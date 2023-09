Möö­du­nud lau­päe­val, 2. sep­temb­ril olid Kol­ga selt­si­ma­ja õuel toi­mu­nud ko­gu­pe­re­päe­val „Pann­koo­gi P­ral­le 2023“ ava­tud ne­li pann­koo­gi­koh­vi­kut. Pann­koo­ke küp­se­ta­sid ja müü­sid Lii­na Talts Uu­rist ja Ve­ro­ni­ka Laen­de Ka­ha­last ning glu­tee­ni­va­bu pann­koo­ke pak­kus Li­liann Oja Ha­ra kü­last. And­res Hein­ver MTÜst Kol­ga Aren­dus müüs täi­de­tud pann­koo­ke. Os­ta sai ka suhk­ru­vat­ti ja jää­tist. Ül­la­tus­kü­la­li­ne oli Pi­pi Pikk­sukk.

Las­tel oli või­ma­lus hü­pa­ta ba­tuu­dil, sõi­ta ka­rus­sel­li ja ho­bu­kaa­ri­ku­ga ning rat­su­ta­da. Esi­ne­sid So­fia Ru­ti­ku Uu­rist, mul­ti­pil­li­mees Jaa­gup Kip­par Tal­lin­nast ja an­sam­bel Kap­riis Vil­jan­di­maalt. Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier kõ­ne­les pann­koo­ki­de te­ge­mi­sest.

Pral­le kor­ral­da­sid MTÜ Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts, MTÜ Kol­ga Aren­dus ja MTÜ Kol­ga Selt­si­ma­ja. Kuu­sa­lu vald toe­tas üri­tust 700 eu­ro­ga. Pann­koo­gi­pral­le pea­kor­ral­da­jad olid Jan­no Laen­de MTÜst Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts ja Jan­ne Ker­do MTÜst Kol­ga Aren­dus.

Jan­no Laen­de rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kok­ku käis kuue tun­ni jook­sul pral­lel üle 300 ini­me­se: „Rah­vast tu­li mit­melt poolt üle val­la ja ka kau­ge­malt, ai­nuük­si lap­si oli ko­he pral­le al­gu­ses 120-130. Pann­koo­gip­ral­le mõ­te sai al­gu­se paar aas­tat ta­ga­si, kui oli Ka­ha­la jär­ve kü­la­de idee­kor­je ja Ii­vi Rool pak­kus, et võiks te­ha koh­vi­ku­te päe­va. Meil kü­las oma kü­la­plat­si po­le, la­hen­du­se­na leid­si­me, et see võiks toi­mu­da Kol­ga selt­si­ma­ja juu­res. Te­gi­me koos­tööks et­te­pa­ne­ku Kol­ga Aren­du­se­le ja selt­si­ma­ja rah­va­le. Kol­ga Aren­du­sest kü­si­ti ju­ba, et kas pral­le tu­leb ka aas­ta pä­rast.“