Anija valla noortekeskus korraldas konkursi Aegviitu poole kohaga noorsootöötaja leidmiseks. Valla noortekeskuse juhataja Kristiina Püi selgitas, et Aegviidu kunstiringi kasutuses olnud keldrihoones on kavas avada noortekeskus.
Noortekeskuse juhataja rääkis, et plaan teha Aegviitu noortekeskus on olnud alates Anija ja Aegviidu valla ühinemisest ligi 8 aastat tagasi.
„Teema tõstatas eelmisel aastal uuesti Anija valla noortekogu. Noortekogu liikmed tõid ühel kohtumisel vallamajas välja, et neil ei ole õnnestunud saada kontakti Aegviidu noortega. Alavere noortega on nad seda saanud noortekeskuse kaudu, Kehra noortega lisaks koolile samuti läbi noortekeskuse. Sellest hakkas idee veerema,“ lausus Kristiina Püi.
Aegviidu keldrihoonet kasutanud kunstiring lõpetas tänavu tegevuse. Ruumi on varem kord nädalas kasutatud ka noortetoana. Valla noortekeskus kavatseb selle noorte jaoks avada igal nädalal viieks argipäevaks.
Noortekeskuse juhataja ütles, et ruumis on päris palju sisustust, millega noortekeskus saab alustada – diivan, kott-toolid, teler ja osaliselt ka lauamänge: „Väga palju juurde ostma pole pidanud. Vaatame, mis vanuses noored hakkavad Aegviidu noortekeskuses käima, siis otsustame koos nendega, milliseid mänge ja vahendeid nad sinna veel soovivad. Nii et ruumi sisu saavad kujundada Aegviidu noored, kes hakkavad seal käima.“
Noortekeskuse avamisaeg sõltub sellest, kui kiiresti leitakse sinna töötaja. Konkurss lõppes 17. augustil. Esimeseks tähtajaks oli üks kandidaat, pärast konkursi pikendamist lisandusid veel 3 sooviavaldust. Kristiina Püi ütles, kui neist leitakse sobiv töötaja, soovitakse noortekeskus avada septembri alguses, kui ei, avatakse küll septembris, kuid hiljem. Siis hakkavad Aegviidus esialgu käima valla noortekeskuse teised noorsootöötajad.