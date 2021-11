Kuusalu 151aastane pasunakoor tervitab oma publikut 1870. aastal mängitud kõi­ge esi­me­se looga, Jo­hann Crü­ge­ri „Oh võt­kem Ju­ma­lat“.

Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri 150. sün­ni­päe­va kont­sert jäi ko­roo­na­vii­ru­se suu­re­ne­nud le­vi­ku tõt­tu taas ära.

Kuu­sa­lu pa­su­na­koor on Ees­tis üks va­ni­maid te­gut­se­vaid or­kest­reid, esi­me­ne ava­lik esi­ne­mi­ne oli 1870. aas­ta 19. ok­toob­ril va­na ka­lend­ri jär­gi ehk uue ka­lend­ri jär­gi no­vemb­ri al­gu­ses. Es­malt pi­di 150. sün­ni­päe­va pi­du­lik kont­sert toi­mu­ma aas­ta ta­ga­si sü­gi­sel, kuid ko­roo­na­pan­dee­mia pä­rast lü­ka­ti eda­si tä­na­vu sü­gi­ses­se, lau­päe­va­le, 30. ok­toob­ri­le. Veel möö­du­nud nä­da­la al­gu­ses loot­sid kor­ral­da­jad, et see­kord juu­be­li­kont­sert ära ei jää, ehk­ki ühi­se tor­di­söö­mi­se plaa­nist loo­bu­ti. Ent nä­da­la kes­kel ot­sus­ta­ti ko­gu kont­sert ära jät­ta, sest ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nuid li­san­dus ko­gu rii­gis jär­jest enam ning Kuu­sa­lu vald on na­ka­tu­nu­te suh­tar­vu poo­lest Ees­tis pin­ge­rea ee­sot­sas.

Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri di­ri­gent Ott Kask kom­men­tee­rib, et la­val oleks esi­ne­nud kok­ku sa­da­kond muu­si­kut. Plaan oli esi­ta­da osa kont­ser­di­ka­vast koos Va­ba­riik­li­ku Or­kest­ri­juh­ti­de Puhk­pil­lior­kest­ri­ga. Kaa­sa­tud olid laul­jad ja pil­li­so­lis­tid, pa­su­na­koo­ri ja Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li vi­list­la­sed ning õpe­ta­ja­te an­sam­bel, noor­te fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad. Esi­ne­ma pi­di ka Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li kõi­ge noo­re­ma­te puhk­pil­lior­kes­ter, kus män­gi­vad 10-11 aas­ta­sed õpi­la­sed.

„Sün­ni­päe­va­kont­sert oli plaa­nis te­ha suu­re­le juu­be­li­le väär­si­li­selt, te­gi­me põh­ja­li­ku eel­töö. Loo­dan, et ke­va­del, märt­sis või ap­ril­lis, kui ko­roo­nao­lu­kord lee­ve­neb ja ava­neb või­ma­lus, suu­da­me sel­le siis­ki suu­res osas sa­mas ma­hus pub­li­ku et­te tuua,“ lau­sub ta.

Pä­ris ära siis­ki juu­be­li tä­his­ta­mi­ne ei jää­nud. Pa­su­na­koor ko­gu­nes ree­de, 29. ok­toob­ri õh­tul. Es­malt teh­ti tra­dit­sioo­ni­li­ne ühi­ne käik Kuu­sa­lu kal­mis­tu­le, pa­su­na­koo­ri ühe asu­ta­ja Ja­kob Prii­man­ni haua­le vii­di pärg ja süü­da­ti küün­lad. Eda­si läk­sid muu­si­kud Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja, kus toi­mus ka­he muu­si­ka­pa­la sal­ves­tus. Fil­mis Raul Val­gis­te Kuu­sa­lu Kroo­ni­kast. Or­kes­ter män­gis vi­deos­se mar­si­sea­de Leo Nor­me­ti pa­last „Puh­kus Vil­jan­dis“ ja Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri kõi­ge esi­me­se loo, Jo­hann Crü­ge­ri „Oh võt­kem Ju­ma­lat“. Se­da ko­raa­li män­gis nel­ja me­he­ga puhk­pil­lior­kes­ter Kuu­sa­lu ki­ri­ku uk­se ees 150 aas­tat ta­ga­si, et ter­vi­ta­da lee­ri­lap­si. Aas­ta va­rem oli ol­nud esi­me­ne üld­lau­lu­pi­du, mis an­dis peol osa­le­nud mees­te­le tõu­ke or­kest­ri asu­ta­mi­seks.

Sal­ves­ta­tud pa­lad leiab Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka Fa­ce­boo­ki lehelt.

Loe pikemalt 3. novembri Sõnumitoojast.