Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kud pääst­jad on kok­ku­lep­pel val­la­va­lit­su­se­ga ha­ka­nud Kiiu kaup­lu­se vas­tu plat­si­le ra­ja­ma ui­su­väl­ja. Tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks üt­les, et nel­ja­päe­val ja ree­del peaks ilm mi­ne­ma kül­me­maks, siis kas­te­tak­se väl­jak kaks kor­da vee­ga üle. Aru­tu­se all on te­ma sõ­nul ka, kas ja ku­hu ra­ja­da ui­su­väl­jak Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se juur­de.