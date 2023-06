Tä­nu maa­li­tud pil­ti­de­le teo­hoo­vi luu­ki­del ole­me nüüd muu­seu­mi­na möö­da­sõit­ja­te­le roh­kem näh­ta­vad. Ole­me rõõm­sad, et saa­me kü­las­ta­ja­te­le rää­ki­da, kui­das need to­re­dad maa­lid on tei­nud meie omad koo­li­noo­red,“ lau­sus Kol­ga muu­seu­mi fon­di­hoid­ja Ne­le Reial ree­de, 16. juu­ni kesk­päe­val muu­seu­mi ees toi­mu­nud ava­peol. Sa­mal päe­val tä­his­tas Kol­ga muu­seum 16. sün­ni­päe­va.

Pil­did maa­li­sid ak­na­luu­ki­de­le rühmatööna Kol­ga koo­li 5. klas­si õpi­la­sed pä­ran­di­va­de­ri­te üle-ees­ti­li­se pro­jek­ti raa­mes. Kol­ga kool on pro­jek­tis osa­le­nud ala­tes 2015. aas­tast, ko­ha­lik pro­jek­ti­juht on õpe­ta­ja Me­li­ka Kin­del.

Ta rää­kis, et pil­ti­de­ga ak­na­luu­gid said val­mis vei­di va­rem, kuid üleand­mi­ne ka­van­da­ti muu­seu­mi sün­ni­päe­va­le. Pil­ti­de val­mi­mi­se­le ai­ta­sid kaa­sa aja­looõ­pe­ta­ja He­len Mi­ki­ver, kes käis koos 5. klas­si õpi­las­te­ga kõi­ge­pealt Kol­ga muu­seu­mis ideid ko­gu­mas, ning kuns­tiõ­pe­ta­ja Cor­ne­lia Kerm, kes ju­hen­das maa­li­mist. Pro­jek­ti kaa­sa­ti 5. klass see­tõt­tu, et aja­loo­tun­di­de üks põ­hi­tee­ma oli ko­du­ko­ha aja­lu­gu. Pil­did maa­li­sid 5. klas­si õpi­la­sed Kat­rin Aas­mets, He­le­na Jõ­gi, Trii­ne Jä­nes, Vil­lem Laas, Jo­hann Lil­len­berg, Lii­si-Ma­rii Mürk, Al­ger Pa­ju, Aron Reid­la, Alis­sa-Mi­rell Rein­velt, Jo­han Tam­mets, Ja­ne­ly Tuu­le­ta­re, Ka­ro­lin Vaar­puu, Ma­dis Valk, And­reas Veer­sa­lu, Älis Veer­sa­lu ja Eva Velst­röm.

