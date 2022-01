Keh­ra güm­naa­siu­mi juu­res te­gut­seb teist õp­peaas­tat MTÜ Val­gus­mee­dia eest­võt­tel mee­dia­ring, kus õpi­tak­se pea­mi­selt vi­deouu­dis­te ja -saa­de­te te­ge­mist.

Keh­ra tu­ru ava­mi­sel mul­lu no­vemb­ris as­kel­da­sid rah­va seas kaa­me­ra­te ja mik­ro­fo­ni­de­ga noo­red, kes sal­ves­ta­sid toi­mu­nut, in­terv­juee­ri­sid as­jao­sa­li­si ning tu­ru­kü­las­ta­jaid. Te­gu oli Keh­ra güm­naa­siu­mi mee­dia­rin­gi õpi­las­te­ga, koos ju­hen­da­ja And­rus An­nu­se­ga MTÜst Val­gus­mee­dia sal­ves­ta­sid nad oma esi­mest vi­deouu­dist. Mõ­ni päev hil­jem aval­da­ti see Val­gus­mee­dia You­tu­be´i ka­na­lil, ku­hu det­semb­ris li­sa­ti mee­dia­rin­gi õpi­las­te teh­tud uu­dis­lu­gu Coo­pi kaup­lu­se re­mon­di­järg­sest taa­sa­va­mi­sest.

Va­rem krist­li­kus te­le­ka­na­lis töö­ta­nud And­rus An­nus te­gi kaks aas­tat ta­ga­si fil­mi­de ja vi­deo­te toot­mi­seks oma et­te­võt­te ning ot­sus­tas pe­re­ga pea­lin­nast ära ko­li­da. Uueks ko­du­ko­haks va­li­ti Keh­ra, esi­me­sed kuud ela­ti seal­ses ko­gu­du­se­ma­jas.

„Nä­gin sel ajal pal­ju eri va­nu­ses noo­ri, kes õh­tu­ti ko­gu­ne­sid ko­gu­du­se­ma­ja juur­de. Tun­dus, et nad olid jäe­tud tä­he­le­pa­nu­ta. See puu­du­tas, mõt­le­sin, mi­da saak­sin nen­de jaoks te­ha,“ rää­kis And­rus An­nus, kes oli ha­ka­nud ko­gu­du­se­maj­ja oma töö tar­vis ra­ja­ma stuu­diot.

Möö­du­nud lau­päe­val olid VM mee­dia­rin­gi noo­red kaa­me­ra­te ja mik­ro­fo­ni­de­ga Keh­ra staa­dio­nil lu­me­lin­na te­ge­mi­sel. Seal sal­ves­ta­ti esi­mest lõi­ku 31. jaa­nua­ri uu­dis­te­saa­test.

„Plaa­ni­me kord kuus te­ha 20mi­nu­ti­list uu­dis­te­saa­det kuu jook­sul Keh­ras toi­mu­nust. See on na­gu „Ak­tuaal­ne Kaa­me­ra“, mõ­nest uu­di­sest on vi­deo­lõi­gud, mõ­ne loe­vad stuu­dios et­te meie ringi noo­red uu­dis­teank­rud,“ sel­gi­tas juhendaja And­rus An­nus.

Loe pikemalt 19. jaanuari Sõnumitoojast.