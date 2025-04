Ko­ha­li­kest va­li­mis­test on möö­das üle kol­me aas­ta. Re­for­mie­ra­kond on ol­nud sel­lest ajast opo­sit­sioo­nis. Kui­das neid aas­taid hin­da­te Ani­ja val­la va­lit­se­mi­ses?

„On ol­nud põ­nev pe­riood. Mul isik­li­kult pi­kaaeg­ne ko­ge­mus puu­dub, sest olen vo­li­ko­gus teist koos­sei­su, kuid võr­rel­des eel­mi­se koos­sei­su­ga näi­tas koa­lit­sioon ju­ba esi­me­sel is­tun­gil opo­sit­sioo­ni­le nii-öel­da ko­ha kät­te. Vaa­ta­ma­ta meie ni­me­kir­ja tub­li­le tu­le­mu­se­le ei kut­su­tud meid ise­gi laua ta­ha mõt­teid ja­ga­ma. Sa­ma mus­ter kes­tab siia­ni.“

Mil­li­seid teie ni­me­kir­ja lu­ba­du­si on õn­nes­tu­nud täi­ta ja kui­das?

„Eel­mi­sed va­li­mi­sed toi­mu­sid hu­vi­ta­val ajal, oli­me väl­ju­nud Co­vi­di krii­sist ning ma­te­riaal­seid lu­ba­du­si ini­mes­te­le an­da oleks ol­nud pet­tus. Küll aga on hea­meel nä­ha, et kü­la­ko­gu­kon­da­de init­sia­tiiv­grup­pi­de leid­mi­se­ga on ko­ha­lik oma­va­lit­sus te­ge­le­nud ja see­lä­bi on mit­me­tes kü­la­des ühi­seid toi­me­tu­si elav­da­tud. See oli ka meie üks ees­mär­ki­dest. Sa­mu­ti oli meie lu­ba­dus alus­ta­da üle­val­la­li­se rat­ta- ja kõn­ni­tee­de võr­gus­ti­ku aren­da­mist. Ani­ja mõi­sa­par­gist ku­ni Keh­ra­ni on kerg­liik­lus­tee ka val­mi­nud.“

Mil­li­sed teie va­li­mis­lu­ba­du­sed on jää­nud täit­ma­ta ja miks?

„Kaa­sa­mi­ne. Ik­ka ja jäl­le kuu­le­me vo­li­ko­gu liik­me­te­na esi­me­se hoo­ga aru­saa­ma­tuid ot­su­seid pä­rast se­da, kui need on si­su­li­selt ju­ba käi­ma lü­ka­tud või soo­tuks et­te ära ot­sus­ta­tud. Esi­me­se tee­ma­na mee­nub Aeg­vii­du koo­li ja las­teaia vii­mi­ne ühi­se juh­ti­mi­se al­la. Ta­gant­jä­re­le võib öel­da, et ot­sus oli hea, kuid sel­le teos­ta­mi­sel kao­tas vald pers­pek­tii­vi­ka noo­re ju­hi ning pa­ha­meelt oli ter­ves val­las. Li­saks veel hi­li­sem kom­pen­sat­sioo­ni maks­mi­ne.“

Kui­das hin­da­te oma opo­sit­sioo­ni­part­ne­ri­te va­li­mis­lu­ba­dus­te täit­mist?

„Pean au­salt tun­nis­ta­ma, et ei ole tal­le­ta­nud teis­te ni­me­kir­ja­de va­li­mis­lu­ba­du­si, see­ga ei ole pä­dev hin­nan­gut and­ma.“

Teie ni­me­ki­ri on opo­sit­sioo­nis suu­rim, kui­das tee­te opo­sit­sioo­nis koos­tööd EK­RE­ga?

„Opo­sit­sioo­ni nurk on meil vä­ga „ro­he­li­ne“ – mi­na olen vo­li­ko­gus teist koos­sei­su, Kal­le Saar­mas on ju­ba staažikas lii­ge, kuid kõik tei­sed on esi­mest koos­sei­su. Se­da enam teeb kur­vaks, et te­ge­li­kult ei ole meid nii-öel­da lii­va­kas­ti ser­valt kau­ge­ma­le las­tud. Paar aas­tat ta­ga­si esi­ta­si­me um­bu­sal­du­sa­val­du­se vo­li­ko­gu esi­me­he­le. Põh­jus oli sel­les, et 22. det­semb­ril 2022 toi­mu­nud vo­li­ko­gu is­tun­gil kuu­lu­tas vo­li­ko­gu esi­mees pä­rast muu­da­tu­set­te­pa­ne­ku hää­le­ta­mi­se­le pa­ne­mist väl­ja va­hea­ja, mil­le­ga ek­sis Ani­ja val­la põ­hi­mää­ru­se vas­tu. Põ­hi­mää­ru­se pa­rag­rah­vi 25 lõige 14 sä­tes­tab: „Iga päeva­kor­ra­punk­ti aru­te­lu jook­sul võib vo­li­ko­gu lii­ge ja frakt­sioon võt­ta nõu­pi­da­mi­seks ühe 5mi­nu­ti­li­se va­hea­ja. Va­heae­ga ei saa võt­ta pä­rast päe­va­kor­ra­punk­ti hää­le­ta­mi­se­le pa­ne­mist.“ See­tõt­tu oli­me opo­sit­sioo­nis ühi­sel aru­saa­mi­sel toi­mu­nud ek­si­mu­ses.

Paar kuud ta­ga­si oli­me val­la­va­lit­su­se­le val­mis um­bu­sal­dust esi­ta­ma val­la va­hen­di­te hoo­li­ma­tu ka­su­ta­mi­se eest, kuid EK­RE ni­me­kir­ja all­kir­ju um­bu­sal­du­sa­val­du­se­le ei saa­nud. Nii et ei os­ka öel­da, kas toi­mu­vad ju­ba lä­bi­rää­ki­mi­sed pä­rast sü­gi­se­si va­li­mi­si uue koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­mi­seks.“

Pa­lu­me Teie hin­nan­gut ka koa­lit­sioo­ni te­ge­vu­se koh­ta.

„Eel­pool mai­ni­tud ek­si­mu­sed ei la­se po­si­tiiv­set hin­nan­gut an­da.“

Kas kan­di­dee­ri­te Re­for­mi­era­kon­na ni­me­kir­ja­ga tä­na­vu sü­gi­sel toi­mu­va­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel, ju­ba val­mis­tu­te sel­leks ning kas ja mi­da plaa­ni­te te­ha va­ra­se­mast tei­si­ti?

„Ma ar­van, et see sel­gub hil­je­malt su­ve tei­sel poo­lel, mis ni­me­kir­jad tä­na­vu väl­ja tu­le­vad. Isik­li­kult pla­nee­rin kind­las­ti va­li­mis­tel osa­le­da ja kut­sun üles tei­si­gi, kes tun­ne­vad, et neil on kaa­sa rää­ki­da meie ko­du­val­la veel­gi pa­re­maks muut­mi­sel.“