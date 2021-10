Kehra Lastetare ehitamiseks 10 pakkumist

Kehra Lastetare lasteaia uue maja ehitamiseks korraldatud riigihankes osalesid 10 ettevõtet. Odavaimat hinda pakkus OÜ Vanalinna Ehitus – 2 915 910 eurot. Vallavanem Riivo Noore sõnul on see arvatust soodsam, projekti järgi oli lasteaiamaja hinnanguline maksumus üle 3 miljoni euro, ehituste tänavuste hinnakallinemiste põhjal oletati, et tegelik hind tuleb veel kallim. „Hinnalt järgmine pakkumine oli odavaimast 81 000 eurot kõrgem, ka järgmised ei erinenud väga palju, vaid kõige kallim oli üle 3,8 miljoni euro,“ sõnas vallavanem. Odavaima hinnapakkumise teinud OÜ Vanalinna Ehitus renoveeris eelmisel aastal Aegviidus vana veduridepoo, kus praegu tegutseb Aegviidu Tervisedepoo. Riivo Noor ütles, et ettevõttega saab sõlmida lepingu, kui esitatud dokumendid üle kontrollitud ning hanke vaidlustamise aeg möödas. Anija valla tänavuses eelarves on Lastetare uue maja ehitamiseks 700 000 eurot, järgmise aasta eelarveprojekti on kavandatud 2,3 miljonit eurot. Riigi Tugiteenuste Keskus eraldas lasteaia ehitamiseks 1 026 000 eurot, vallal on kavas ehitamiseks võtta ligi 2 miljonit eurot laenu. Lasteaed ehitatakse Kehra sissesõidu tee lähedale, Keskuse tänav 4 krundile. Esialgu ehitatakse 7 rühmaga lasteaed, hiljem tehakse juurde veel 2 rühma ruumid, nagu on projektis kavandatud. „Ehitaja peaks töid alustama sel sügisel, eeldame, et mudilased saavad uude majja 1. septembril 2022,“ lausus Riivo Noor.