Ok­toob­ris 60. sün­ni­päe­va tä­his­ta­nud nu­ku­tea­ter Keh­ra Nukk tu­li ka tä­na­vu väl­ja uue jõu­lu­la­vas­tu­se­ga. Nel­ja­päe­val, 30. no­vemb­ril Keh­ra Le­pat­rii­nu las­teaias esie­ten­du­nud näi­te­män­gu „Päkk ja Pikk“ au­tor on Keh­ra Nu­ku ju­hen­da­ja Mar­git Aas­maa. Kunst­nik ja kos­tüü­mi­de au­tor on An­ne­ly Pak­ka­ne. Ne­mad ka­he­ke­si on ka osa­täit­jad, ke­has­ta­vad pä­ka­pik­ke Pikk ja Päkk.

„Ku­na­gi An­ne­ly­ga nal­ja­ta­si­me, et võik­si­me üks­kord min­na ka­he­ke­si pä­ka­pik­ke män­gi­ma. Sel­lest sain mõt­te tä­na­vu­se jõu­lu­näi­den­di kir­ju­ta­mi­seks. Idee küp­ses peas tükk ae­ga,“ üt­les Mar­git Aas­maa.

Ta õpib Haap­sa­lu Kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­ses ning ok­toob­ris sü­gis­ses­sioo­ni ajal oli üks loeng ol­nud nii igav, et kir­ju­tas sel­le ajal näi­den­di: „See on lu­gu ka­hest pä­ka­pi­kust, kes ei viit­si tööd te­ha ning unus­ta­vad end kin­gi­tus­te te­ge­mi­se ja pak­ki­mi­se ase­mel va­he­peal hoo­pis män­gi­ma.“

Li­saks näit­le­jai­le osa­le­vad näi­te­män­gus as­jad: „Ela­ma hak­ka­vad kää­rid, haa­mer, pal­lid, mis muu­tu­vad us­si­deks, ka jon­ni­punn, lu­me­memm. Teat­ris saab män­gi­da eri­ne­va­te as­ja­de­ga, ei pea ole­ma ai­nult nu­kud. Eten­du­se lõ­puks tu­le­vad la­va­le ik­ka ka kaks pä­ris nuk­ku, üks on tüd­ruk ja tei­ne lu­mei­ni­me­ne.“

Nu­kud, mi­da „Pä­kas ja Pi­kas“ ka­su­ta­tak­se, val­mis­tas Mar­git Aas­maa. Muu­si­ka­li­se ku­jun­du­se va­lis An­ne­ly Pak­ka­ne, eten­dus­tes la­seb muu­si­kat Ma­rius Aas­maa.

Jõu­lu­tükk on 25 mi­nu­tit pikk. La­vas­ta­ja sõ­nas, pik­ku­se­le seab pii­rid see, et jõu­lu­näi­den­dit min­nak­se män­gi­ma Saue val­da Va­na­mõi­sa Jõu­lu­maa­le ja seal on Keh­ra Nu­ku eten­dus üks jõu­lup­rog­ram­mi osa.

„Ole­me tei­nud ka 45mi­nu­ti­li­si jõu­lu­tük­ke, aga lap­sed, kes oo­ta­vad pi­ki­sil­mi jõu­lu­va­na ja oma kin­gi­pak­ki, ei kan­na­ta üle poo­le tun­ni eten­dust vaa­da­ta,“ lau­sus la­vas­ta­ja.

