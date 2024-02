Nel­ja­päe­val, 1. veeb­rua­ril möö­dus 30 aas­tat Keh­ra kut­se­li­se pääs­te­ko­man­do loo­mi­sest. Sel pu­hul oli ko­man­do suur­de ga­raaži Koo­li tä­na­val kut­su­tud prae­gu­sed ja en­di­si pääst­jaid, Põh­ja pääs­te­kes­ku­se ja va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te esin­da­jad, Ani­ja val­la­ju­hid.

Ko­man­do­pea­lik Jaa­nus Jaa­go mee­nu­tas põ­gu­salt pääs­te­ko­man­do aja­lu­gu. Dokumen­di professionaalse päästekomando loomise kohta Kehras allkirjastas 30 aastat tagasi Harjumaa Pääteteenistuse toonane juht Vello Plees. Esial­gu asus ko­man­do ASi Pro­paan Keh­ra gaa­si­kon­to­ris. 1998. aas­tal ko­li­ti prae­gu­ses­se asu­koh­ta, Koo­li tä­na­val asu­vas­se en­di­ses­se tsi­viil­kait­se­lao hoo­nes­se, mi­da on hil­jem re­no­vee­ri­tud, ja ehi­ta­tud juur­de suur ga­raaž.

„Keh­ra ko­man­do hoo­nes­se on häs­ti pal­ju pa­nus­ta­nud ko­man­do­liik­med – tei­nud ehi­tus­töid, kae­va­nud üles va­nu põ­ran­daid ja ai­da­nud te­ha uu­si. On veel pal­ju as­ju, ku­hu me­hed on käed kül­ge pan­nud, rää­ki­ma­ta sel­lest, et esial­gu ehi­ta­sid ja pu­ti­ta­sid au­to­teh­ni­kat,“ rää­kis kaks aas­tat Keh­ra ko­man­dot juh­ti­nud Jaa­nus Jaa­go.

Ta li­sas, et vii­mas­tel aas­ta­tel on pääst­ja­te töö muu­tu­nud: „Va­nas­ti käi­si­me pea­mi­sel vaid tuld kus­tu­ta­mas. Nüüd sõidame ka ko­ha­le, kui ini­me­sed va­ja­vad abi. Kui kee­gi kut­sub kiir­abi, lä­he­me va­ja­du­sel ap­pi ini­mest tõst­ma. Või kui Jä­ga­la joal tor­ma­vad ini­me­sed nõr­ga­le jää­le, lä­he­me hoia­ta­me ja pa­ne­me piir­de­lin­te et­te.“

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev sõ­nas, et seem­ne Keh­ras­se kut­se­li­se ko­man­do loo­mi­seks pa­nid ida­ne­ma ju­ba 100 aas­tat ta­ga­si kolm Keh­ra meest, kes asu­ta­sid va­ba­taht­li­ku pääs­te­selt­si. Kui­gi too­na­se „tu­ki­lo­pu­ta­mi­se­ga“ võr­rel­des on prae­gus­te pääst­ja­te töö pal­ju laiem. Vo­li­ko­gu esi­mees tun­nus­tas Keh­ra pääs­te­ko­man­do esi­mest pea­lik­ku Ai­var Ka­ri, kes juh­tis se­da aas­ta­tel 1994-2020.

Rei­mo Noor Aeg­vii­du Pääs­te­selt­sist tä­nas Keh­ra ko­man­dot meel­di­va koos­töö eest. Kol­lee­ge õn­nit­les ka Lok­sa ko­man­do­pea­lik Mait Kröönst­röm, kes sõ­nas, et on ol­nud sa­mu­ti väi­ke osa Keh­ra ko­man­dost – asen­das seal pä­rast Ai­var Ka­ri lah­ku­mist ko­man­do­pea­lik­ku.

Keh­ra ko­man­do nel­jas mees­kon­nas töö­ta­vad 21 pääst­jat. Iga mees­kond on kor­ra­ga val­ves 24 tun­di. Ku­na Jaa­nus Jaa­go juh­ti­da on pea­le Keh­ra ka Ko­se pääs­te­ko­man­do, on ko­ha­peal kõi­ge täht­sam roll mees­kon­na­va­ne­ma­tel. Keh­ra mees­kon­na­va­ne­mad on Er­ko Kruu­sa­mä­gi, Mar­ko Mer­zin, Pel­le Puu­sepp ja And­rei Mi­ne­jev, li­saks on neil kaks asen­da­jat.

Me­hed sel­gi­ta­sid, et tee­nin­dus­piir­kon­di ko­man­do­del enam ei ole, väl­ja sõi­de­tak­se print­sii­bil, et lä­heb lä­him ehk kes jõuab sünd­mus­ko­ha­le kõi­ge kii­re­mi­ni. Nii näi­teks on Keh­ra pääst­jad rea­gee­ri­nud väl­ja­kut­se­le Iru elekt­ri­jaa­mas, sest sõit­sid sealt õp­pus­telt tul­les pa­ras­ja­gu möö­da.

Ko­man­do ma­si­na­pa­gis on Sca­nia põ­hi- ja re­ser­vau­to, paak­kon­tei­ne­ri­ga au­to, roo­mik­ma­sin met­sa­tu­le­kah­ju­de jaoks ja ini­mes­te veoks lu­me­tor­mi­de ajal, ATV ning rii­gi­lae­vas­ti­ku­le kuu­luv pääs­te­paat.

„Vars­ti saa­me droo­nid. Neid on meil vä­ga va­ja – droo­ni abil saa­me met­sa­tu­le­kah­ju kor­ral väl­ja sel­gi­ta­da, kus on põ­len­gu ke­se, ei pea enam mi­ne­ma se­da met­sa ot­si­ma. Tu­le­kah­ju kus­tu­ta­mi­se ajal saab droo­ni­de abil üle­vaa­te, ku­hu võib tu­li kan­du­da, ku­hu on va­ja voo­li­ku­lii­ne juur­de ve­da­da,“ rää­kis Jaa­nus Jaa­go.