Kuu­sa­lu val­la­valitsus muu­tis 29. ok­toob­ri is­tun­gil vas­tu võe­tud ot­su­se­ga kuns­ti­de koo­li ni­me – uus ni­mi on Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Kool. Or­ga­nist, he­li­loo­ja ja pe­da­goog Hu­go Lep­nurm on Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­nik. Oli Tal­lin­na Kon­ser­va­too­riu­mi, hi­li­se­ma Ees­ti Muu­si­kaa­ka­dee­mia ore­lip­ro­fes­sor, töö­tas ka EELK Kon­sis­too­riu­mi ki­ri­ku­muu­si­ka osa­kon­na ju­ha­ta­ja­na. Ta sün­dis 31. ok­toob­ril 1914 Tsit­re kü­las, su­ri 1999. aas­tal.

Möö­du­nud tei­si­päe­va, 3. no­vemb­ri õh­tul toi­mus kuns­ti­de koo­lis Hu­go Lep­nur­me ni­me and­mi­se pu­hul pi­du­lik kont­sert-ak­tus. Üht­la­si ava­ti kuns­ti­de koo­li fua­jees, vä­li­suk­se vas­tas asu­val sei­nal maal, mil­le au­tor on kuns­tiõ­pe­ta­ja, graa­fik Kris­ta Sim­son. Sei­na­maa­lil on ku­ju­ta­tud noort Hu­go Lep­nur­me ning frag­men­te Kuu­sa­lu ki­ri­ku ore­list koos koo­li uue ni­me ja asu­ta­mi­saas­ta­ga.

Kris­ta Sim­son kom­men­tee­ris, et maa­li­le kan­tud lau­se „Kunst sün­nib ar­mas­tu­ses“ on tsi­taat Hu­go Lep­nur­me öel­dust: „Maa­li te­ge­mi­se mõ­te sün­dis meil koo­lis ühis­tes aru­te­lu­des. Asu­koht on ai­nu­või­ma­lik – te­ki­tab vä­li­suk­sest si­se­ne­ja­te­le oma koo­li tun­de ja an­nab kü­la­lis­te­le üle­vaa­te, ku­hu on tul­dud.“

