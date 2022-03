Lüü-Türr on Eesti aasta parim folkloorirühm

Eesti Folkloorinõukogu valis folklooriliikumise aasta rühmaks Arukülas tegutseva arhailise meestelaulu ansambli Lüü-Türr eduka ja mitmekülgse aasta ning meestelaulu edendamise eest. „Väga äge! Nii suurt tunnustust pole me varem saanud, kuigi mõned aastad tagasi kanti Lüü-Türr ka Eesti vaimse pärandi nimistusse. Selle nimel me ei laula, aga loomulikult on hea meel, kui märgatakse ja tunnustatakse,“ ütles Lüü-Türri juht Tiit Saare. Ta lisas, kuigi koroona tõttu jäi eelmisel aastal palju esinemisi ära, oli ansambli jaoks aasta edukas, anti välja esimene CD-plaat „Tule minu ilda istumaie“ 21 lauluga, Kadarpiku talus korraldati rahvarohke folgipidu TürrFest. Pärimisvaldkonna silmapaistvamaid tegijaid tunnustati laupäeval, 5. märtsil Tallinnas Telliskivi loomelinnakus Vaba Lava keskuses toimunud pärimuspeol.