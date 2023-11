Aruküla noorte akordionistide võit rahvusvahelisel konkursil

26.-29. ok­toob­ri­ni Pra­has toi­mu­nud 9. rah­vus­va­he­lis­tel akor­dio­ni­päe­va­del saa­vu­tas klas­si­ka­li­se muu­si­ka ka­te­goo­rias ku­ni 19aas­tas­te seas kuld­me­da­li Ees­ti noor­te akor­dio­nior­kes­ter, mil­les män­gi­vad ka Aru­kü­la hu­vi­ala­kes­ku­se Pää­su­lind õpi­la­sed El­len Mai Las­si, Ka­di-Mia Pir­rus ja Kaur Aron Sa­lo­nen ning vi­list­la­sed Gre­te Ro­sen­berg, Lau­ra-Lii­sa Bach, Ro­bert Ot­sing, Kas­par Aleks Vel­ling, Kärt So­ko­lov ja Sand­ra Stern­hof. Nen­de akor­dio­niõ­pe­ta­ja on Eve Vendt. Va­nu­se­pii­ran­gu­ta ker­ge muu­si­ka žan­ris saa­vu­tas Ees­ti noor­te akor­dio­nior­kes­ter 3. ko­ha ning or­kest­ri liik­me­test koos­nev MU­BA akor­dio­nit­rio, kus män­gis ka Pää­su­lin­nu lõ­pe­ta­nud Ro­bert Ot­sing, saa­vu­tas sa­mu­ti esi­ko­ha. „Kon­kur­sil oli osa­le­jaid Eu­roo­pa ühek­salt maalt. Ta­se oli vä­ga kõr­ge, meie or­kest­ri võit tu­li vä­ga suu­re ül­la­tu­se­na. Hin­das vä­ga kõr­gel ta­se­mel rah­vus­va­he­li­ne žürii. Ar­va­me, et žürii­le so­bis meie kõ­la­kul­tuur, mis on na­tu­ke teist­su­gu­ne, kui oli teis­tel osa­le­nu­tel. Me oli­me kon­kur­sil il­ma rüt­mig­ru­pi­ta, esi­ta­si­me täies­ti na­tu­raal­set akor­dio­ni­muu­si­kat. Lap­sed olid mui­du­gi vä­ga tub­lid, and­sid en­dast pa­ri­ma, kõik läks vä­ga häs­ti,“ rää­kis Pää­su­lin­nu akor­dio­niõ­pe­ta­ja Eve Vendt. Ees­ti noor­te akor­dio­nior­kes­ter loo­di 2022. aas­ta ke­va­del. Sel­les män­gi­vad 12-19aas­ta­sed 30 akor­dio­nis­ti Aru­kü­last, Võ­rust, Rä­pi­nast, Ote­päält, Kei­last, Koht­la-Jär­velt, Jõe­läht­melt ja Tal­lin­nast. Te­gu on pro­jek­tior­kest­ri­ga, kes ko­gu­neb koos har­ju­ta­mi­seks ka­heks päe­vaks üks kord kuus. Or­kest­ri di­ri­gent on Kris­tel Laas.