Ko­ha­li­kest va­li­mis­test on möö­das üle kol­me aas­ta, ole­te Ani­ja Ühen­du­se ja Kesk­e­ra­kon­na koa­lit­sioo­ni­ga ol­nud sel­lest ajast või­mul. Kui­das neid aas­taid hin­da­te Ani­ja val­las va­lit­se­mi­ses?

„On ol­nud vä­ga töi­sed aas­tad ja et­te on tul­nud sel­li­seid olu­kor­di, mil­lest me kee­gi ise­gi mit­te und ei oleks taht­nud nä­ha. Ilm­selt on mõ­ju­ta­nud se­da pe­rioo­di kõi­ge roh­kem Ve­ne­maa täie­ma­hu­li­ne sõ­da Uk­rai­na vas­tu. Pi­di­me hak­ka­ma saa­ma põ­ge­ni­ke lai­ne­ga ja sõ­jast põh­jus­ta­tud ma­jan­du­so­lu­kor­ra­ga, mil­le­ga maad­le­me tä­na­vu ja ilm­selt ka tu­le­vi­kus. Vaa­ta­ma­ta meid ta­ba­nud krii­si­de­le ole­me val­la ta­san­dil häs­ti hak­ka­ma saa­nud. Las­teaiad ja koo­lid toi­mi­vad, sot­siaals­fää­ris ai­ta­me ras­kus­se sat­tu­nud ini­me­si. Kui­gi ee­lar­veid koos­ta­des ole­me ol­nud vä­ga kon­ser­va­tiiv­sed, po­le me siis­ki una­rus­se jät­nud oma va­li­mis­lu­ba­du­si ja val­la aren­da­mist.

Oma koos­töö­lep­pes sead­si­me üheks ees­mär­giks val­la ela­ni­ke ar­vu suu­ren­da­mi­se. Sel­leks al­ga­ta­si­me ja ka alus­ta­si­me Mul­la ja Põh­ja tä­na­va äär­se­te pla­nee­rin­gu­te el­lu­vii­mist. Ela­ni­ke­le tur­va­li­se elu­kesk­kon­na loo­mi­seks said ra­ja­tud kerg­liik­lus­teed Ala­ve­re kü­la­kes­ku­ses­se ning Keh­rast Ani­ja­le. Ela­ni­ke heao­lu pa­ran­da­mi­seks kor­ras­ta­ti vas­ta­valt keh­tes­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu­le Ala­ve­re mõi­sa­park. Re­no­vee­ri­si­me täie­li­kult Aeg­vii­du las­teaia ja ehi­ta­si­me Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue ma­ja. Need on mõ­ned suu­re­mad te­ge­mi­sed, mis ole­me jõud­nud lõ­pu­le viia. Pal­ju on ka töös ole­vaid pro­jek­te, mi­da plaa­ni­me lä­hia­jal veel el­lu viia. Lõp­li­ku hin­nan­gu an­nab meie te­ge­vu­se­le sü­gi­sel va­li­ja.“

Te kan­di­dee­ri­si­te Kes­k­era­kon­na ni­me­kir­jas. Mil­li­sed nimekirja va­li­mis­lu­ba­du­sed ole­te jõud­nud täi­ta ja kui­das?

„Meie põ­hiees­märk oli ja on, et val­la areng oleks sta­biil­ne, kind­la lä­bi­paist­va juh­ti­mi­se ja po­si­tiiv­se mai­ne­ku­jun­du­se­ga. Ini­mes­te heao­lu ja tur­va­li­su­se ta­ga­mi­seks on vald jät­ku­valt te­ge­le­nud tä­na­va­val­gus­tu­se ja tee­de re­konst­ruee­ri­mi­se­ga. Ole­me ta­ga­nud põ­hi­ha­ri­du­se kva­li­teet­se kät­te­saa­da­vu­se Aeg­vii­dus ja Ala­ve­res, Keh­ras on toi­miv güm­naa­sium. Koos­ta­mi­sel on Aeg­vii­du koo­li­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mis- ja laien­dusp­ro­jekt. Kui es­malt tõst­si­me las­te sün­ni­toe­tust, siis vaa­ta­ma­ta kon­ser­va­tiiv­se­le ee­lar­ve­kur­si­le ei ole me se­da vä­hen­da­nud. Ka mul­le en­da­le sü­da­me- ja ko­du­ko­ha­lä­he­da­ne Ala­ve­re mõi­sa park sai kerg­teed, kü­lap­lat­si ning män­gua­lad. Li­saks Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee­le ole­me nüüd koos kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga pro­jek­tee­ri­mas kerg­teed Kõr­ve kes­ku­sest Sood­la-Kiiu teeot­sa­ni. Noor­te ekst­reems­por­di har­ras­ta­ja­te rõõ­muks val­mis Keh­ra staa­dio­ni kõr­val pumpt­rack. Ole­me iga­ti toe­ta­nud Ani­ja val­la noor­te­ko­gu te­ge­vust, et suu­ren­da­da noor­te rol­li ko­ha­li­ku elu eden­da­mi­sel. Sa­mu­ti taas­ta­si­me re­gu­laar­sed kü­la- ja asu­mi­juh­ti­de ümar­lauad, et kaa­sa­ta val­la­ko­da­nik­ke val­lae­lu puu­du­ta­va­te ot­sus­te vas­tu­võt­mis­se.“

