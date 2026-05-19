Kuusalu vallavalitsus tunnistas neljapäeval, 7. mail toimunud istungil nurjunuks Kiiu jäätmejaama projekteerija ja ehitaja leidmiseks korraldatud hanke ja lükkas pakkumused tagasi. Tähtajaks, 30. aprilliks esitati kaks pakkumust, milles ühes küsiti projekteerimise ja ehitamise eest 750 000 eurot käibemaksuta, koos käibemaksuga 930 000 eurot. Teine pakkumus oli 882 906 eurot käibemaksuta, koos käibemaksuga 1 094 803,40 eurot. Kuusalu valla arendusjuht Andres Põdra selgitas, et mõlemad pakkumused ületasid eeldatava maksumuse – 719 000 eurot ilma käibemaksuta. Vastavalt vallavalitsuse korraldusele kuulutas hankekomisjon samal päeval, 7. mail välja kordushanke, pakkumuste esitamise tähtaeg on 3. juuni. Kuusalu vald saab Keskkonnainvesteeringute Keskuselt Kiiu uue jäätmejaama ehituseks toetust 713 315,46 eurot, millele Kuusalu vallal tuleb lisada 20protsendiline omaosalus – vähemalt 178 328,86 eurot. Seega oleks kogumaksumus 891 644,32 eurot. Uus jäätmejaam on kavas ehitada Kiiu endise biopuhasti kinnistule.