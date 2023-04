Möö­du­nud ja üle­möö­du­nud nä­da­lal vii­sid kait­se­mi­nis­tee­riu­mi tel­li­tud töö­me­hed Keh­rast, Kuu­sa­lust ja Lok­salt ära nõu­ko­gu­de sõ­ja­väe­las­te auks püs­ti­ta­tud mä­les­tus­sam­bad.

Keh­ra par­gis jõeäär­sel plat­sil asu­nud sam­mas tõs­te­ti kraa­na­ga veoau­to kas­ti ja sõi­du­ta­ti mi­ne­ma nel­ja­päe­val, 6. ap­ril­lil.

Kuu­sa­lust vii­di Kur­si ja Ku­pu tee va­he­li­sel met­sa-alal rah­va­ma­ja lä­he­du­ses paik­ne­nud mo­nu­ment ära ree­del, 7 ap­ril­lil. Sa­mu­ti on pu­na­mo­nu­ment vii­dud Kuu­sa­lu val­last Muuk­si kü­last Kesk­kü­la ta­lu maalt.

Lok­sal üle jõe Män­ni tä­na­va al­gu­ses asu­nud mo­nu­men­di jä­rel käi­di tei­si­päe­va, 11. ap­ril­li hom­mi­kul.

Kõik ne­li koh­ta jäid töö­mees­test ma­ha kor­ras­ta­tult, ase­me­le on pan­dud nii Keh­ras, Kuu­sa­lus, Muuk­sis kui ka Lok­sal neut­raal­ne haua­tä­his – tu­me ki­vi­alus koos tahv­li­ga, mil­lel on kir­jas „Tei­se maail­ma­sõ­ja ohv­rid“.

Punamonumendid olid püs­ti­ta­tud nõu­ko­gu­de sõ­ja­väe­las­te ühis­hau­da­de­le. Vas­ta­valt kait­se­mi­nist­ri väl­ja an­tud käsk­kir­ja­le tu­leb tei­ses maail­ma­sõ­jas lan­ge­nu­te säil­med sõ­ja­hau­da­dest-mat­mis­pai­ka­dest üm­ber mat­ta oma­va­lit­sus­te­ga kok­ku le­pi­tud kal­mis­tu­te­le.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on üm­ber­mat­mi­se kü­si­mu­ses su­hel­nud Ees­ti Sõ­ja­muu­seu­mi töö­ta­ja­ga, kel­lelt kuu­lis, et en­ne jaa­ni­päe­va se­da te­ge­ma ei ha­ka­ta, täp­set ae­ga ei tea. Ka Kuu­sa­lu val­la­ma­jast öel­di, et üm­ber­mat­mi­se koh­ta konk­reet­se­mat in­fot po­le.

Toi­me­tus kü­sis sa­ma Ees­ti Sõ­ja­muu­seu­milt. In­fo- ja tu­run­dus­juht Sand­ra Nii­ne­puu vas­tas, et prae­gus­te plaa­ni­de ko­ha­selt en­ne jaa­ni­päe­va töö­järg sin­na ei jõua: „Kõi­gis nel­jas ko­has paik­neb sõ­ja­haud. Ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se taot­lu­se alu­sel on sõ­ja­hau­da­de ko­mis­jon tei­nud ot­su­se Keh­ra, Kuu­sa­lu ja Muuk­si hau­da­de üm­ber­mat­mi­seks. Lok­sa ei ole üm­ber­mat­mist taot­le­nud, see­ga se­da prae­gu plaa­nis ei ole. Käe­so­le­val nä­da­lal on Har­ju­maal ka­vas veel asen­da­da pu­na­mo­nu­ment neut­raal­se haua­tä­hi­se­ga Ko­se ale­vi­kus ja Ra­va kü­las. Te­gu on sa­mu­ti sõ­ja­hau­da­de­ga, mil­le üm­ber­mat­mi­se ot­sus on teh­tud.“

