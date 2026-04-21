Käe­so­le­val nä­da­lal toi­mub 20.-26. ap­ril­li­ni Ees­ti ter­vi­se­ra­da­de jook­su­nä­dal. Tree­ne­rid, inst­ruk­to­rid ja tun­nus­ta­tud jooks­jad an­na­vad pal­ju­des koh­ta­des üle Ees­ti ter­vi­se­ra­da­de juu­res ta­su­ta tree­nin­gõ­pe­tust. Tree­nin­gu­tes­se oo­da­tak­se osa­le­ma ter­vi­se­jooks­jaid, aga ka neid ini­me­si, kes ei ole se­ni jooks­mas või sör­ki­mas käi­nud. Ida-Har­jus on ta­su­ta jook­sut­ree­nin­gud Aru­kü­las, Kuu­sa­lus ja Keh­ras. Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal toi­mub tree­ning kol­ma­päe­va, 22. ap­ril­li õh­tul, inst­ruk­tor on Vel­lo Luts. Ka Kuu­sa­lus on jook­sut­renn kol­ma­päe­va õh­tul, tree­nib jooks­ja ja tree­ner Al­lan Män­ni. Keh­ra staa­dio­nil saab inst­ruk­tor Joo­nas Kuusk­la ju­hen­da­mi­sel osa­le­da ta­su­ta tree­nin­gus kol­mel õh­tul – kol­ma­päe­val, 22. ap­ril­lil; ree­del, 24. ap­ril­lil ja pü­ha­päe­val, 26. ap­ril­lil. Jook­su­nä­da­la koh­ta leiab täp­se­mat in­fot Ees­ti ter­vi­se­ra­da­de vee­bi­le­hel ter­vi­se­ra­jad.ee.