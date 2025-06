Ani­ja val­la ea­ka­te ja puue­te ini­mes­te jaoks hak­kab Keh­ras­se kor­ter­ma­ja pro­jek­tee­ri­ma ja ehi­ta­ma Tes­ron Ehi­tus OÜ, kes te­gi val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­kes­se kõi­ge sood­sa­ma pak­ku­mu­se. Hankesse esi­ta­sid pak­ku­mu­se 7 et­te­võ­tet, neist kva­li­fit­see­ru­sid 5. Tes­ron Ehi­tu­se pak­ku­mus oli il­ma käi­be­mak­su­ta 1 716 939,16 eu­rot, koos ala­tes juu­list keh­ti­ma hak­ka­va käi­be­mak­su­ga 2 129 004,56 eu­rot. Val­la­va­nem Rii­vo Noor sõ­nas, et hind on ka­van­da­tust sood­sam, va­rem oli ea­ka­te tee­nus­ma­ja pro­jek­tee­ri­mi­se-ehi­ta­mi­se hin­naks pla­nee­ri­tud li­gi 2,4 mil­jo­nit eu­rot. Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se meet­mest „Ko­gu­kon­na­põ­his­te toe­ta­tud ela­mis­te loo­mi­ne tee­nus­ma­jas“ saa­di sel­leks 1 877 929,79 eu­rot, val­la omao­sa­lu­seks ka­van­da­ti ku­ni 700 000 eu­rot. Ku­na ma­ja ra­ja­mi­se mak­su­mus on oda­vam, vä­he­ne­vad toe­tus ja oma­fi­nant­see­ring pro­port­sio­naal­selt, sest omao­sa­lus peab ole­ma vä­he­malt 27 prot­sen­ti mak­su­mu­sest. „Le­pin­gut et­te­võt­te­ga veel all­kir­jas­ta­tud ei ole. Kui se­da lä­hia­jal tee­me, saab Ter­son Ehi­tus ha­ka­ta pro­jek­tee­ri­ma ning siis on reaal­ne järg­mi­sel aas­tal alus­ta­da ma­ja ehi­ta­mist ja saa­da see 2027. aas­tal val­mis,“ lau­sus Rii­vo Noor. Keh­ra tu­le­va­ne tee­nus­ma­ja on 12 kor­te­ri­ga üü­ri­ma­ja ea­ka­te­le ning nä­ge­mis-, kuul­mis- ja liit­puu­de­ga ini­mes­te­le. Seal ha­ka­tak­se nei­le pak­ku­ma ka va­ja­lik­ke sot­siaal­tee­nu­seid – ko­du­tee­nust, tu­gii­si­kut, isik­lik­ku abis­ta­jat. Tee­nus­ma­ja ehi­ta­tak­se Las­te tä­na­va­le, Las­te­ta­re las­teaia va­na ma­ja asu­koh­ta.