Mil­li­sed teie va­li­mis­lu­ba­du­sed on jää­nud täit­ma­ta ja miks?

„Taht­mist ja lu­ba­du­si oli ja on pal­ju, kuid ala­ti on va­ja te­ha va­li­kuid läh­tu­des ma­jan­dus­li­kest või­ma­lus­test. Kind­las­ti jäid osad meie lu­ba­du­sed väl­ja ju­ba koos­töö­lep­pe koos­ta­mi­sel, sest sel­li­se lep­pe koos­ta­mi­ne on­gi komp­ro­mis­si­de kunst, kus mõ­le­mad osa­poo­led pea­vad oma mõ­ne­de taht­mis­te ja lu­ba­dus­te osas te­ge­ma jä­re­leand­mi­si. Siis­ki toon väl­ja meie mõ­ned lu­ba­du­sed-unis­tu­sed, mis on se­ni veel täit­ma­ta, kuid mi­da tu­le­vi­kus võiks te­ha või et­te võt­ta. Taht­si­me, et val­la­va­lit­sus hak­kaks vas­ta­ma kir­ja­de­le se­ni­se 30 päe­va ase­mel 15 päe­va­ga, siin aga põr­ku­si­me keh­ti­va sea­du­sand­lu­se ja val­la­kant­se­lei või­me­ku­se vas­tu. Keh­ra ini­me­sed on kaua rää­ki­nud Jä­ga­la jõe äär­sest kal­las­ra­jast koos sin­na kuu­lu­va vä­li­kont­ser­ti­de ko­ha­ga. Suu­ren­da­da oleks kind­las­ti va­ja õpi­las­ma­le­va rüh­ma­de ar­vu. Laien­da­mist ning uuen­da­mist oo­tab Keh­ra spor­di­kes­ku­ses olev jõu­saal. Need on es­ma­sed as­jad, mis se­ni on pau­sil, oo­ta­vad nii­ni­me­ta­tud ra­ha­lae­va­de saa­bu­mist ning lük­ku­vad järg­mis­se va­lit­se­mis­pe­rioo­di.“

Kui­das hin­da­te oma koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri va­li­mis­lu­ba­dus­te täit­mist?

„Ilm­selt olen mi­na va­le ini­me­ne sel­li­se hin­nan­gu and­mi­seks, aga nen­de­ga sõl­mi­tud koos­töö­lep­pe täit­mist pean heaks ja olu­de­le vas­ta­vaks. Pal­jud meie ees­mär­gid ja lu­ba­du­sed kat­tu­sid. Õn­neks on meil Ani­ja Ühen­du­se­ga ju­ba va­ra­sem koos­töö­ko­ge­mus. Koos ole­me suut­nud ta­ga­da val­la jät­ku­va aren­gu vaa­ta­ma­ta ko­gu Ees­tit ta­ba­nud ras­ke­le ma­jan­du­so­lu­kor­ra­le. Pal­jud et­te­võt­mi­sed on veel poo­le­li ja oo­ta­vad täit­mist tä­na­vu või hoo­pis tu­le­vi­kus.“

Kui­das tee­te koa­lit­sioo­nis koos­tööd?

