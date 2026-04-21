Käesoleval nädalal toimub 20.-26. aprillini Eesti terviseradade jooksunädal. Treenerid, instruktorid ja tunnustatud jooksjad annavad paljudes kohtades üle Eesti terviseradade juures tasuta treeningõpetust. Treeningutesse oodatakse osalema tervisejooksjaid, aga ka neid inimesi, kes ei ole seni jooksmas või sörkimas käinud. Ida-Harjus on tasuta jooksutreeningud Arukülas, Kuusalus ja Kehras. Aruküla terviserajal toimub treening kolmapäeva, 22. aprilli õhtul, instruktor on Vello Luts. Ka Kuusalus on jooksutrenn kolmapäeva õhtul, treenib jooksja ja treener Allan Männi. Kehra staadionil saab instruktor Joonas Kuuskla juhendamisel osaleda tasuta treeningus kolmel õhtul – kolmapäeval, 22. aprillil; reedel, 24. aprillil ja pühapäeval, 26. aprillil. Jooksunädala kohta leiab täpsemat infot Eesti terviseradade veebilehel terviserajad.ee.