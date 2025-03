Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­kus (RMK) kut­sus möö­du­nud kol­ma­päe­vaks, 12. märt­siks ko­ha­li­kud ela­ni­kud Keh­ras­se Lõh­mu­se tä­na­va­le, et rää­ki­da sel­le kõr­val met­sa­tu­kas mõ­ne nä­da­la eest toi­mu­nud raie­töö­dest. Koosolekul osa­le­sid Lõh­mu­se tä­na­va kõi­gi viie ma­ja ela­ni­kud ja Keh­ras mu­jal ela­vad kaks ini­mest, Ani­ja val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Eve­lin Kol­bak ja

val­la ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu ning RMK esin­da­ja­te­na met­saü­lem And­rus Kev­vai, va­ru­mis­juht Tar­mo Tamm, kaa­sa­miss­pet­sia­list Alar Sü­da ja kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Kris­tii­na Vii­ron.

Alar Sü­da sel­gi­tas, et RMK soo­vis koos ela­ni­ke­ga üle vaa­da­ta Lõh­mu­se tä­na­va ää­res teh­tud raie­tööd ning saa­da neilt teh­tu koh­ta ta­ga­si­si­det. RMK­le an­ti te­ma sõ­nul tea­da, et raie käi­gus võe­ti koos elu­ma­ja­de­le oht­li­kuks muu­tu­nud kuus­ke­de­ga ma­ha alus­met­sa roh­kem, kui ela­ni­kud soo­vi­sid.

Üks Lõh­mu­se tä­na­va ma­ja­­oma­nik rää­kis koo­so­le­kul, et RMK ja kohalikud leppisid kaks aastat tagasi enne samas kohas tehtud sanitaarraiet kokku – Lõh­mu­se tä­na­va ja raud­tee­va­he­li­ses met­sa­tu­kas te­hak­se sa­ni­taar-, mit­te la­ge­raiet. Too­na ole­vat alus­ta­tud kui­va­de kuus­ke­de raiet, kuid osa kui­va­nud puid jäe­ti en­di­selt kas­va­ma, see­tõt­tu le­vi­sid puid kah­jus­ta­nud üras­kid te­ma ar­va­tes puu­del eda­si.

Kaa­sa­miss­pet­sia­list vas­tas, et kui­va­nud puud üras­ki­te le­vi­kut ei põh­jus­ta, sest üras­kid ei ela kui­va­nud puu­del. Ta kin­ni­tas, et 2022. aas­tal le­pi­ti ko­gu­kon­na­met­sa­de ma­jan­da­mi­se ka­va aru­te­lul Keh­ras tões­ti kok­ku, et la­ge­raiet seal ei teh­ta, kuid möö­du­nud sü­gi­sel pöör­dus Lõh­mu­se tä­na­va üks ela­nik Ani­ja val­la­va­lit­su­se poo­le. Ta oli mu­res, et tä­na­vaäär­ses met­sas kas­va­vad kuu­sed või­vad mur­du­da ja kuk­ku­da elu­ma­ja­de pea­le. Val­la­va­lit­sus saa­tis in­fo eda­si RMK-le. RMK koh­tus Lõh­mu­se tä­na­va ela­ni­ke­ga ning le­pi­ti kok­ku, et ma­ha võe­tak­se kõik kuu­sed.

Möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud koo­so­le­kul pol­nud üks ela­nik ra­hul, et suu­rem osa alus­met­sa leht­puid pi­di jää­ma kas­va­ma, kuid alus­met­sa jäe­ti al­les vä­he. Alar Sü­da tun­nis­tas, RMK jaoks on õp­pe­tund, et oleks tul­nud eel­ne­valt mär­ki­da ära puud, mil­le kas­va­ma jää­mist ela­ni­kud soo­vi­vad. Se­ga­dust te­ki­tas te­ma sõ­nul eel­mi­se koo­so­le­ku kok­ku­le­pe, et alal, ku­hu is­tu­ta­tak­se ase­me­le män­nid, ee­mal­da­tak­se alus­mets, sest mänd va­jab kas­va­mi­seks val­gust.

Mi­tu ela­nik­ku kin­ni­ta­sid, et on RMK töö­de­ga ra­hul ning enam po­le hir­mu, et suu­red mur­du­mi­soht­li­kud puud võik­sid nen­de elu­ma­ja­de­le kuk­ku­da. Siis­ki kü­si­ti, miks jäi tä­na­va äär­de kas­va­ma üks suur kuusk, mis võib kuk­ku­da kõr­val­tä­na­va ma­ja­le. Tar­mo Tamm sõ­nas, et se­da saab lan­ge­ta­da vaid ar­bo­rist ning kui on ela­ni­ke soov, siis se­da te­hak­se. Aru­ta­ti ka, kas tu­leks ma­ha võt­ta raud­tee­maal asu­vad kuu­sed, mil­lest osa on sa­mu­ti kui­va­nud. Sa­mas toi­mi­vad need mü­ra­bar­jää­ri­na ning mur­du­des ma­ja­de­ni ei ula­tu. Le­pi­ti kok­ku, kui ela­ni­kud pea­vad va­ja­li­kuks ee­mal­da­mist, an­na­vad tea­da Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le või RMK-­le, kes võ­tab raud­tee­fir­ma­ga ühen­dust.

Koo­so­le­kul lotsustati veel, et raie­a­la raud­tee pool­ses­se ser­va is­tu­ta­tak­se kaks-kolm ri­da kuus­ki, mis vä­hen­dak­sid möö­da­sõit­va­te ron­gi­de mü­ra. Lõh­mu­se tä­na­va ja raud­tee va­he­li­se­le la­ge­da­le ala­le is­tu­ta­tak­se män­nid. Ku­na need va­ja­vad kas­va­mi­seks val­gust, nii­de­tak­se edas­pi­di tai­me­de üm­bert võ­sa. RMK lu­bas tea­da an­da, mil­lal uu­si puid is­tu­ta­ma ha­ka­tak­se, ko­ha­li­kel ela­ni­kel on või­ma­lus osa­le­da.

Ar­bo­rist lan­ge­tab Lõh­mu­se tä­na­va ää­rest veel ühe vaht­ra ning ain­sa kas­va­ma jää­nud kuu­se, RMK ko­ris­tab lan­gilt lah­ti­sed kän­nud ja kraa­vist ok­sad. Pui­du­veo­ga kan­na­ta­da saa­nud tee­lõi­ku­de pa­ran­da­mi­se tel­lib val­la­va­lit­sus ül­dis­te tee­töö­de käi­gus, sel­le eest ta­sub RMK.