ti Kuu­sa­lu ale­vi­ku Tee­meist­ri tä­na­va ja te­ha­se piir­kond, kus paik­neb Kuu­sa­lu Soo­ju­se pum­ba­ma­ja. Kuu­sa­lu Soo­ju­se ju­hi Kal­le Kün­ga­se sõ­nul oli ale­vi­ku joo­gi­vee­pump­la kaks ja pool päe­va va­ru­toi­tel. Stat­sio­naar­sed ge­ne­raa­to­rid on Kuusalu Soojusel ole­mas Kuu­sa­lu kat­la­ma­jas ja Valk­la joo­gi­vee­pump­las ning vars­ti saab töö­kor­da Kol­ga kat­la­ma­ja stat­sio­naar­ne va­ru­ge­ne­raa­tor.

Tei­si­päe­val tea­ta­ti Kuu­sa­lu val­la­maj­ja ja Kuu­sa­lu Soo­ju­se­le veep­rob­lee­mist kõi­ge­pealt Pu­di­soo kü­last. Kal­le Kün­gas kir­jel­das, et et­te­võt­tel on elekt­ri­kat­kes­tus­te ajaks üks suu­re­ma ja kaks väik­se­ma võim­su­se­ga va­ru­ge­ne­raa­to­rit: „Mit­meast­me­li­se vee­tööt­lu­se­ga pum­ba­jaa­ma­des saa­me ka­su­ta­da ai­nult võim­sa­mat ge­ne­raa­to­rit. Sõit­si­me Pu­di­soo pump­la juur­de lä­bi pak­su lu­me ja pa­ni­me ge­ne­raa­to­ri töö­le. Seal oli siis veel lu­mi teel lük­ka­ma­ta, lõh­ku­si­me ühel au­tol pool stan­get ja tei­sel ki­vi­de püüd­mi­se kum­mid. Kui Pu­di­sool tu­li elek­ter ta­ga­si, vii­si­me ge­ne­raa­to­ri Sõit­me kü­la Lee­gi­ran­na pump­las­se, sealt he­lis­ta­ti ja imes­ta­ti, et elekt­rit po­le, aga ve­si on. Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­se pum­ba­jaa­mas sel­gus, et voo­lu­kat­kes­tus oli tei­nud roh­kem pa­han­dust, põ­le­ta­nud lä­bi ühe toi­te-p­lo­ki. Tu­li ha­ka­ta uu­ri­ma, kust­ko­hast saaks uue toi­tep­lo­ki. Sel­le leid­si­me Rak­ve­rest Vi­ru Elekt­ri­kau­ban­du­se laost. Ära­too­mi­ne ja pai­gal­da­mi­ne võt­tis ae­ga, Lee­gi­ran­nas sai­me joo­gi­vee va­rus­tu­se ta­ga­da nel­ja­päe­val kel­la 15-21, ku­ni seal vool ta­ga­si tu­li.“

Ta tõ­des, et töö­päe­vad ve­ni­sid tei­si­päe­val ja kol­ma­päe­val pi­kaks ja pin­ge­li­seks, ko­ju jõu­dis kol­ma­päe­val õh­tul pä­rast kel­la küm­met. Pi­kalt oli il­ma elekt­ri­ta ja vee­ta osa Lee­si kü­last. Teis­tes piir­kon­da­des, kus Kuu­sa­lu Soo­jus on vee-et­te­võt­ja, oli joo­gi­ve­si ta­ga­tud.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht mär­kis veel, et võim­sam mo­biil­ne ge­ne­raa­tor, mis kaa­lub 200 ki­log­ram­mi, on igaks ju­huks jäe­tud Kuu­sa­lu Soo­ju­se bus­si ja rih­ma­de­ga kin­ni­tud, va­ja­du­sel saab sel­le viia elekt­ri­ta jää­nud pum­ba­jaa­ma­des­se. Sa­mal ots­tar­bel on et­te­võt­te hool­du­s­autos­se jäe­tud ka väik­se­ma võim­su­se­ga ge­ne­raa­tor.

