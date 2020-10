Raasiku vallas uus infosekretär

Alates 14. septembrist töötab Raasiku valla infosekretärina Marju Maalt (pildil), kes valiti 50 kandideerinu hulgast. Ta on elupõline Aruküla elanik, lõpetanud seal põhikooli. On omandanud mitu eriala, õpib Tallinna majanduskoolis õigusabi assistendiks. On töötanud peamiselt eraettevõtetes, viimased 16 aastat oli büroojuht Rae vallas saeveski seadmeid tootvas firmas. Koduvalda otsustas tööle tulla, et aidata muuta teenused elanike jaoks paremini kättesaadavaks. „Minu ülesanne on hoida kätt pulsil ja aidata kaasa, et teemad ja probleemid, millega vallavalitsuse poole pöördutakse, ei läheks kaotsi, vaid nendega tegeletakse,“ sõnas Marju Maalt.