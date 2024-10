Ok­toob­ri esi­mes­tel nä­da­la­tel toi­mu­sid Keh­ra güm­naa­siu­mis piir­kon­na koo­li­de va­he­lis­te mä­lu­män­gu­de esi­me­sed voo­rud. Ala­nud õp­peaas­tal on Keh­ra koo­li eest­ve­da­mi­sel kaks mä­lu­män­gu­tur­nii­ri – tra­dit­sioo­ni­li­ne õpe­ta­ja Rai­ni mä­lu­mäng 8.-9. klas­si­de õpi­las­te võist­kon­da­de­le ning uue sar­ja­na güm­naa­siu­mi­de-kesk­koo­li­de õpi­las­te­le mõel­dud 3G mä­lu­mäng. Mõ­le­ma üld­võit­jad sel­gu­vad ke­va­del.

Õpe­ta­ja Rai­ni mä­lu­män­gul osa­le­vad käe­so­le­val õp­peaas­tal 11 võist­kon­da – li­saks Keh­ra güm­naa­siu­mi mä­lu­män­gu­ri­te­le ka Aeg­vii­du ja Raa­si­ku koo­li ning Ala­ve­re ja Aru­kü­la põ­hi­koo­li 4-5liik­me­li­sed võist­kon­nad. Esi­me­ses voo­rus tu­li vas­ta­ta 25 kü­si­mu­se­le, mille olid koos­ta­nud Keh­ra güm­naa­siu­mi õpe­ta­jad. Edu­kaim oli Aru­kü­la põ­hi­koo­li 2. võist­kond, järg­ne­sid Aeg­vii­du koo­li ja Keh­ra güm­naa­siu­mi 2. võist­kon­nad, 4.-6. koh­ta jäid ja­ga­ma 3 võist­kon­da.

Mä­lu­män­gu­de pea­kor­ral­da­ja, Keh­ra koo­li hu­vi­juht Eve Roht­la sel­gi­tas, et õp­peaas­ta jook­sul on õpe­ta­ja Rai­ni mä­lu­män­gus kok­ku 5 voo­ru, kõik need toi­mu­vad eri­ne­va­tes koo­li­des, kü­si­mu­sed koos­ta­tak­se kor­ral­da­vas koo­lis. Järg­mi­ne voor on no­vemb­ris Aru­kü­la koo­lis. Vii­ma­ne voor ke­va­del on tra­dit­sioo­ni­li­selt Aeg­vii­du koo­lis, pä­rast se­da käiak­se ühi­selt koo­li­de­va­he­li­se mä­lu­män­gu al­ga­ta­ja, Aeg­vii­du ja Keh­ra koo­li­de en­di­se õpe­ta­ja Rain Ran­na­ää­re haual, kus süü­da­tak­se küü­nal.

10.-12. klas­si­de­le mõel­dud 3G mä­lu­män­gu ava­voo­rust võt­sid osa Keh­ra ja Lok­sa güm­naa­siu­mi ning Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­sed, kok­ku 6 võist­kon­da – Keh­rast 10., 11. ja 12. klas­side, Kuu­sa­lust 12.a ja 12.b klas­side ning Lok­salt üks 4-liik­me­li­ne võist­kond. Kut­su­tud oli ka Ko­se güm­naa­sium, kuid sealt osa­le­jaid ei ol­nud. Õp­peaas­ta jook­sul on ka­vas 4 voo­ru, esi­me­se voo­ru või­tis Keh­ra koo­li 12. klass, järg­ne­sid Lok­sa güm­na­sis­tid, 3.-4. kohta jäid ja­ga­ma Kuu­sa­lu koo­li 2. võist­kond ja Keh­ra koo­li 10. klass.

Keh­ra güm­naa­siu­mis toi­mu­vad li­saks ka üks kord iga õp­pe­pe­rioo­di jook­sul koo­li­si­se­sed mä­lu­män­gud 5.-7. ja 8.-12. klas­si­de­le ning tä­na­vu es­ma­kord­selt ka mi­ni­tur­niir 1.-4. klas­si­de õpi­las­te­le.

„Ole­me just­kui mä­lu­män­gu­kool. Igas mä­lu­män­gus on li­saks ai­nea­la­seid tead­mi­si eel­da­va­te­le kü­si­mus­te­le kü­si­mu­sed eri vald­kon­da­dest – näi­teks po­lii­ti­kast, spor­dist, muu­si­kast. Ees­märk on avar­da­da õpi­las­te sil­ma­rin­gi, ai­da­ta neil mõis­ta, et on olu­li­ne mär­ga­ta ühis­kon­nas toi­mu­vat. Li­saks võist­le­mi­se­le saab iga osa­le­ja kind­las­ti ka mõ­ne uue tead­mi­se, sest an­na­me pä­rast ta­ga­si­si­det õi­ge­te vas­tus­te koh­ta,“ rää­kis Eve Roht­la.

Ta li­sas, et just nii-öel­da sil­ma­rin­gi kü­si­mu­sed on koo­li­õpi­las­te jaoks sa­ge­li ras­ked: „Igaü­hel on oma ho­bid ja kui sat­ub ole­ma kel­le­gi hu­vi­ala­ga seo­tud kü­si­mus, siis vas­tust tea­tak­se, mui­du mit­te. Kui­gi meil on koos kü­si­mu­se­ga ala­ti kü­si­must sis­se­ju­ha­tav tekst, kust tih­ti­pea­le võib lei­da vas­tus­te koh­ta vih­jeid.“

Keh­ra güm­naa­siu­mis on 12. klas­si lõ­pus loo­dus­tea­dus­te ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se ek­sam. Hu­vi­ju­hi sõ­nul on mä­lu­män­gu­del osa­le­mi­ne just­kui et­te­val­mis­tus ek­sa­miks: „Kes käib mä­lu­män­gu­del, nen­de sil­ma­ring on laiem ning nad os­ka­vad mõel­da ja ana­lüü­si­da.“