Ta li­sas, et pea­gi saa­dak­se stat­sio­naar­ne ge­ne­raa­tor veel Pä­ris­pea kü­la pump­las­se: „Pä­ris­pea ini­me­sed pak­ku­sid koos­tööd, et kü­la mak­sab ge­ne­raa­to­ri hin­nast kaks kol­man­dik­ku ja Kuu­sa­lu Soo­jus kol­man­di­ku. Ge­ne­raa­tor on tel­li­tud, esial­gu pi­di tar­ne­täh­taeg ole­ma det­semb­ri al­gus, kuid se­ni on kät­te saa­ma­ta.“

Kuu­sa­lu val­la­le kuu­luv OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus osu­tab joo­gi­vee­tee­nust pea­le Kuu­sa­lu, Kol­ga ja Kiiu ale­vi­ke ning Valk­la, Pu­di­soo kü­la ja Lee­gi­ran­na aren­du­se veel Ka­ber­las, Sal­mis­tul, Kuu­sa­lu kü­las, Uu­ris, Lee­sil, Pä­ris­pea, Vii­nis­tu ja Vi­ha­soo kü­las. Ena­mi­kus teis­tes ran­na­kü­la­des hal­da­vad vee­vär­ki ja pum­ba­jaa­ma ko­ha­li­kud MTÜd.

Ge­ne­raa­to­rid Ani­ja ja Raa­si­ku val­la pump­la­tes

Ala­tes 1. jaa­nua­rist on Ani­ja ja Raa­si­ku val­la­le kuu­luv OÜ Ra­ven vee-et­te­võt­ja Ani­ja val­las Keh­ra lin­nas, Aeg­vii­du ale­vis ning Leht­met­sa, Üle­jõe, Ala­ve­re, Lil­li ja Voo­se kü­las, Raa­si­ku val­las Aru­kü­la ja Raa­si­ku ale­vi­kus ning Här­ma, Pe­nin­gi, Pe­ri­la ja Kul­li kü­la.

Et­te­võt­te ju­ha­ta­ja Ser­gei Ki­vi üt­les, et Aru­kü­las ja Raa­si­kul on au­to­maat­süs­tee­mi­ga ge­ne­raa­to­rid, mis käi­vi­tu­vad ko­he, kui elekt­ri­kat­kes­tus on kest­nud roh­kem kui küm­me­kond se­kun­dit. Ka Ani­ja val­las on te­ma sõ­nul plaan soe­ta­da suu­re­ma­te asu­la­te vee­pump­la­tes­se sar­na­sed au­to­maat­käi­vi­tus­süs­tee­mid. Se­ni ka­su­ta­tak­se elekt­ri­kat­kes­tus­te kor­ral seal ja väik­se­ma­tes kü­la­des mo­biil­seid ge­ne­raa­to­reid.

Ra­ve­ni juht rää­kis, kui elek­ter lä­heb ära näi­teks Här­ma või Voo­se kü­las ning on tea­da, et nii­pea ei taas­tu, viiak­se sin­na vee­va­rus­tu­se ta­ga­mi­seks ge­ne­raa­tor: „Meil on neid mi­tu ja eri võim­su­se­ga. Nii Ani­ja kui Raa­si­ku val­las on ka üks võim­sam haa­gi­se peal ge­ne­raa­tor, mi­da on või­ma­lik viia sin­na, ku­hu va­ja. Kui elek­ter tun­ni-ka­he pä­rast taas­tub, me neid kü­la­des­se ve­da­ma ei hak­ka, küll aga siis, kui an­tak­se tea­da, et elekt­ri­kat­kes­tus on pi­ke­maa­ja­li­sem.“

Eel­mi­sel nä­da­la su­la­lu­me ajal olid elekt­ri­kat­kes­tu­sed ka Ala­ve­res ja Aeg­vii­dus. Aeg­vii­du Poo­le­mõi­sa piir­kon­nas olid ela­ni­kud elekt­ri­ta 37 tun­di. Ra­ve­ni Ani­ja val­la vee­ma­jan­du­se toot­mis­juht An­do Voo­sel üt­les, et Aeg­vii­du ini­me­sed sel ajal vee­ta ei ol­nud, ka­hest üht­ses­se võr­ku vett and­vast pum­ba­ma­jast üks töö­tas. Ala­ve­res oli kuue­tun­ni­ne elekt­ri­kat­kes­tus, vee-et­te­võt­telt pa­lus abi OÜ A-Vorst.

„Kah­juks me ei saa­nud ai­da­ta. Puud olid tee­le lan­ge­nud ning me ei pää­se­nud ge­ne­raa­to­ri­ga li­gi,“ sõ­nas An­do Voo­sel.