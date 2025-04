Möö­du­nud ree­del, 28. märt­sil oli Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na viies aja­loo­kon­ve­rents, mil­le kor­ral­da­sid Kol­ga­kü­la Selts, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ja Kol­ga muu­seum, ra­ha­li­selt toe­tas Kuu­sa­lu vald. Tee­ma oli elu pii­rit­soo­nis – Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nas on me­re­pii­ri üle sa­ja ki­lo­meet­ri, nõu­ko­gu­de ajal olid ran­na­kü­lad kin­ni­ses tsoo­nis, ku­hu pää­ses lu­ba­de­ga. Aru­te­lu juh­tis aja­loo­la­ne Ott Sand­rak Kol­gast.

Kor­ral­dus­tii­mis olid mõ­le­ma selt­si te­gev­ju­hid Kai­sa Lin­no ja Ul­vi Rand, muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier ning ko­du­loo uu­ri­jad Sven-Olav Paa­vel ja Al­lan Ala­kü­la. Koos pub­li­ku­ga oli kon­ve­rent­sil osa­le­jaid üle 70.

Pii­ri­val­ve­kor­don Tsit­re su­vi­tus­mõi­sas

Tsit­re kü­la ela­nik Too­mas Tam­me­mäe kõ­ne­les te­ma ko­du lä­he­da­le nõu­ko­gu­de pii­ri­val­ve­kor­doni ra­ja­mi­sest.

Ta kir­jel­das, kui­das 1949. aas­tal teh­ti Tsit­re en­di­ne pa­ru­ni­ma­ja ela­ni­kest tüh­jaks ja sin­na too­di pii­ri­val­vu­rid. Oli an­tud suu­nis, et ko­ha­li­ke­ga tu­leb häs­ti lä­bi saa­da, üks sõ­dur oli eest­la­ne, kes ai­tas su­hel­da. Sõ­du­ri­te kä­su­tu­ses olid es­malt kolm-ne­li ho­bust ning pee­ti leh­ma, kit­se ja si­gu. Kui al­gas ehi­tus­te­ge­vus, teh­ti laut, kat­la­ma­ja, pum­ba­ma­ja, oh­vit­se­ri­de jaoks paar puu­ma­ja ja ki­vist kor­do­ni­hoo­ne. Las­ke­tiir asus Too­mas Tam­me­mäe ko­du­ma­jast 400 meet­ri kau­gu­sel.

Ku­na oli pii­rit­soon, asus Tsit­re tee ot­sas Lee­si teel tõk­ke­puu, kus sõ­du­ri­te­le tu­li näi­da­ta pii­ri­tsoo­ni lu­ba või pas­si. Ku­ni 1955. aas­ta­ni pi­di lin­na mi­ne­kul ja ta­ga­si tu­le­kul end re­gist­ree­ri­ma.

Ta rää­kis ka nii-öel­da Lää­ne ideo­loo­gi­li­sest di­ver­sioo­nist, kui ki­le­pak­ki­des jõud­sid ran­da piib­lid ja ikoo­ni­pil­did. Sõ­du­rid ko­gu­sid neid sel­ja­kot­ti­de­ga. Kar­li Lam­bot Ju­min­dalt li­sas, et nen­de kü­las ko­gu­ti siis piib­leid ran­nast kok­ku 8 ton­ni.

Ott Sand­rak sõ­nas pä­rast Too­mas Tam­me­mäe esi­ne­mist: „Kuul­si­te kir­jel­dust, kui­das si­su­li­selt hä­vi­sid Ees­ti suu­rim su­vi­tus­mõis ja park.“

Mi­li­taar­hoo­ne­te prae­gu­sest sei­sust kon­ve­rent­sil rää­ki­nud Ur­mas Kirt­si üt­les, et Tsit­re en­di­se kor­do­ni maa on erao­man­dis, hoo­ned lam­mu­ta­tud ja pai­gal­da­tud suur­te aken­de­ga kon­tei­ne­rid, mi­da ren­di­tak­se puh­ka­ja­te­le. Ran­ni­kul asu­nud mõ­ned en­di­sed pii­ri­val­ve­ra­ja­ti­sed on üm­ber ehi­ta­tud su­vi­la­teks, Tur­bu­nee­me kor­do­ni ma­ja on sa­mu­ti erao­man­dis ja kor­ras­ta­tud, kuid ena­mik ku­na­gi­si mi­li­taar­hoo­neid kü­la­des la­gu­ne­vad.

Päevakava väiselt võt­tis sõna Mar­gus Soom, kes oli kon­ve­rent­si­le too­nud ja rah­va­ma­ja la­va ää­re­le sead­nud kaks pii­ri­val­ve­ga seo­tud sil­ti ja maa­li. Sil­did on tal­le kin­gi­tud sün­ni­päe­vaks. Pii­ri­val­ve silt on pä­rit Pu­di­soo ris­tist, tei­ne Tal­lin­nast ku­na­gi­se sõ­ja­ko­mis­sa­riaa­di sei­nalt.

Maa­li lei­dis ta pä­rast nõu­ko­gu­de sõ­ja­väe lah­ku­mist Tsit­re kor­do­ni kuu­rist, en­ne oli rip­pu­nud seal­se­le li­ba­kan­ge­la­se­le Pjotr Ro­dio­no­vi­le pü­hen­da­tud toas.

Loe pikemalt 2. aprilli Sõnumitoojast.