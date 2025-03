Keh­ra rah­va­ma­jas oli lau­päe­val, 8. märt­sil nais­te­päe­va­pi­du, kus esi­ne­sid Keh­ra ja Ala­ve­re ho­bi­muu­si­ku­test koos­ne­vad bän­did Smi­le­na­tor ja Le­ge ning räp­par Pä­da. Peo kor­ral­da­sid bän­di­me­hed Leon­hard Tuul ja Jo­han­nes Li­pets­ki an­samb­list Smi­le­na­tor.

„Mõt­le­si­me, et Keh­ras po­le am­mu mi­da­gi tao­list toi­mu­nud, tee­me oma rah­va­le peo, kus on võimalus kaa­sa laul­da ja tant­si­da ning na­tu­ke saa­me ka oma bän­di tut­vus­ta­da,“ sõ­nas Leon­hard Tuul.

Ta rõõ­mus­tas, et üritus läks vä­ga häs­ti kor­da, koos esi­ne­ja­te­ga oli ko­hal um­bes 160 ini­mest: „Sel­list pi­du po­le siin ol­nud üle küm­ne aas­ta. Ma­ja oli rah­vast mõ­nu­salt täis, roh­kem oleks ol­nud ju­ba lii­ga pal­ju. Möll käis ko­gu õh­tu, ela­ti kõi­gi­le kaa­sa, laul­di ja tant­si­ti.“

Li­gi viis tun­di kest­nud pi­du alus­tas ko­ha­lik räp­par Pä­da ehk ko­da­ni­ku­ni­me­ga Krist­jan Põ­der viie rä­pi­loo­ga. Järg­mi­sed pool­teist tun­di si­sus­tas Ala­ve­re bänd Le­ge, kes esi­tas pea­mi­selt Ees­ti muu­si­ku­te pop­lau­lu­de ka­ve­reid. Va­he­peal käis la­val ül­la­tus­kü­la­li­ne, Kuu­sa­lu val­last pä­rit näit­le­ja ja muu­sik Ma­rek Tam­mets. Ta pa­ro­dee­ris pre­si­dent Len­nart Me­ri ning jäl­jen­das Vel­lo Oru­met­sa nii os­kus­li­kult, et nii mõ­ni­gi kuu­la­ja ei us­ku­nud, et pa­ro­dist lau­lis ise, mit­te ei män­gi­tud Vel­lo Oru­met­sa sal­ves­ta­tud lau­le. Vii­ma­se­na as­tus la­va­le Smi­le­na­tor, kes esi­tas an­samb­li­te Ter­mi­naa­tor ja Smi­lers hit­te.

„Ar­van, et me ei jää­nud väga Ter­mi­ka­le või Smi­ler­si­le al­la. Olek­si­me ol­nud just­kui sau­na­la­val, hi­gi til­kus oja­de­na,“ mär­kis Smi­le­na­to­ri laul­ja Leon­hard Tuul.

Peo lõ­pus esi­tas ta koos Ma­rek Tam­met­si­ga Te­mi­naa­to­ri hi­ti „Torm“ ja an­dis tea­da, et osa­le­vad koos ka Ter­mi­naa­to­ri laul­ja Jaa­gup Kree­mi tii­mis pü­ha­päe­va, 16. märt­si õh­tul Ka­nal 2 al­ga­vas uues te­le­män­gus „Tä­heks sün­di­nud“.

Smi­le­na­tor – Keh­ra Ter­mi­kas

Li­gi aas­ta te­gut­se­nud bän­di Smi­le­na­tor kuu­lu­vad koos laul­ja Leon­hard Tuu­le­ ja ki­tar­ris­ti Jo­han­nes Li­pets­ki­ga ka tei­ne ki­tar­rist Jar­mo Sõn­na, bas­si­ki­tar­ri män­gib Kris­to Jür­mann ning trum­me Ka­rel Kal­ju­laid.

„Mi­na ja Jo­han­nes ole­me Keh­rast, Jar­mo ja Ka­rel Ala­ve­rest, Kris­to Ani­jalt. Vaid Ka­rel ja Jar­mo on muu­si­ka­li­se taus­ta­ga, me tei­sed ole­me iseõp­pi­nud ning kõi­gi jaoks on see ho­bi, kee­gi meist muu­si­ka­ga lei­ba ei tee­ni,“ rää­kis Leon­hard Tuul.

