Las­teaia moo­dul­rüh­ma märt­siks ka­van­da­tud val­mi­mi­ne lük­kub vä­he­malt paar kuud eda­si.

Val­la­vo­li­ko­gu 11. jaa­nua­ri is­tun­gil rää­kis val­la­va­nem Raul Siem, et Raa­si­ku las­teaia­le li­sa­rüh­ma jaoks moo­dul­ma­ja pla­nee­ri­mi­sel on tek­ki­nud prob­lee­mid, mis­tõt­tu lük­kub 24 lap­se­le mõel­dud rüh­ma märt­siks ka­van­da­tud ava­mi­ne vä­he­malt kaks kuud eda­si. Ta pi­das tõe­näo­li­seks, et moo­dul­rüh­ma ehi­ta­mi­ne võib sel­le tõt­tu kal­li­ne­da. Las­teaia ühe rüh­ma jaoks aju­ti­se ehi­ti­se te­ge­mi­ne lä­heb te­ma hin­nan­gul eba­mõist­li­kult ku­lu­kaks.

„On va­ja vä­ga tõ­si­selt kaa­lu­da, kas meil on va­ja­lik ja mõt­te­kas upu­ta­da aju­tis­se ehi­tis­se nii pal­ju val­la ra­ha,“ mär­kis Raul Siem.

Ot­sus lee­ven­da­da Raa­si­ku las­teaia­koh­ta­de puu­dust li­sa­rüh­ma ava­mi­se­ga moo­dul­ma­jas sün­dis möö­du­nud ke­va­del. 11. mail pi­das val­la­vo­li­ko­gu Raa­si­ku koo­li õuea­lal oma esi­me­se vä­liis­tun­gi. Seal an­ti val­la­va­lit­su­se­le lu­ba kor­ral­da­da rii­gi­han­ge Raa­si­ku koo­li­le las­teaia­rüh­ma jaoks 24ko­ha­li­se moo­dul­rüh­ma ost­mi­seks.

„Ka­het­sus­väär­selt sel­gus tõ­sia­si, et meil ei ole või­ma­lik pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­si väl­jas­ta­da il­ma de­tailp­la­nee­rin­gut osa­li­selt või täie­li­kult keh­te­tuks tun­nis­ta­ma­ta,“ tõ­des Raul Siem.

Jutt on sa­ma­le ala­le li­gi küm­me aas­tat tagasi teh­tud de­tailp­la­nee­rin­gust, mil­le­ga mää­ra­ti koo­li ja las­teaia juur­dee­hi­tus­te asu­koht, ehi­tu­sõi­gus ja juur­de­pää­su­teed. Moo­dul­rüh­ma jaoks al­ga­ta­tud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te ava­li­kus­ta­mi­se käi­gus juh­ti­s üks ela­nik tä­he­le­pa­nu sel­le­ga seo­tud vi­ga­de­le. Val­la­va­nem ni­me­tas se­da prob­lee­mi­de sa­si­punt­raks. Põ­hip­rob­leem on sel­les, et ni­me­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu mah­tu­vus on täis, roh­kem sin­na hoo­neid pla­nee­ri­da ei saa, pla­nee­ring tu­leks vä­he­malt osa­li­selt tü­his­ta­da ja va­ba ala uues­ti pla­nee­ri­da.

Es­mas­päe­val, 17. jaa­nua­ril oli Raa­si­ku las­teaia-tee­ma val­la­va­lit­su­se is­tun­gi päe­va­kor­ras. Val­la­va­nem kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et aru­ta­ti lä­bi kõik­või­ma­li­kud la­hen­dus­va­rian­did ja le­pi­ti kok­ku eda­si­ne te­ge­vus. Kõi­ge­pealt koh­tub ta AS Cra­mo Ees­ti esin­da­ja­te­ga, et kõnelda projektiga seotud edasistest võimalikest stsenaariumidest.

Juhuks, kui moodulrühma projektiga ei jätkata, on eda­si­ne te­ge­vus­ka­va val­la­va­ne­ma kin­ni­tu­sel ole­mas.

„Teame järjekorras olevate laste arvu, kuid peame välja selgitama, kui suur on tegelik vajadus lasteaiakohtade järele. Koh­ta va­ja­va­te pe­re­de jaoks pa­ku­me kind­las­ti uue la­hen­du­se,“ lu­bas ta.

Loe pikemalt 19. jaanuari Sõnumitoojast.