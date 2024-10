Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas tei­si­päe­va, 15. ok­toob­ri era­kor­ra­li­sel is­tun­gil Kuu­sa­lu kesk­koo­li li­gi­nul­le­ner­gia hoo­ne ehi­ta­ja rii­gi­han­ke võit­jaks Tes­ron Ehi­tus OÜ, kes te­gi sood­sai­ma pak­ku­mi­se. Et­te­võ­te kü­sib hoo­ne ehi­ta­mi­se eest 2 678 084,36 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta, mis koos prae­gu keh­ti­va käi­be­mak­su­ga on 3 213 701,10 eu­rot. Han­kes­se esi­ta­sid pak­ku­mu­se 8 ehi­tus­fir­mat. Kal­leim pak­ku­mi­ne oli il­ma käi­be­mak­su­ta 3,58 mil­jo­nit eu­rot. Rii­gi­han­ke­ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­sid val­la aren­dus­juht And­res Põd­ra, hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel ning tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks, pa­lus sood­sai­ma pak­ku­mu­se tei­nud fir­malt sel­gi­tust pak­ku­mu­se kaa­lut­lus­test, et hil­jem ei taot­le­taks töö­de lõ­pe­ta­mi­seks täien­da­vaid sum­ma­sid. Fir­ma kin­ni­tas, et pak­ku­mu­ses esi­ta­tud sum­ma­ga on või­ma­lik hoo­ne val­mis ehi­ta­da, et­te­võ­te on pro­jek­tee­ri­nud ja ehi­ta­nud oma­va­lit­sus­te­le koo­le ja las­teae­du ning omab pi­kaa­ja­li­si suh­teid all­töö­võt­ja­te­ga, see või­mal­dab väl­ti­da tar­be­tuid ku­lu­tu­si. Val­la­va­lit­su­se ot­sust saab vaid­lus­ta­da ka­he nä­da­la jook­sul, ku­ni tei­si­päe­va, 29. ok­toob­ri­ni.