Ta ju­tus­tas, et bänd sün­dis tä­nu Kris­to Jür­man­ni­le, kes on Ani­jal mi­tu aas­tat kor­ral­da­nud su­vist pi­du, kus bän­did saa­vad kok­ku ja esi­ne­vad ko­ha­li­ku­le rah­va­le: „Ti­nis­ta­si­me Jo­han­ne­se­ga omaet­te pil­le, ku­ni Kris­to üt­les, et tal­le on va­ja sin­na esi­ne­jat. Hak­ka­si­me koos proo­ve te­ge­ma ja läk­si­me­gi su­vel Ani­jal esi­mest kor­da la­va­le.“

An­sam­bel sai ni­me sel­lest, et esi­ta­tak­se Ter­mi­naa­to­ri ja Smi­ler­si lu­gu­sid.

„Jo­han­nes on Smi­ler­si, mi­na Ter­mi­naa­to­ri fänn. See­tõt­tu ka­ver­da­me vaid nen­de bän­di­de lu­gu­sid, Jü­ri Ho­men­jat ega Sin­ger-Vin­ge­rit meie esi­tu­ses ei kuu­le,“ lau­sus Smi­le­na­to­ri laul­ja.

Suu­rem osa bän­di re­per­tuaa­ri kuu­lu­vast 16 loost – kõi­ki neid esi­ta­ti ka Keh­ra peol – on Ter­mi­naa­to­ri hi­tid, kuid ne­li lu­gu on ka Smi­ler­silt. Leon­hard Tuul põh­jen­das, et te­ma vo­kaal on üs­na sar­na­ne Ter­mi­naa­to­ri so­lis­ti Jaa­gup Kree­mi oma­le. Smi­le­na­tor esi­tab lemmikbändide laule ori­gi­naa­li­le sar­na­selt.

Keh­ras oli bän­di tei­ne ava­lik üle­s­as­tu­mi­ne, va­he­peal on esi­ne­tud vaid era­pi­du­del. Pä­rast lau­päe­vast kont­ser­ti uu­ri­sid bän­di liik­med, kas neil oleks või­ma­lus su­vel esi­ne­da ka Ani­ja val­la päe­val: „Prog­ramm ole­vat ju­ba üs­na ti­he­dalt täis, aga oleks ju to­re, kui val­la päe­val saak­sid la­va­le ka ko­ha­li­kud bän­did.“

Le­ge – Ala­ve­re koo­li vi­list­la­sed

An­samb­lil Le­ge oli sa­mu­ti lau­päe­val Keh­ras tei­ne esi­ne­mi­ne. Esi­mest kor­da osa­le­ti no­vemb­ris Ala­ve­res koo­li sün­ni­päe­va jä­rel­peol. Keh­ra nais­te­päe­va­peol olid bän­di koos­sei­sus la­val Ala­ri Jü­riöö ja Jar­mo Sõn­na, kes män­gi­sid ki­tar­ri, Ka­rel Kal­ju­laid bas­si­ki­tar­riga, Erik Jü­riöö trummide taga. Laul­sid pea­mi­selt Kel­li Kuld­vee ja Siim Sün­de­ma, li­saks ka bän­di pil­li­me­hed Erik Jü­riöö ja Jar­mo Sõn­na.

Erik Jü­riöö rää­kis, et te­gu on pro­jek­ti­bän­di­ga, mil­le liik­med on val­da­valt Ala­ve­re koo­li vi­list­la­sed, ning enam-vä­hem sa­ma koos­sei­su­ga on nüüd­seks esi­ne­tud koo­li nel­jal iga viie aas­ta ta­gant toi­mu­val juu­be­lil.

„Meie re­per­tuaar on ol­nud sei­nast sei­na, iga kord ole­me va­li­nud vei­di eri­ne­vaid lu­gu­sid. Tee­me muu­si­kat kõik ho­bi­kor­ras ning ka­ver­da­me tun­tud lu­gu­sid ala­tes Sin­ger-Vin­ge­rist ku­ni Ro­xet­te´i ja Mar­ju Lä­ni­kust ku­ni Co­de One´ini. Va­li­me lood, mi­da on en­dal to­re män­gi­da ja teis­tel mõ­nus kuu­la­ta, ja on head tant­su­lood,“ üt­les ta.

