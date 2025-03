Aren­dus­ko­ja Lea­der te­ge­vus­rühm võt­tis pro­jek­ti­taot­lu­si vas­tu 3.-7. märt­si­ni 3 meet­mes. Aren­dus­ko­ja te­gev­ju­hi Hei­ki Vun­tu­se sõ­nul esi­ta­ti mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­se meet­mes­se 15 taot­lust, ja­ga­da on 300 000 eu­rot, taot­lus­te ko­gu­sum­ma jääb sel­le pii­res­se. Ko­gu­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te toe­ta­mi­seks esi­ta­ti sa­mu­ti 15 taot­lust, toe­tu­seks on 137 783,82 eu­rot, taot­lu­si on sel­lest poo­le roh­kem. Ak­tiiv­se ja te­gu­sa ko­gu­kon­na meet­mes­se esi­ta­ti 8 taot­lust, ja­ga­da on 88 793,53 eu­rot, taot­lus­te ko­gu­sum­ma se­da ei üle­ta. Te­gev­juht üt­les, et nüüd on ala­nud pro­jek­ti­de teh­ni­li­ne kont­roll ja vi­ga­de pa­ran­da­mi­ne. See­jä­rel sel­gu­vad taot­lus­te täp­sed sum­mad. Hin­da­mis­ko­mis­jon saab töö­le ha­ka­ta um­bes kahe nä­da­la pä­rast.