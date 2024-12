Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu piir­kon­na kut­sel ko­gu­ne­sid Kol­ga selt­si­maj­ja mi­nist­ri­ga koh­tu­ma osad kü­la­va­ne­mad, val­la­vo­li­ko­gu ja La­he­maa Maao­ma­ni­ke Lii­du liik­med ning val­la­ju­hid.

Klii­ma­mi­nis­ter Yo­ko Alen­der kü­las­tas koos mi­nis­tee­riu­mi mit­me töö­ta­ja­ga möö­du­nud kol­ma­päe­val, 4. det­semb­ril Kol­ga selt­si­ma­ja, kus vest­les paa­ri tun­ni jook­sul Kuu­sa­lu val­la kü­la­de esin­da­ja­te ning val­la­juh­ti­de­ga La­he­maa rah­vus­par­ki puu­du­ta­va­test prob­lee­mi­dest.

Mi­nist­rit toe­ta­sid sel­gi­tus­te ja­ga­mi­sel te­ma tea­dus­nõu­nik Ave­lii­na Helm ja klii­ma­mi­nis­tee­riu­mi elu­rik­ku­se kait­se osa­kon­na nõu­nik Han­no Zin­gel.

Kü­las­käik oli järg tä­na­vu ap­ril­lis Kol­ga selt­si­ma­jas toi­mu­nud koh­tu­mi­se­le, kus Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­mad said Re­for­mie­ra­kon­na ko­ha­li­ku piir­kon­na al­ga­tu­sel kok­ku too­kord­se pea­mi­nist­ri Ka­ja Kal­la­se­ga. See koh­tu­mi­ne toi­mus en­ne Eu­roopa­ Par­la­men­di va­li­mi­si, Re­for­mi­era­kon­na üks kan­di­daat oli era­kon­na Kuu­sa­lu piir­kon­na juht Maar­ja Mets­tak. Po­lii­ti­ka­jut­tu­de kõr­val ku­ju­nes siis kü­la­va­ne­ma­te tõs­ta­tu­sel põ­hi­li­se­maks tee­maks ko­ha­li­ke ra­hu­l­ole­ma­tus La­he­maa rah­vus­par­gis jär­jest kar­mis­tu­va­te pii­ran­gu­te­ga. Re­for­mie­ra­kon­na juht, pea­mi­nis­ter Ka­ja Kal­las lu­bas edas­ta­da prob­lee­mi­de koh­ta in­fo tol­la­se­le klii­ma­mi­nist­ri­le Kris­ten Mic­ha­li­le. Ent Eu­roopa Par­la­men­di va­li­mis­te tu­le­mu­se­na toi­mus pea­mi­nist­ri va­he­tus, klii­ma­mi­nist­rist sai pea­mi­nis­ter, Ka­ja Kal­la­sest Eu­roo­pa Ko­mis­jo­ni kõr­ge amet­nik. Klii­ma­mi­nist­ri koht jäi koa­lit­sioo­nis en­di­selt Re­for­mie­ra­kon­na­le.

Roh­kem kui pool aas­tat pä­rast pea­mi­nist­ri kü­las­käi­ku jõu­ti sel­le­ni, et nüüd­seks Re­for­mie­ra­kon­na ju­ha­tus­se va­li­tud Maar­ja Mets­ta­ki eest­ve­da­mi­sel tu­li uus klii­ma­mi­nis­ter La­he­maa esin­da­ja­te­ga koh­tu­ma.

Mi­nis­ter Yo­ko Alen­der kü­sis Kol­ga selts­ma­jas kol­ma­päe­val es­malt, kas prob­leem­sed tee­mad on tõs­ta­ta­tud La­he­maa koos­töö­ko­gus. Just sa­mal päe­val sai Palm­ses kok­ku La­he­maa koos­töö­ko­gu, mis on loo­dud La­he­maa­ga seo­tud tee­ma­de aru­ta­mi­seks.

La­he­maa Maao­ma­ni­ke Lii­du (LML) ju­ha­tu­se lii­ge Jaan Velst­röm vas­tas, et koos­töö­ko­gu on ku­ju­ne­nud ju­tu­toaks, tee­mad ei lii­gu eda­si, soo­vi­tud muu­da­tu­sed ei jõua sea­dus­tes­se.