Ni­mi Le­ge on lü­hend sõ­nast le­gen­daar­ne ning see on Erik Jü­riöö sõ­nul tul­nud sel­lest, et Ala­ve­re koo­li juu­be­li jä­rel­peod on ko­ha­peal ol­nud le­gen­daar­sed.

Kui Keh­ra nais­te­päe­va­peo kor­ral­da­jad Smi­le­na­to­rist te­gid Ala­ve­re bän­di­le et­te­pa­ne­ku­ koos nen­de­ga Keh­ras üles as­tu­da, olid nad nõus.

„Mõt­le­si­me, et koo­li sün­ni­päe­val esi­ne­mi­ne oli la­he, pub­li­ku­le meel­dis. Läk­si­me Keh­ras la­va­le sa­ma­de lu­gu­de­ga, mi­da seal esi­ta­si­me, ja õp­pi­si­me mõ­ned uued juur­de,“ kõneles Erik Jü­riöö.

Keh­ra räp­par Pä­da

Keh­ra nais­te­päe­va­peo sis­se ju­ha­ta­nud räp­par Pä­da ehk Krist­jan Põ­der te­ge­leb muu­si­ka­ga sa­mu­ti ho­bi kor­ras. Ta hak­kas räp­pi­ma roh­kem kui 15 aas­tat ta­ga­si.

„Mul­le hak­kas see ju­ba lap­se­na meel­di­ma ning iga­su­gu­ne rii­mi­de kir­ju­ta­mi­ne oli ai­nus, mil­les olin koo­lis hea,“ sõ­nas ta.

Te­ma esi­me­sed ava­li­kud esi­ne­mi­sed olid sa­mu­ti ju­ba 2010. aas­tal koos Raa­si­ku ja Aru­kü­la sa­ma­de hu­vi­de­ga noor­mees­te­ga, kes te­gid räp­pi­de­le inst­ru­men­taa­lo­sa­sid: „ 2011. aas­tal lõi­me pun­di ni­me­ga 1teist, mil­le­ga te­gut­se­si­me koos pä­ris pi­kalt. Esi­ne­si­me hipp-ho­pi fes­ti­va­li­del ning and­si­me ise­gi kaks plaa­ti väl­ja.“

Pä­rast bän­di laia­li­mi­ne­kut jät­kas Pä­da soo­loar­tis­ti­na. Kõik rii­mid kir­ju­tab siia­ni en­di­selt ise, inst­ru­men­taa­lo­sad sün­ni­vad koos­töös eri te­gi­ja­te­ga. Ta on ka soo­loe­si­ne­ja­na oma lu­gu­sid sal­ves­ta­nud ning and­nud väl­ja CD-plaa­te ja sing­leid. Järg­mi­ne plaat on val­mi­mas.

La­val on Keh­ra räp­par vii­ma­sel ajal vä­he esi­ne­nud, vii­ma­ne suu­rem üle­sas­tu­mi­ne oli Põl­vas Int­si­kur­mu muu­si­ka­fes­ti­va­lil: „Nüüd üle-eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel esi­ne­sin üle tü­ki aja ühel sün­ni­päe­val ja ju­be närv oli sees. Keh­ras lau­päe­val oli pal­ju mõ­nu­sam, olin ju­ba ene­se­kind­lam, enam ei när­vee­ri­nud.“

Pä­da rä­pib eri tee­ma­del. Kui tu­le­vad pä­he mõ­ned head ref­rää­ni rii­mid, pa­neb need kir­ja ning hil­jem sel­le­le teks­ti juur­de li­sa­des tu­leb ka loo tee­ma: „Näi­teks üks lu­gu, mi­da te­gin ka Keh­ra peol, on „Sihv­kad“, kuid see ei rää­gi ot­se­selt sihv­ka­dest, vaid on pi­gem nos­tal­gi­li­sed mee­nu­tu­sed lap­se­põl­vest.“

Ta kin­ni­tas, et eri­ne­valt mõ­nest­ki tei­sest räp­pa­rist või­vad te­ma loo­min­gut kuu­la­ta ka lap­sed, rop­pe sõ­nu on neis har­va. Pä­da räp­pe saab kuu­la­ta ka You­tu­be´ist ja Spo­ti­fyst.