„Si­su­li­selt! Koos­töö toi­mib eri ta­san­deil. Aas­tas kord või paar saa­me kok­ku va­li­mis­lii­du ja era­kon­na põ­hi­tuu­mi­ku­ga, ole­me nen­de kok­ku­saa­mis­te käi­gus üle vaa­da­nud omad lu­ba­du­sed. Hin­na­nud, kui kau­ge­le nen­de­ga ole­me jõud­nud ning mi­da saab täi­ta või mi­da mit­te. Eel­nõu­de ja et­te­pa­ne­ku­te aru­ta­mi­ne toi­mub meie ini­mes­te­ga, kes töö­ta­vad vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de ta­san­dil. Iga­nä­da­la­selt, va­hel lau­sa iga­päe­va­selt, suht­le­vad oma­va­hel vo­li­ko­gu esi­mees ja val­la­va­nem ning põ­hi­ko­mis­jo­ni­de liik­med. Oma­va­he­li­ne suht­lus ning aru­te­lud on vä­ga va­ja­li­kud, ku­na elu­kal­li­dus on meil tõus­vas tren­dis ning ra­ha­kott ki­pub see­lä­bi kõh­naks jää­ma. Ees on oo­ta­mas rii­gi keh­tes­ta­tud mak­su­tõu­sud, mis puu­du­ta­vad, sa­mu­ti na­gu val­la­e­la­nik­ke, ter­vi­ku­na ka meie oma­va­lit­sust. Jäl­gi­me koos, kui­das toi­mub ee­lar­ve täit­mi­ne, sest töös ole­vaid ob­jek­te ja te­ge­mi­si on veel pal­ju.“

Pa­lu­me Teie hin­nan­gut ka opo­sit­sioo­ni te­ge­vu­se koh­ta.

„Väi­ke pin­ge on ik­ka pi­de­valt üle­val, see ei la­se koa­lit­sioo­ni poo­lel rih­ma lõd­vaks las­ta. Oma sei­su­koh­ta­de aval­da­mi­seks ka­su­ta­tak­se opo­sit­sioo­ni kõi­ki töö­riis­tu: sõ­na­võ­tud, umb­­u­sal­du­sed, va­hea­jad, pa­ran­du­set­te­pa­ne­kud, tä­he­le­pa­nu­juh­ti­mi­sed ja nii eda­si. Sa­mas on pal­ju as­ja­lik­ke ja tee­ma­ko­ha­seid et­te­pa­ne­kuid ning ar­va­mu­si, mis kat­tu­vad koa­lit­sioo­ni mõ­te­te­ga. On ju mõ­le­mal poo­lel, nii opo­sit­sioo­nil kui ka koa­lit­sioo­nil, ees­märk muu­ta elu ko­du­val­las pa­re­maks.“

Kas kan­di­dee­ri­te Kes­ke­ra­kon­na­ga tä­na­vu sü­gi­sel toi­mu­va­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel, ju­ba val­mis­tu­te sel­leks ning kas ja mi­da plaa­ni­te te­ha va­ra­se­mast tei­si­ti?

„Kas ma Kes­ke­ra­kon­na­ga sü­gi­sel kan­di­dee­rin, ei os­ka veel öel­da. Mõt­teid mul mui­du­gi on, ja na­gu ju­ba eel­pool mai­ni­sin, on pal­jud lu­ba­tud as­jad veel te­ge­ma­ta või poo­le­li ning on pal­ju uu­si ideid, mi­da peaks te­ge­ma.“

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus on 19 lii­get. Koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vad va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus 8 ja Kes­ke­ra­kond 4 ko­ha­ga.

Ani­ja Ühen­du­sest on vo­li­ko­gus Mar­gus Nõl­vak, Priit Raud­ki­vi, Re­ne Kaa­lo, Erik Jü­riöö, An­ne Oruaas, He­li Ka­ru, Ran­no Soots ja Vik­tor Kro­patš­jov, Kes­ke­ra­kon­nast Jaa­nus Ka­lev, In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko, Ma­ri­na Pet­ro­va ja Han­nes Pik­kel.

Opo­sit­sioo­nis on Re­for­mie­ra­kond 4 ja EK­RE 3 ko­ha­ga.

Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast on vo­li­ko­gus Peep Kask, Kal­le Saar­mas, Sir­le Si­rel ja Ma­rek Suik, EK­REst Trii­nu Al­li­pe­re, Mar­gus Mo­lok ja Kai­re Par­ve.