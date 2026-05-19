Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tun­nis­tas nel­ja­päe­val, 7. mail toi­mu­nud is­tun­gil nur­ju­nuks Kiiu jäät­me­jaa­ma pro­jek­tee­ri­ja ja ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud han­ke ja lük­kas pak­ku­mu­sed ta­ga­si. Täh­t­ajaks, 30. ap­ril­liks esi­ta­ti kaks pak­ku­must, mil­les ühes kü­si­ti pro­jek­tee­ri­mi­se ja ehi­ta­mi­se eest 750 000 eu­rot käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga 930 000 eu­rot. Tei­ne pak­ku­mus oli 882 906 eu­rot käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga 1 094 803,40 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la aren­dus­juht And­res Põd­ra sel­gi­tas, et mõ­le­mad pak­ku­mu­sed üle­ta­sid eel­da­ta­va mak­su­mu­se – 719 000 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta. Vas­ta­valt val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­le kuu­lu­tas han­ke­ko­mis­jon sa­mal päe­val, 7. mail väl­ja kor­dus­han­ke, pak­ku­mus­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 3. juu­ni. Kuu­sa­lu vald saab Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt Kiiu uue jäät­me­jaa­ma ehi­tu­seks toe­tust 713 315,46 eu­rot, mil­le­le Kuu­sa­lu val­lal tu­leb li­sa­da 20prot­sen­di­li­ne omao­sa­lus – vä­he­malt 178 328,86 eu­rot. See­ga oleks ko­gu­mak­su­mus 891 644,32 eu­rot. Uus jäät­me­jaam on ka­vas ehi­ta­da Kiiu en­di­se bio­pu­has­ti kin­nis­tu­le.