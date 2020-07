Bus­si­lii­nil nr 157 Tal­lin­nast Lok­sa­le ja ta­ga­si po­le üh­te­gi va­he­pea­tust, Tal­lin­nast Kuu­sal­lu ja ta­ga­si sõi­da­vad eral­di kiir­bus­sid nr 158.

Ala­tes au­gus­ti­kuust hak­ka­vad Tal­lin­nast Lok­sa­le ja Kuu­sal­lu ning lin­na ta­ga­si sõit­ma kiir­bus­sid. Töö­päe­va­del on ka­van­da­tud Lok­sa­le sõit­ma kuus kiir­lii­ni ja Kuu­sal­lu viis, nä­da­la­va­he­tu­sel Lok­sa­le kaks ja Kuu­sal­lu kolm.

Töö­päe­va­del star­di­vad kiir­lii­ni bus­sid num­ber 157 Tal­lin­nast Bal­ti jaa­mast Lok­sa suu­nas kell 5.05, 7.45, 14.35, 16.05, 17.25 ja 20.20, Lok­salt väl­ju­vad Tal­lin­na kell 6.20, 7.04, 10.00, 16.00 ja 17.30. Kuu­sal­lu star­di­vad Tal­lin­nast Bal­ti jaa­mast kiir­lii­ni bus­sid nr 158 kell 5.50, 7.35, 13.20, 16.00 ja 17.10 ning Kuu­sa­lust ta­ga­si kell 7.20, 9.05, 14.50, 17.10 ja 18.45.

Üks hom­mi­ku­ne ja õh­tu­ne kiir­buss sõi­dab Lok­salt Võ­su­le ja Käs­mu. Hom­mi­ku­ne buss suun­dub Lok­sa kau­du Tal­lin­na, õh­tu­ne sõi­dab Käs­must ot­se pea­lin­na. Kuu­sa­lu sõit­va­test kiir­lii­ni­bus­si­dest osad suun­du­vad Kiiu ja Valk­la kau­du Sal­mis­tu­le, sealt ta­ga­si Kuu­sal­lu ja siis ot­se Tal­lin­na.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se sõit­ja­te­veo osa­kon­na ju­ha­ta­ja, te­gev­di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja Kad­ri Kroo­ni üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kiir­lii­ni­de graa­fi­kud on koos­ta­tud vas­ta­valt nõud­lu­se­le ja ava­li­ke lii­ni­bus­si­de se­ni­se­le ka­su­tu­se­le. Ar­ves­ta­tud on, et Tal­lin­nas tööl käi­vad ini­me­sed saak­sid kii­res­ti töö­le ja ta­ga­si ning enam ei peaks kõi­ge roh­kem ka­su­ta­ta­va­te lii­ni­de bus­si­des sõit­ma püs­ti seis­tes.

Loe pikemalt ja vaata uusi koondplaane 22. juulil ilmunud Sõnumitoojast.