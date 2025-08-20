Ani­ja val­la noor­te­kes­kus kor­ral­das kon­kur­si Aeg­vii­tu poo­le ko­ha­ga noor­soo­töö­ta­ja leid­mi­seks. Val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi sel­gi­tas, et Aeg­vii­du kuns­ti­rin­gi ka­su­tu­ses ol­nud keld­ri­hoo­nes on ka­vas ava­da noor­te­kes­kus.

Noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja rää­kis, et plaan te­ha Aeg­vii­tu noor­te­kes­kus on ol­nud ala­tes Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la ühi­ne­mi­sest li­gi 8 aas­tat ta­ga­si.

„Tee­ma tõs­ta­tas eel­mi­sel aas­tal uues­ti Ani­ja val­la noor­te­ko­gu. Noor­te­ko­gu liik­med tõid ühel koh­tu­mi­sel val­la­ma­jas väl­ja, et neil ei ole õn­nes­tu­nud saa­da kon­tak­ti Aeg­vii­du noor­te­ga. Ala­ve­re noor­te­ga on nad se­da saa­nud noor­te­kes­ku­se kau­du, Keh­ra noor­te­ga li­saks koo­li­le sa­mu­ti lä­bi noor­te­kes­ku­se. Sel­lest hak­kas idee vee­re­ma,“ lau­sus Kris­tii­na Püi.

Aeg­vii­du keld­ri­hoo­net ka­su­ta­nud kuns­ti­ring lõ­pe­tas tä­na­vu te­ge­vu­se. Ruu­mi on va­rem kord nä­da­las ka­su­ta­tud ka noor­te­toa­na. Val­la noor­te­kes­kus ka­vat­seb sel­le noor­te jaoks ava­da igal nä­da­lal viieks ar­gi­päe­vaks.

Noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja üt­les, et ruu­mis on pä­ris pal­ju si­sus­tust, mil­le­ga noor­te­kes­kus saab alus­ta­da – dii­van, kott-too­lid, te­ler ja osa­li­selt ka laua­män­ge: „Vä­ga pal­ju juur­de ost­ma po­le pi­da­nud. Vaa­ta­me, mis va­nu­ses noo­red hak­ka­vad Aeg­vii­du noor­te­kes­ku­ses käi­ma, siis ot­sus­ta­me koos nen­de­ga, mil­li­seid män­ge ja va­hen­deid nad sin­na veel soo­vi­vad. Nii et ruu­mi si­su saa­vad ku­jun­da­da Aeg­vii­du noo­red, kes hak­ka­vad seal käi­ma.“

Noor­te­kes­ku­se ava­mi­saeg sõl­tub sel­lest, kui kii­res­ti lei­tak­se sin­na töö­ta­ja. Kon­kurss lõp­pes 17. au­gus­til. Esi­me­seks täh­t­ajaks oli üks kan­di­daat, pä­rast kon­kur­si pi­ken­da­mist li­san­du­sid veel 3 soo­via­val­dust. Kris­tii­na Püi üt­les, kui neist lei­tak­se so­biv töö­ta­ja, soo­vi­tak­se noor­te­kes­kus ava­da sep­temb­ri al­gu­ses, kui ei, ava­tak­se küll sep­temb­ris, kuid hil­jem. Siis hak­ka­vad Aeg­vii­dus esial­gu käi­ma val­la noor­te­kes­ku­se tei­sed noor­soo­töö­ta­jad.