„Rah­vus­park loo­di nõu­ko­gu­de ajal, kui era­maid pol­nud. Taa­si­se­seis­vu­nud Ees­tis jäid pii­ran­gud keh­ti­ma ka ta­gas­ta­tud ja eras­ta­tud maa­de­le ning pii­ran­gud on läi­nud ran­ge­maks. Kõik elu­pai­gad võe­ti ar­ves­se ja te­gut­se­tak­se, et lii­ki­del oleks hea, aga ini­me­ne on La­he­maal tü­li­kas. Ees­tis on Mu­hu­maal muin­sus­kait­se all Ko­gu­va kü­la, kuid miks pea­vad ole­ma ran­ged ehi­tus­pii­ran­gud La­he­maa kõi­gil 70 kü­lal, mil­leks mää­ra­ta ma­ja­de ka­tu­se­kal­let ja vär­vi­too­ni. Oman­di­kait­se po­le vä­hem täh­tis kui loo­dus­kait­se, miks pii­ra­tak­se ehi­tu­se­ga seon­du­vat, see po­le ot­se­selt seo­tud loo­dus­kait­se­ga. Kü­la­des ei saa­gi enam eri­ti mi­da­gi te­ha, pii­ran­gud peak­sid ole­ma rii­gilt õig­la­selt kom­pen­see­ri­tud,“ kir­jel­das ta.

Mi­nis­ter Yo­ko Alen­der lau­sus see­pea­le, et rah­vus­par­ki­des, ka La­he­maal po­le foo­ku­ses ai­nult loo­dus­kait­se, vaid kaits­tak­se sa­mu­ti ar­hi­tek­tuu­ri- ja laie­malt kul­tuu­ri­pä­ran­dit.

Nõu­nik Han­no Zin­gel täien­das, et La­he­maa rah­vus­park on eran­di­te erand, esi­me­ne Ees­tis ja ko­gu Nõu­ko­gu­de Lii­dus. Eri toim­kon­nad aru­ta­sid 1960-1970nda­tel aas­ta­tel, ot­si­ti la­hen­dust, et Vi­ru­maalt ku­ni Tal­lin­na­ni ei te­kiks suurt kae­van­dus­piir­kon­da. Rah­vus­par­gi­ga suu­de­ti Ees­tit hoi­da. Kui Ees­ti Va­ba­riik taas­ta­ti, oli aru­te­lu, kas jät­ta rah­vus­park ai­nult rii­gi maa­de­le, ning jõu­ti sei­su­ko­ha­le an­da maad oma­ni­ke­le ta­ga­si koos pii­ran­gu­te­ga. Aas­tal 1998 keh­tes­ta­tud kait­se-ees­ki­ri kes­ken­dus rah­vus­par­gi loo­dus­kait­se­le ja ar­hi­tek­tuu­ri­le, ini­mes­te­ni ei jõu­tud. Aas­tal 2015 muu­de­ti kait­se-ees­kir­ja täp­se­maks.

Ave­lii­na Helm li­sas, et tä­nu rah­vus­par­gi­le on pal­ju säi­li­nud, väl­jas­pool kait­sea­la on nii loo­du­se kui ka kul­tuu­ri­pä­ran­di sei­sund teist­su­gu­ne.

Maar­ja Mets­tak mär­kis sa­mas, et min­gi­su­gust aren­gut siis­ki ta­haks La­he­maa ko­du­de­le, are­ne­va maail­ma­ga peab kaa­sas käi­ma.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Mar­gus Soom tea­tas, pal­jus­ki on prob­lee­mid ka sel­lest, et va­rem oli rah­vus­par­gis oma ad­mi­nist­rat­sioon, ko­ha­li­ke ini­mes­te­ga su­hel­di roh­kem. Kui see su­le­ti ja rah­vus­par­gi tee­ma­de­ga hak­ka­sid te­ge­le­ma kesk­kon­naa­me­ti spet­sia­lis­tid, on suht­le­mi­ne muu­tu­nud pal­ju ül­di­se­maks.

