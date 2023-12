Kon­ku­rent­sia­met koos­kõ­las­tas OÜ Vel­ko AV taot­lu­sel Keh­ra ja Leht­met­sa kaug­küt­te­piir­kon­nas soo­ju­se­ner­gia uue piir­hin­na 74,57 eu­rot me­ga­vatt-tund, li­san­dub käi­be­maks. Sel­le­ga lä­heb toa­soo­ja hind Keh­ras oda­va­maks, aas­ta ta­ga­si kon­ku­rent­sia­me­ti keh­tes­ta­tud piir­hind oli 4 eu­ro võr­ra kal­lim ehk 78,57 eu­rot me­ga­vatt-tund. Uus hind keh­tib ala­tes 1. det­semb­rist.

Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Ind­rek Laa­ne­veer sõ­nas, et soo­ju­s­ener­gia hind odav­neb soo­ja­toot­mi­se ku­lu­de vä­he­ne­mi­se tõt­tu. Ta sel­gi­tas, ku­na hak­ke­pui­du hin­nad on lan­ge­nud, oli Keh­ra soo­ja­toot­jal SW Ener­gial ko­hus­tus koos­kõ­las­ta­da kon­ku­rent­sia­me­tis uus soo­ju­se­ner­gia toot­mi­se piir­hind. Kon­ku­rent­sia­met kin­ni­tas SW Ener­gia uueks piir­hin­naks Keh­ras 55,44 eu­rot me­ga­vatt-tund. Pä­rast se­da pi­di Vel­ko AV kui küt­tet­ras­si­de oma­nik ja soo­ja eda­si­müü­ja taot­le­ma kon­ku­rent­sia­me­tilt lõpp­tar­bi­jai­le müü­da­va soo­jus­e­ner­gia uut piir­hin­da.

„Vel­ko tee­nu­se hind ei muu­tu, soo­ja hind ala­neb SW Ener­gia soo­ja­toot­mi­se uue hin­na võr­ra,“ lau­sus Ind­rek Laa­ne­veer.

Ta li­sas, et 74,57 eu­rot me­ga­vatt-tund on Keh­ra kaug­küt­te­piir­kon­na toa­soo­ja uus piir­hind, see tä­hen­dab, et võib ka oda­va­malt müüa, kuid reeg­li­na müüak­se soo­ja keh­tes­ta­tud piir­hin­na­ga, sest kon­ku­rent­si­amet an­nab koos­kõ­las­tu­se nii ma­da­la­te­le piir­hin­da­de­le, mil­lest oda­va­malt soo­ja too­ta ja müüa ei ole või­ma­lik.

Eel­mi­se hin­na koos­kõ­las­tas kon­ku­rent­sia­met mul­lu no­vemb­ris ning kõr­ge­mat hin­da tu­li Keh­ras ja Leht­met­sas ha­ka­ta maks­ma ala­tes 1. veeb­rua­rist. Siis tõu­sis soo­ja hind lõpp­tar­bi­jai­le 55,01 eu­rolt 78,57 eu­ro­ni me­ga­vatt-tund ehk koos käi­be­mak­su­ga 66,01 eu­rolt 94,284 eu­ro­le me­ga­vatt-tund. Kui­gi SW Ener­gial tul­nuks Keh­ra uuest kat­la­ma­jas too­de­tud soo­ja müüa 12 aas­tat han­kel pa­ku­tud hin­na­ga, tu­gi­ne­ti kõr­ge­mat piir­hin­da taot­le­des for­ce ma­jeu­re´ile ehk vää­ra­ma­tu­le jõu­le – han­ke toi­mu­mi­se ajal ei ol­nud prog­noo­si­tav hak­ke­pui­du­hin­na nii suur kal­li­ne­mi­ne. Ku­na kon­ku­rent­sia­met ot­sus­tas soo­ja­toot­mi­se piir­hin­da tõs­ta, pi­di ka Vel­ko AV mul­lu sü­gi­sel taot­le­ma soo­ju­se­ner­gia müü­gi piir­hin­na tõst­mist.

Kui pal­ju ala­tes 1. det­semb­rist toa­soo­ja hind Keh­ra kor­te­ri­tes lan­geb, sõl­tub Vel­ko AV ju­ha­ta­ja sõ­nul sel­lest, kas ma­ja on kor­ra­li­kult soo­jus­ta­tud või ei: „Kõi­gis ma­ja­des on kaug­loe­ta­vad soo­ja­mõõt­jad. Kat­la­ma­ja töö­tab aas­ta­ring­selt, sest an­na­me tar­bi­jai­le ka soo­ja vett. Mil­lal hak­kab ma­ja kü­tet tar­bi­ma, on iga kor­te­riü­his­tu en­da ot­sus­ta­da. Ena­mi­kus ma­ja­des on au­to­maat­sõl­med, mis se­da ise re­gu­lee­ri­vad.“

Kü­si­mu­se­le, kas tu­le­val aas­tal võiks soo­ju­se­ner­gia hind Keh­ras veel­gi lan­ge­da, vas­tas Ind­rek Laa­ne­veer: „Häs­ti ei usu. Seo­ses käi­be­mak­su tõu­su­ga uuest aas­tast see hoo­pis tõu­seb.“