Kuu­sa­lu kesk­koo­li põ­hi­koo­li õpi­la­sed kü­las­ta­sid Eras­mus+ ka­heaas­ta­se koos­töö­pro­jek­ti jook­sul Por­tu­ga­lis Ab­ran­te­se koo­li, His­paa­nias Fur­te­ven­tu­ra saa­rel Puer­to del Ro­sa­riot ja Itaa­lias Pa­ler­mot ning võõ­rus­ta­sid seal­seid noori oma­kor­da Kuu­sa­lus.

Kok­ku osa­le­sid pro­jek­ti „Õpi­la­se vaim­se ja sot­siaal­se aren­gu toe­ta­mi­ne Eu­roo­pa ko­da­ni­kuks kas­va­mi­sel“ õp­pe­rei­si­del Kuu­sa­lu koo­list 23 õpi­last 9. klas­si­dest ja saat­ja­te­na 6 õpe­ta­jat. Pro­jek­ti lõ­puü­ri­tus oli tä­na­vu ke­va­del Itaa­lias.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li pro­jek­ti­juht Li­liann Jan­son rää­kis, et pro­jek­ti ees­märk oli avar­da­da rüh­ma­vii­si­lis­te õpi­rän­ne­te abil õpi­las­te sil­ma­rin­gi ja toe­ta­da sot­siaal­set aren­gut tut­vus­ta­des eri rii­ki­de noo­ri ning tõs­ta noor­te tead­lik­kust kesk­kon­na­sääst­lik­ku­sest ja näi­da­ta, kui­das neid põ­hi­mõt­teid ra­ken­da­tak­se Eu­roo­pa eri­ne­va­tes koo­li­des.

„Leid­sin Eras­mus+ ko­gu­kon­na suht­lus­võr­gus­ti­kust Eu­roo­pa Lii­du rii­ki­de sar­nas­te pro­jek­ti­hu­vi­de­ga koo­lid ja kut­su­sin osa­le­ma. Ühi­ne ees­märk on näi­da­ta noor­te­le, et kui­gi ela­me eri koh­ta­des, ole­me ini­me­sed üh­te­moo­di. Õpi­rän­ded aren­da­vad sot­siaal­seid os­ku­si – osa­ta oma­va­hel su­hel­da ja te­ha kü­las­käi­gul koos mi­da­gi val­mis,“ sel­gi­tas pro­jek­ti­juht.

Ko­ha­peal ela­vad õpi­la­sed seal­se­te noor­te ko­du­des, õpe­ta­jad ma­ju­ta­tak­se ho­tel­li. Por­tu­ga­lis käi­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­list 10 õpi­last ning õpetajad Ka­ja Rii­berg ja Kad­ri Ida­vain, His­paa­nias 4 õpi­last ning õpe­ta­jad Kai Pe­ter­son ja Sir­je Vaard, Itaa­lias 9 õpi­last ning õpe­ta­jad He­len Vald­ma ja Karl Aga­puu.

Por­tu­ga­li koo­lis osa­le­ti loo­du­se ja kesk­kon­na tee­ma­ga seo­tud tun­di­des, koh­tu­ti Ab­ran­te­se lin­na­pea­ga, käi­di eks­kur­sioo­ni­del ning kü­las­ta­ti ame­ti­koo­li, kus küp­se­ta­ti seal­set rah­vus­lik­ku pa­ga­ri­too­det ja tut­vu­ti olii­viõ­li toot­mi­se­ga.

Ka­naa­ri saa­rel Fuer­te­ven­tu­ra õpi­ti His­paa­nia rah­va­tant­su, kü­las­ta­ti Aloe Ve­ra is­tan­dust ja kit­se­kas­va­tust. Käi­di muu­seu­mi­des, teh­ti ka­nuu­sõi­tu ja osa­le­ti vaim­se ter­vi­se töö­toas.

Itaa­lias kü­las­ta­tud kut­se­koo­lis saab õp­pi­da sil­maars­tiks ja ham­baars­tiks, seal sai tut­vu­da la­bo­ri­te ja prak­ti­li­se suu­nit­lu­se­ga kee­miaõp­pe­ga. Kü­las­ta­ti loo­dus­kait­sea­la ja Mon­te Pel­leg­ri­no mä­ge. Koos­töös Itaa­lia õpi­las­te­ga ana­lüü­si­ti Ees­ti ja seal­set kul­tuu­ri ning teh­ti sel­le koh­ta esit­lu­sed.

Koos­tööp­ro­jek­ti osa­le­jad kol­mest rii­gist käi­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­lis eri ae­ga­del. Itaal­la­sed tu­lid omaet­te ning his­paan­la­sed ja por­tu­gal­la­sed sa­mal ajal mul­lu ke­va­del. Kuu­sa­lu val­las vii­di nad mat­ka­le Pauk­jär­ve äär­de, teh­ti Tal­lin­na tuur, ol­di koos koo­li­tun­di­des ning ühi­ses töö­toas meis­ter­da­ti taas­ka­su­tus­ma­ter­ja­li­dest skulp­tuu­rid. Itaal­las­te­ga käi­di tä­na­vu ap­ril­lis Ma­ja­ki­vi mat­ka­ra­jal, nei­le tut­vus­ta­ti Tal­lin­na va­na­lin­na ja kü­las­ta­ti loo­dus­muu­seu­mi ning ühis­töö tu­le­mu­se­na val­mis­ta­ti va­na­dest raa­ma­tu­test kol­laaž.

Li­liann Jan­son: „Koos­töö­pro­jek­ti­des­se saa­vad õpi­la­sed kan­di­dee­ri­da. Rei­si- ja ela­mis­ku­lud ka­tab prog­ramm. Tut­vus­tan koo­töö­tun­di­des pro­jek­ti ja ja­gan ma­ter­ja­le ning koos va­ne­ma­te­ga ot­sus­ta­tak­se kodus, kas õpi­la­ne taot­leb osa­lust. Ar­ves­se võe­tak­se va­li­kul ka noor­te ak­tiiv­sust koo­lis ja õp­pee­du­kust. Kes ei saa õppereisile, sel­le­le an­tak­se või­ma­lus järg­mi­sel kor­ral. Kui hu­vi on suur, viime läbi gru­pi­töö, mil­le põh­jal tee­me va­li­ku. Kin­del ree­gel on, et ühe pro­jek­ti­ga saab õpi­la­ne osa­le­da ühel vä­lis­rei­sil.“

Pro­jek­ti lõp­pa­ruan­de jaoks pa­lu­tak­se noor­telt ta­ga­si­si­det, et mi­da nad õp­pe­rei­si­del mär­ka­sid ja võiks ka ise ra­ken­da­da.

„Iga kord kuul­si­me, kui hea koo­li­toit meil on, sel­le pro­jek­ti teis­tes rii­ki­des ei pa­ku­ta lõu­naks õpi­las­te­le soo­ja toi­tu. See on tõst­nud hin­nan­gut meie koo­li koh­ta. Õpi­la­sed on ka väl­ja too­nud meie head õp­pe­ta­set, Ees­ti noo­red on ing­li­se kee­les tu­ge­vad. Sa­mas tuuak­se esi­le, kui ava­tud on oma­va­he­li­ses suht­lu­ses teis­te rii­ki­de noo­red.“

Loe pikemalt 21. mai Sõnumitoojast.