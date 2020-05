Näi­tu­sel „Ko­dust Ekar Trü­ki­ni“ on üle­vaa­de rah­va­töön­du­set­te­võt­te Ko­du 40 aas­tat ta­ga­si ava­tud Keh­ra jaos­kon­na te­ge­vu­sest.

Näi­tus on Keh­ra muu­seu­mis kü­las­ta­jaid oo­da­nud üle ka­he kuu, ava­mi­ne pi­di ole­ma 15. märt­sil, kuid jäi erio­lu­kor­ra tõt­tu ära. 20. maist on muu­seum taas lah­ti ning näi­tus jääb sin­na au­gus­ti lõ­pu­ni.

Ko­du oli nõu­ka-ajal asu­ta­tud rah­va­töön­du­set­te­võ­te, mil­lel oli Ees­tis kok­ku 13 jaos­kon­da. Ani­ja maan­tee äär­de ehi­ta­tud hoo­nes ava­ti 1979. aas­tal Keh­ra jaos­kond, kus vär­vi­ti lõn­ga, koo­ti ma­si­nail kamp­su­neid, müt­se ja muid silm­koe­too­teid ning teh­ti sii­dit­rü­kis li­ni­kuid, kar­di­naid, põl­le­sid, pa­ja­kin­daid. Hiil­geae­ga­del oli seal 70 töö­ta­jat. Mõn­da ae­ga töö­ta­sid seal ka prae­gu­ne rii­gi­ko­gu lii­ge Sig­ne Ki­vi ning teks­tii­li­kunst­nik Mil­vi Thal­heim.

„Val­mis­ta­ti vä­ga pal­ju ilu­sat too­dan­gut. Kõi­gil oli ko­du­des Keh­ras teh­tud li­ni­kuid, need olid 1980nda­tel vä­ga po­pid,“ sõ­nas näi­tu­se idee au­tor, Keh­ra muu­seu­mi juht An­ne Oruaas.

Ta rää­kis oma plaa­nist aas­ta­küm­neid Ko­dus töö­ta­nud Sil­va Lau­pa­le. Sil­va Lau­pa üt­les, et tä­na­vu saab 40aas­ta­seks ka nai­san­sam­bel Ko­du, kes alus­tas Keh­ras sa­mas et­te­võt­tes: „Aru­ta­si­me an­samb­li­ga, et teeks juu­be­li pu­hul näi­tu­se. Siis tu­li An­ne Oruaas mi­nu juur­de idee­ga te­ha näi­tus ko­gu et­te­võt­te aja­loost. Nii et meie mõt­ted said just­kui kok­ku.“

