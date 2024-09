Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud pi­da­sid sep­temb­ri al­gu­ses uue hool­da­jaõ­pe­ta­ja mää­ra­mi­se toe­tu­seks Toom­peal ava­li­ku koo­so­le­ku.

Möö­du­nud pü­ha­päe­val, 15. sep­temb­ril viis Kuu­sa­lu ki­ri­kus ju­ma­la­tee­nis­tu­se lä­bi Pee­ter Pae­nurm. Ta on ala­tes tei­si­päe­vast, 10. sep­temb­rist vas­ta­valt pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma ot­su­se­le EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se hool­da­jaõ­pe­ta­ja.

Pü­ha­päe­val osa­le­sid Kuu­sa­lu ki­ri­kus ju­ma­la­tee­nis­tu­sel üle paa­ri­küm­ne ini­me­se, pal­jud neist ei ol­nud aas­taid seal käi­nud.

Osa­le­ja­te seas olid ül­la­tus­kü­la­lis­te­na ka pea­piis­kop koos abi­kaa­sa­ga. Pä­rast ju­ma­la­tee­nis­tust ter­vi­tas pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma ko­gu­dust ja sel­gi­tas, et ki­ri­ku­va­lit­sus on kuu­lu­ta­nud Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se va­kant­seks ning pü­ha­päev, 15. sep­tem­ber oli vii­ma­ne kuu­päev, kui sai esi­ta­da aval­du­si ko­gu­du­se õpe­ta­ja ame­ti­ko­ha­le kan­di­dee­ri­mi­seks. Uue ki­ri­ku­õpe­ta­ja va­lib ko­gu­du­se nõu­ko­gu, kan­di­daa­di või kan­di­daa­did esi­tab pea­piis­kop. Ur­mas Viil­ma aval­das oma Fa­ce­boo­ki-le­hel pil­te Kuu­sa­lu ju­ma­la­tee­nis­tu­sest ja kir­ju­tas, et ot­sus­tab pä­rast piis­kop Ove San­de­ri ja Ida-Har­ju praos­ti ko­hu­se­täit­ja Tau­no Toom­puu­ga aru­pi­da­mist loa või lu­ba­de and­mi­se õpe­ta­ja ko­ha­le kan­di­dee­ri­mi­seks.

EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se nõu­ko­gu koo­s­olek peaks toi­mu­ma pü­ha­päe­val, 29. sep­temb­ril. Nõu­ko­gus­se kuu­lu­vad And­rus Ul­pus, kes on ka ko­gu­du­se ju­ha­tu­se esi­mees, ning Tiit Kõuhk­na, An­ne Ja­la­kas, Mee­lis Ron­do, Agu Vee­tamm, Ju­han Mais­te ja Hei­no Ju­no­lai­nen.

Pee­ter Pae­nurm üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et mõt­les kaua ja saa­tis pü­ha­päe­va õh­tul kan­di­dee­ri­mi­sa­val­du­se Kuu­sa­lu ki­ri­ku­õpe­ta­ja ko­ha­le.

Eel­mi­sel pü­ha­päe­val oli ju­ma­la­tee­nis­tu­sel ka Kuu­sa­lu en­di­ne ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas, kes on ala­tes tä­na­vu 2. juu­list ki­ri­ku­va­lit­su­se ot­su­se­ga va­bas­ta­tud Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja ame­tist ja ar­va­tud EELK vai­mu­li­ke re­ser­vi. Pea­piis­kop pak­kus pü­ha­päe­val ki­ri­kus en­di­se­le õpe­ta­ja­le sõ­na, kuid ta ei soo­vi­nud kõ­ne­le­da.

Sõ­na võt­tis aas­taid ta­ga­si ko­gu­du­se nõu­ko­gu esi­mees ja ju­ha­tu­se esi­mees ol­nud Ants Aa­man, kes lau­sus, et en­di­ne õpe­ta­ja va­li­ti ame­tis­se li­gi 27 aas­tat ta­ga­si te­ma toe­tu­sel. Ants Aa­man pa­lus pea­piis­kop­pi, et leiaks ae­ga oma­va­he­li­seks era­vii­si­li­seks vest­lu­seks.

Sõ­na võt­tis pä­rast ju­ma­la­tee­nis­tust ka hool­da­jaõ­pe­ta­ja Pee­ter Pae­nurm. Ta rää­kis, et te­ma jaoks on ko­gu­du­se elu ise­loo­mus­tav märk­sõ­na kom­mu­ni­kat­sioon, mis tä­hen­dab osa­dust Ju­ma­la­ga ja ka ini­mes­teva­he­list suht­le­mist, in­fo ja­ga­mist, üks­tei­se­ga rää­ki­mist ja koos­tööd. Kuu­sa­lu rik­kus on va­na ki­ri­ku ja pas­to­raa­di­ga ter­vik­lik ja häs­ti säi­li­nud ka­he hek­ta­ri suu­ru­ne ki­ri­kuaia komp­leks. Spet­sia­lis­ti­delt tu­leks tel­li­da hin­nang ki­ri­ku ja ko­gu komp­lek­si es­ma­va­ja­dus­te koh­ta. Seal on nii teh­tud kui ka te­ge­ma­ta töid, kind­las­ti va­jab re­mon­ti ki­ri­ku ka­tus, mis sa­jab lä­bi, mär­kis ta.

Loe pikemalt 18. septembri Sõnumitoojast.