Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab koos noor­te­kes­ku­se­ga kol­man­dat kor­da val­la tub­li­de­le õpi­las­te­le Kuu­sa­lu kesk­koo­li au­las tun­nus­tu­sü­ri­tu­se, ku­hu on kut­su­tud ül­la­tu­se­si­ne­ja. Peo­le on oo­da­tud koos saat­ja­ga Kuu­sa­lu, Kol­ga, Vi­ha­soo koo­li ja Kuu­sa­lu kuns­ti­de kooli ning Lok­sa güm­naa­siu­mi ja muu­si­ka­koo­li üle­mi­ne­ku­klas­si­de tub­lid õpi­la­sed ja lõ­pe­ta­jad, kes rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi on Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud. Esi­me­sel sel­li­sel peol oli ül­la­tus­kü­la­li­ne laul­ja Ste­fan, eel­mi­sel aas­tal Da­niel Le­vi.