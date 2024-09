Kui Keh­ra esi­me­se­le ker­ge­jõus­ti­ku­päe­va­le pa­ku­ti osa­le­ma meest, kel­le kau­gus­hüp­pe­re­kord on üle 8 meet­ri, tek­kis Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­jal Ta­nel Laan­mäel hirm, kas Keh­ra staa­dio­ni kau­gus­hüp­pe­kast on nii­võrd pik­ka­deks hü­pe­teks pii­sav. Se­da enam, et Us­be­kis­ta­ni re­kor­di­oma­nik, Aa­sia män­gu­de nel­jas mees, olüm­pia­män­gu­de ja maail­ma­meist­ri­võist­lus­te ko­ge­mu­se­ga An­var An­va­rov pi­di ole­ma heas vor­mis.

„Mõõt­sin ära ja õn­neks on meie staa­dio­ni kau­gus­hüp­pe­kast koos ära­tõu­ke­pa­ku­ga 10 meet­rit,“ üt­les Ta­nel Laan­mäe.

Koos Ani­ja val­la noor­te­ko­gu liik­me­te­ga kor­ral­das ta möö­du­nud lau­päe­val, 14. sep­temb­ril Keh­ras ker­ge­jõus­ti­ku­päe­va, kus sel­gi­ta­ti väl­ja Ani­ja val­la kii­rei­mad nai­ne ja mees, li­saa­la­na oli ka­vas kau­gus­hü­pe. Val­la kii­rei­ma nai­se ja me­he sel­gi­ta­mi­sel olid 100 meet­ri jook­su star­dis ka Ees­ti tippsp­rin­te­rid Ann Ma­rii Ki­vi­kas ja Ta­nel Vis­nap. Hil­ju­ti­se vi­gas­tu­se tõt­tu pi­di võist­le­mi­sest loo­bu­ma Ees­ti re­kor­dio­ma­nik Karl Erik Na­za­rov, kuid ta oli ko­hal ja an­dis võist­le­jai­le nõu, kui­das võt­ta star­di­pak­ku­del sis­se õi­ge asend. Ka te­gi ta star­di­püs­to­list fi­naal­jook­su­de ava­pau­gu.

Lap­sed võist­le­sid 60 meet­ri jook­sus, kau­gus­hüp­pes ja pal­li­vis­kes. Võist­lus­te eel ju­hen­das nen­de soo­jen­dust­ree­nin­gut MMi hõ­be­me­da­list, Ees­ti oda­vis­ke­re­kor­di oma­nik Mag­nus Kirt.

