Koduloo-uurijad otsivad infot Aegviidu kiriku ajaloost

Det­semb­ri al­gu­ses möö­dus 126 aas­tat Aeg­vii­du ki­ri­ku õn­nis­ta­mi­sest. Et sealt­kan­di rah­vas ei lä­heks huk­ka, an­dis Leht­se mõis­nik Fried­rich von Hoy­ni­gen-Hue­ne üle-eel­mi­se sa­jan­di lõ­puaas­tail maa pü­ha­ko­ja ra­ja­mi­seks. 1896. aas­tal val­mi­nud ka­he tor­ni ja rik­ka­li­ke pui­dust ni­ker­dus­te­ga puu­ka­bel ehi­ta­ti ümb­rus­kon­na mees­te abi­ga. Aeg­vii­du prae­gu­ne ki­rik on hoo­pis tei­se il­me­ga – väl­jast kroh­vi­tud, 1940. aas­tal ehi­ta­ti ki­ri­ku­le torn. 1970nda­tel aas­ta­tel teh­ti sõ­ja ajal pom­mi­ta­ba­mu­se saa­nud ki­ri­ku­le ka uus puit­vii­mist­lu­se­ga si­se­ku­jun­dus.

„Tead­si­me ka­be­list va­na pil­di jär­gi. Aga miks ta nüüd on sel­li­ne, ei tai­ba­nud va­rem kel­lelt­ki kü­si­da,“ ka­het­seb Aeg­vii­du ko­gu­du­se ju­ha­tu­se esi­mees Tii­na Lõu­gas, kes koos tei­se ko­ha­li­ku ko­du­loo­hu­vi­li­se Sig­ne Juur­sa­lu­ga on ha­ka­nud uu­ri­ma Aeg­vii­du asu­la, seal­hul­gas Amb­la ki­ri­ku abi­ki­ri­ku­na te­gut­se­va Aeg­vii­du Alek­sand­ri ki­ri­ku aja­lu­gu.

Ki­ri­ku aja­loo koh­ta vä­he tea­da

Ees­ti Te­le­vi­sioo­ni üle­möö­du­nud aas­ta saa­tes „Tä­hen­da­mi­si“, mil­les tut­vus­ta­tak­se Ees­ti­maa ki­ri­kuid, pa­lu­ti ko­gu­du­se esi­me­hel väl­ja tuua mi­da­gi uni­kaal­set Aeg­vii­du ki­ri­ku koh­ta.

„Al­les siis, kui ot­si­sin, mi­da meie ki­ri­kust rää­ki­da, hak­ka­sin mõt­le­ma, et võib-ol­la olek­sid mä­le­ta­nud ki­ri­ku va­ra­se­mat lu­gu või se­da, mis siin va­rem ol­nud, kee­gi neist, kes olid siin ko­gu­du­ses 30 aas­tat ta­ga­si ehk en­ne, kui Amb­la ko­gu­du­sest ise­seis­vu­si­me. Siis mõist­sin, et see on mi­nu jaoks üks suur val­ge laik,“ üt­leb Tii­na Lõu­gas.

Te­le­saa­tes tut­vus­tas ta ki­ri­ku ain­sat näh­ta­vat ori­gi­naal­se­na säi­li­nud osa – ku­na­gi­se ka­be­li ust, mis nüüd on ki­ri­ku si­seuks. Pä­rast te­le­saa­det võt­tis te­ma­ga ühen­dust ko­ha­lik­ku aja­lu­gu pi­sut ju­ba uu­ri­nud Sig­ne Juur­sa­lu, kes oli avas­ta­nud, et Aeg­vii­du asu­la on saa­tes mai­ni­tust mi­tu­sa­da aas­tat va­nem. Nai­sed on koos jät­ka­nud Aeg­vii­du aja­loo uu­ri­mist. Tii­na Lõu­gas tõ­deb, et ki­ri­ku koh­ta on se­ni lei­tud vä­ga vä­he kir­ja­lik­ke do­ku­men­te.

„Kõik meie ki­ri­ku­raa­ma­tud on Amb­las. Kü­si­sin ki­ri­ku­õpe­ta­jalt, kas Amb­las on do­ku­men­te sel­le koh­ta, mis on Aeg­vii­du ki­ri­kus ala­tes sõ­ja­ajast ku­ni Eesti Va­ba­rii­gi taasiseseisvumiseni toi­mu­nud. Pa­ra­ku ei ole seal suurt mi­da­gi,“ nen­dib Tii­na Lõu­gas.

Pai­des asu­va Jär­va­maa muu­seu­mi ar­hii­vi­do­ku­men­ti­dest avas­ta­sid nai­sed küll, et Aeg­vii­du kool on vä­he­malt küm­me aas­tat se­niar­va­tust va­nem, kuid ki­ri­ku aja­loo koh­ta tar­ge­maks ei saa­dud. Järg­mi­se­na plaa­nib Tii­na Lõu­gas võt­ta ühen­dust kon­sis­too­riu­mi ar­hii­vi­ga, ehk on seal Aeg­vii­du ki­ri­ku koh­ta tead­ma­ta in­fot.

Loe pikemalt 11. jaanuari Sõnumitoojast.