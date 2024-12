Ani­ja val­la­va­lit­sus kut­sus Sood­la, Här­ma­ko­su, Vi­ki­pa­lu, Raud­o­ja ja Pil­la­pa­lu kü­la ning Aeg­vii­du ale­vi ela­ni­kke kol­ma­päe­va, 11. det­semb­ri õh­tuks Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses­se piir­kond­li­ku­le rah­va­koo­so­le­ku­le, et rää­ki­da Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee või­ma­lik­ku­sest ja va­ja­lik­ku­sest. Koo­so­le­kul osa­le­sid üle 40 ini­me­se. Val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et kõik pea­le ühe ini­me­se olid kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­se poolt. Vas­tu ol­nud ini­me­ne soo­vis, et val­la­ee­lar­ves­se lae­kuv nii­ni­me­ta­tud ta­lu­mis­ta­su ja­ga­taks kü­la­selt­si­de­le. Ani­ja val­la­va­lit­sus on Sood­last Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ni kul­ge­vat kerg­liik­lus­teed ka­van­da­nud mi­tu aas­tat, esialg­ne et­te­pa­nek tu­li piir­kon­na kü­la­de MTÜ-lt Sood­last Kõr­ve­ni. Sood­la-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­ne-ehi­ta­mi­ne lä­heb hin­nan­gu­li­selt maks­ma li­gi 1,7 mil­jo­nit eu­rot. Rii­gi Kait­se­in­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus on sel­leks 2025. aas­ta ee­lar­ves pla­nee­ri­nud 900 000 eu­rot, Ani­ja val­la ee­lar­ves on ta­lu­mis­ta­su­sid käe­s­ole­va ja eel­mis­te aas­ta­te eest kok­ku li­gi 200 000 eu­rot, tu­le­val aas­tal saa­dak­se üle 50 000 eu­ro, mis on sa­mu­ti plaa­ni­tud kerg­liik­lus­tee te­ge­mis­se. No­vemb­ris koh­tus val­la­va­nem Rii­vo Noor kait­se­mi­nis­ter Han­no Pev­ku­ri­ga, kes lu­bas, et puu­du­jääv osa lei­tak­se.